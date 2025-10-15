IMF levererar tungt besked för den ryska ekonomin

Slots, eller spelautomater, har i decennier lockat spelare med sina blinkande ljus, snurrande hjul och drömmen om den stora vinsten. För många är de en form av underhållning, men ibland förändrar en jackpot allt. Genom åren har det funnits flera legendariska slotvinster som inte bara resulterat i livsförändrande summor, utan också skapat historier som blivit …

Slut på krut: Rysslands ekonomi svalnar snabbt

Redan vid krigets början talades det om att Rysslands ekonomi skulle gå in i väggen. Där fick de högljudda experterna fel. Landets ekonomiska reserver, energiexport och flexibilitet har istället gett flera år av stark ekonomisk tillväxt, fram tills nu.



Flera år av statliga satsningar som bekostats av landets oljefond har nu börjat begränsas. En av förklaringarna till detta ligger återigen i landets skyhöga inflation som ska bekämpas med höjda räntor.

Men en total kollaps av den ryska ekonomin ser fortfarande inte ut att vara i sikte. Landet har trots år av kraftiga sanktioner kunnat visa motståndskraft med hjälp av sina depåer från oljeindustrin. Men i och med att handeln med Kina sviktat i år med siffror som pekar nedåt, tillsammans med börsraset i Moskva förra veckan, så kan nu Rysslands förlitan på oljefondernas muskler att stagnera.

Trump – “Ryska ekonomin nära kollaps”

President Trumps möte med Vladimir Putin i Alaska tidigare i år gav förhoppningar i Ryssland om att handeln med väst successivt skulle kunna återupptas. Men förhandlingarna stagnerade och kriget i Ukraina har fortsatt, och på tisdagen hävdade Trump att den ryska ekonomin är nära en kollaps, samt att “kriget får Ryssland att framstå illa”, skriver Reuters.

Tillbakavisar påståendet.

Trumps uttalande om att den ryska ekonomin är nära en kollaps viftades bort av Alexander Novak, som är en av Putins främsta nationalekonomer och som ansvarar över energi och ekonomi för den ryska stadsapparaten. Vid en konferens i Moskva i tisdags svarade Novak i en kommentar på Trumps påstående att “landets inhemska marknad för bensin och olja fortfarande är stark”, och att Trump således saknar belägg.

Huruvida den ryska marknaden fortsatt klarar av att stå emot omvärldens sanktioner nu när landets förlitan på oljefonder börjat sina, till följd av höga styrräntor, får framtiden visa. Men vad vi vet är att tillväxten i BNP i år är på lägsta nivå sedan 2022 då kriget började.

