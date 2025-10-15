Internationella valutafonden, IMF, sänker ytterligare sin tillväxtprognos över den ryska ekonomin för 2025 till 0,6 procent från det tidigare 0,9 procent som uppskattades i juli.
IMF levererar tungt besked för den ryska ekonomin
Den ryska ekonomin som fortsatt påverkas av hårda sanktioner från väst har tappat rejält under 2025 till skillnad från året innan, då tillväxten låg på 4,3 procent.
Bakgrunden till detta beror dels på centralbankens höga styrränta för att motverka inflation, men också för att den ryska krigsproduktionen mattats av.
Missa inte: Världen klarade tullkriget – men IMF är oroliga för framtiden. Realtid
Lägsta siffrorna för ryska ekonomin sen kriget startade
Rysslands tillväxt för 2025 ser således ut att vara de lägsta siffrorna sedan 2022, då landet inledde sin fullskaliga invasion av Ukraina. Sänkningen i IMF:s prognos är det andra högsta tappet i världen under 2025 efter Kanada.
Men trots detta uppskattar det ryska ministeriet för ekonomisk utveckling att landets tillväxt kommer landa på 1 procent vid årsslutet, för att sedan öka till 2,5-3 procent de kommande åren.
Slut på krut: Rysslands ekonomi svalnar snabbt
Redan vid krigets början talades det om att Rysslands ekonomi skulle gå in i väggen. Där fick de högljudda experterna fel. Landets ekonomiska reserver, energiexport och flexibilitet har istället gett flera år av stark ekonomisk tillväxt, fram tills nu.
Flera år av statliga satsningar som bekostats av landets oljefond har nu börjat begränsas. En av förklaringarna till detta ligger återigen i landets skyhöga inflation som ska bekämpas med höjda räntor.
Men en total kollaps av den ryska ekonomin ser fortfarande inte ut att vara i sikte. Landet har trots år av kraftiga sanktioner kunnat visa motståndskraft med hjälp av sina depåer från oljeindustrin. Men i och med att handeln med Kina sviktat i år med siffror som pekar nedåt, tillsammans med börsraset i Moskva förra veckan, så kan nu Rysslands förlitan på oljefondernas muskler att stagnera.
Mer om det Ryska börsraset: Svart onsdag i Moskva: djupt ras på ryska börsen
Trump – “Ryska ekonomin nära kollaps”
President Trumps möte med Vladimir Putin i Alaska tidigare i år gav förhoppningar i Ryssland om att handeln med väst successivt skulle kunna återupptas. Men förhandlingarna stagnerade och kriget i Ukraina har fortsatt, och på tisdagen hävdade Trump att den ryska ekonomin är nära en kollaps, samt att “kriget får Ryssland att framstå illa”, skriver Reuters.
Tillbakavisar påståendet.
Trumps uttalande om att den ryska ekonomin är nära en kollaps viftades bort av Alexander Novak, som är en av Putins främsta nationalekonomer och som ansvarar över energi och ekonomi för den ryska stadsapparaten. Vid en konferens i Moskva i tisdags svarade Novak i en kommentar på Trumps påstående att “landets inhemska marknad för bensin och olja fortfarande är stark”, och att Trump således saknar belägg.
Huruvida den ryska marknaden fortsatt klarar av att stå emot omvärldens sanktioner nu när landets förlitan på oljefonder börjat sina, till följd av höga styrräntor, får framtiden visa. Men vad vi vet är att tillväxten i BNP i år är på lägsta nivå sedan 2022 då kriget började.
Läs även: Ryssland fast i ekonomisk björnfälla.
Tim Waage är en skribent och reporter som gärna skriver om såväl globala frågor samt lokaljournalistik. Han har en akademisk bakgrund från internationella relationer och journalistik, och har tidigare jobbat inom public service.
