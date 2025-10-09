Svart onsdag i Moskva: djupt ras på ryska börsen

De flesta västerländska investerare har för länge sedan vänt den ryska marknaden ryggen. Men handeln fortsätter med inhemska aktörer, statsbolag och en ekonomi som allt mer domineras av krigsindustrin.

I onsdags tog den ryska börsen ett dyk som skakade även landets egna investerare. MOEX-index föll med drygt fyra procent till 2 563 punkter, den lägsta nivån sedan december 2024. Det är det kraftigaste raset på tre år.

Den bräckliga men hoppfulla freden i Gaza lär inte heller gynna Ryssland på längre sikt. Nu kan världssamfundets ögon åter riktas mot invasionen av Ukraina.

Geopolitiken pressar ryska börsen

Bakom tappet ligger nya uttalanden från vice utrikesminister Sergej Rjabkov, som konstaterade att samtalen om ett fredsavtal med Ukraina ”stannat av”. Optimismen som följde på Vladimir Putins möte med Donald Trump i Alaska har, enligt honom, ”uttömts”, rapporterar Moscow Times.

”Geopolitiska spänningar fortsätter att pressa investerarna”, säger Yaroslav Kabakov, strategichef på Finam, till The Moscow Times.

Marknaden tolkade signalerna som ett bevis på att relationerna mellan Moskva och Washington återigen fryser till is. ”Strukturen i relationen kollapsar”, sa han, samtidigt som Putin försäkrade sina militära befäl att målet för den ”särskilda militära operationen” står fast.