Det djupaste raset sen 2022. Så summerar The Moscow Times onsdagen den 8:e på ryska börsen, som haft kraftiga motgångar under 2025.
Svart onsdag i Moskva: djupt ras på ryska börsen
Mest läst i kategorin
Sänka räntan eller ej? "Flyger i blindo"
Debatten om sänkt ränta eller ej går vidare i USA. Samtidigt flyger centralbanken Fed i blindo under den federala nedstängningen. Fed-representanter fortsätter vara oeniga om sänkt ränta eller ej och i så fall hur mycket räntan bör sänkas.En central orsak till oenigheten är att den federala nedstängning USA nu lider av, berövar beslutsfattarna viktiga data …
Snart slår tullarna mot hela Asien – trots schampo-kupp
Narendra Modi försöker få indier att konsumera mer på hemmaplan. Men det räcker ändå inte mot tullarna som väntas bromsa hela regionen. USA:s handelshinder har inte riktigt slagit till med full kraft än, men nu börjar det trilla in prognoser som visar konsekvenserna. Sydostasien är en av regionerna som drabbas hårdast. Tillväxten väntas mattas av …
Svensk inflation krympte i september
Den så kallade kärninflationen, inflationen exklusive energi (KPIFXE), föll preliminärt tillbaka till 2,7 procent i september. Att prisstegringarna nu fortsätter pressas tillbaka, i augusti var siffran 2,9 procent, är ett välkommet besked för så väl Riksbanken som svenska hushåll och företag. Läs även: Bevisat: Optimism gör dig rikare – Dagens PS Inflationen ned för andra …
Trump överväger skrota gröna projekt för 12 miljarder
Trump-administrationen kan komma att stoppa nya gröna energiprojekt värda upp till 12 miljarder dollar. Ett beslut som i så fall slår hårt mot satsningar inom förnybar energi och vätgas rapporterar Bloomberg News sent på tisdagskvällen svensk tid. Läs även: Bränslechocken: 35 kronor per liter inte långt borta – Dagens PS Stora industriprojekt kan hamna i …
Här är räkningen även Trump kan behöva betala
Den amerikanska statsapparaten genomgår en nedstängning och många undrar när den kommer att starta upp igen. Men det finns ett datum som kan vara en naturlig deadline då den politiska kostnaden kan bli för hög för Trump. För snart en vecka sedan stängde den amerikanska statsapparaten ner efter att republikaner och demokrater inte kunnat komma …
De flesta västerländska investerare har för länge sedan vänt den ryska marknaden ryggen. Men handeln fortsätter med inhemska aktörer, statsbolag och en ekonomi som allt mer domineras av krigsindustrin.
I onsdags tog den ryska börsen ett dyk som skakade även landets egna investerare. MOEX-index föll med drygt fyra procent till 2 563 punkter, den lägsta nivån sedan december 2024. Det är det kraftigaste raset på tre år.
Den bräckliga men hoppfulla freden i Gaza lär inte heller gynna Ryssland på längre sikt. Nu kan världssamfundets ögon åter riktas mot invasionen av Ukraina.
Geopolitiken pressar ryska börsen
Bakom tappet ligger nya uttalanden från vice utrikesminister Sergej Rjabkov, som konstaterade att samtalen om ett fredsavtal med Ukraina ”stannat av”. Optimismen som följde på Vladimir Putins möte med Donald Trump i Alaska har, enligt honom, ”uttömts”, rapporterar Moscow Times.
”Geopolitiska spänningar fortsätter att pressa investerarna”, säger Yaroslav Kabakov, strategichef på Finam, till The Moscow Times.
Marknaden tolkade signalerna som ett bevis på att relationerna mellan Moskva och Washington återigen fryser till is. ”Strukturen i relationen kollapsar”, sa han, samtidigt som Putin försäkrade sina militära befäl att målet för den ”särskilda militära operationen” står fast.
Senaste nytt
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …
Ta hjälp av experten för kapitalförvaltning bortom det traditionella
Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …
Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande
När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …
Stora vinster och ännu större historier: Legendariska slotjackpottar
Slots, eller spelautomater, har i decennier lockat spelare med sina blinkande ljus, snurrande hjul och drömmen om den stora vinsten. För många är de en form av underhållning, men ibland förändrar en jackpot allt. Genom åren har det funnits flera legendariska slotvinster som inte bara resulterat i livsförändrande summor, utan också skapat historier som blivit …
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Tunga tapp i energijättar
Raset drog med sig hela tungviktstoppen på ryska börsen. Gazprom tappade 4,1 procent, Sberbank 4,9 och Rosneft 2,5. Flygbolaget Aeroflot och stålkoncernen Severstal föll nära fem procent, medan gruvbolaget Mechel rasade 6,7.
PSB Bank konstaterar att ”efter en period av uppblåsta förväntningar har pessimismen sköljt över marknaden”.
Varning för bredare kris
Det senaste raset på ryska börsen markerar femte veckan i rad med nedgång, som tappat över 22 procent sedan februari.
Enligt Andrei Khokhrin, vd för Ivolga Capital, kan de fortsatta fallen signalera djupare problem för ekonomin.
”Tillväxten, som hållits uppe av militärutgifter, bromsar nu in”, säger han. Under sommaren ökade BNP bara med 0,4 procent på årsbasis, samtidigt som civila industrier som kläd-, möbel- och metallproduktion backade kraftigt.
Världsbanken spår nu att rysk ekonomi växer med knappt en procent per år de kommande tre åren – en tydlig signal om att även krigsekonomin börjar tappa fart.
Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.
Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.
Skydda ditt hem med Verisure hemlarm för bara 2990 kr. Brand- inbrotts- och kontaktlarm från Sveriges mest valda hemlarmsleverantör. Gör larmtestet för att hitta rätt skydd för ditt boende
Senaste nytt
Svart onsdag i Moskva: djupt ras på ryska börsen
Det djupaste raset sen 2022. Så summerar The Moscow Times onsdagen den 8:e på ryska börsen, som haft kraftiga motgångar under 2025. De flesta västerländska investerare har för länge sedan vänt den ryska marknaden ryggen. Men handeln fortsätter med inhemska aktörer, statsbolag och en ekonomi som allt mer domineras av krigsindustrin. I onsdags tog den …
Kinas nya regler utlöser börsrusning – USA vill bryta beroendet
Kina har infört nya och hårdare exportrestriktioner för sällsynta jordartsmetaller. Det kan få stora konsekvenser för den globala teknologisektorn och får amerikanska gruvbolags aktier att skjuta i höjden. Enligt Kinas handelsministerium måste utländska företag nu få tillstånd för att exportera produkter som innehåller minst 0,1 procent sällsynta jordartsmetaller av produktens värde, skriver CNBC. Även företag …
Astra Zeneca vänder Storbritannien ryggen – satsar miljardbelopp i USA
Astra Zeneca tillkännagav under torsdagen en investering på 4,5 miljarder dollar i en ny tillverkningsanläggning i Virginia, USA. Samtidigt hotar man med att lämna Storbritannien. Den nya anläggningen, som blir belägen i Albemarle County nära Charlottesville, förväntas skapa cirka 3 600 direkta och indirekta jobb. Den utgör en central del av företagets historiska satsning på …
Musk kan casha in – även om han gör ett dåligt jobb
Elon Musk kan få ut tiotals miljarder dollar från Teslas rekordstora ersättningspaket, även om han missar de flesta av bolagets ambitiösa mål, visar en genomgång av kraven. I september erbjöd Teslas styrelse Elon Musk det största ersättningspaketet i företagshistorien. Paketets värde är upp till 878 miljarder dollar i aktier över tio år. Styrelsen beskrev det …
EU-missen: "Är det vatten i varmvattenberedare?"
Insikten att det är vatten i varmvattenberedare kom som en kalldusch för EU-kommissionen. Nu tvingas EU-länderna till andra lösningar. 2027 kommer EU:s regler för dricksvatten att träda i kraft. Då blir det problem med varmvattenberedarna runt om i Europa. Material som behövs för emaljering av varmvattenberedare är nämligen borta från EU:s lista över godkända ämnen, …