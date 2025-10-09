Dagens PS
Svart onsdag i Moskva: djupt ras på ryska börsen

Kreml
Ryska börsen tog en rejäl smäll på onsdagen när optimismen fortsatte att överge ryska investerare. (Kollage: Canva)
Edvard Lundkvist
Uppdaterad: 10 okt. 2025Publicerad: 10 okt. 2025

Det djupaste raset sen 2022. Så summerar The Moscow Times onsdagen den 8:e på ryska börsen, som haft kraftiga motgångar under 2025.

De flesta västerländska investerare har för länge sedan vänt den ryska marknaden ryggen. Men handeln fortsätter med inhemska aktörer, statsbolag och en ekonomi som allt mer domineras av krigsindustrin.

I onsdags tog den ryska börsen ett dyk som skakade även landets egna investerare. MOEX-index föll med drygt fyra procent till 2 563 punkter, den lägsta nivån sedan december 2024. Det är det kraftigaste raset på tre år.

Den bräckliga men hoppfulla freden i Gaza lär inte heller gynna Ryssland på längre sikt. Nu kan världssamfundets ögon åter riktas mot invasionen av Ukraina.

Geopolitiken pressar ryska börsen

Bakom tappet ligger nya uttalanden från vice utrikesminister Sergej Rjabkov, som konstaterade att samtalen om ett fredsavtal med Ukraina ”stannat av”. Optimismen som följde på Vladimir Putins möte med Donald Trump i Alaska har, enligt honom, ”uttömts”, rapporterar Moscow Times.

”Geopolitiska spänningar fortsätter att pressa investerarna”, säger Yaroslav Kabakov, strategichef på Finam, till The Moscow Times.

Marknaden tolkade signalerna som ett bevis på att relationerna mellan Moskva och Washington återigen fryser till is. ”Strukturen i relationen kollapsar”, sa han, samtidigt som Putin försäkrade sina militära befäl att målet för den ”särskilda militära operationen” står fast.

Tunga tapp i energijättar

Raset drog med sig hela tungviktstoppen på ryska börsen. Gazprom tappade 4,1 procent, Sberbank 4,9 och Rosneft 2,5. Flygbolaget Aeroflot och stålkoncernen Severstal föll nära fem procent, medan gruvbolaget Mechel rasade 6,7.

PSB Bank konstaterar att ”efter en period av uppblåsta förväntningar har pessimismen sköljt över marknaden”.

Varning för bredare kris

Det senaste raset på ryska börsen markerar femte veckan i rad med nedgång, som tappat över 22 procent sedan februari.

Enligt Andrei Khokhrin, vd för Ivolga Capital, kan de fortsatta fallen signalera djupare problem för ekonomin.

”Tillväxten, som hållits uppe av militärutgifter, bromsar nu in”, säger han. Under sommaren ökade BNP bara med 0,4 procent på årsbasis, samtidigt som civila industrier som kläd-, möbel- och metallproduktion backade kraftigt.

Världsbanken spår nu att rysk ekonomi växer med knappt en procent per år de kommande tre åren – en tydlig signal om att även krigsekonomin börjar tappa fart.

Onsdagens ras återhämtades till stor del under torsdagen men orsaken till volatiliteten kvarstår. (Bild: Trading Economics)
Onsdagens ras återhämtades till stor del under torsdagen men orsaken till volatiliteten kvarstår. Den senaste månaden är indexet MOEX back nästan 10 procent. (Bild: Trading Economics)
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
BörsenRysslands ekonomi
