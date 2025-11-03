Northvolts konkurs med batterifabriken i Skellefteå har fått arbetslösheten att skena i Västerbotten, konstaterar Arbetsförmedlingen.
Här ökar arbetslösheten mest – Northvolts fel
”Den största ökningen har skett i Västerbotten. Omfattande varsel, uppsägningar och konkurs inom batteritillverkningen har haft stor påverkan på arbetsmarknaden”, i ett pressmeddelande om arbetslöshetsstatistiken under året tredje kvartal.
Jämfört med motsvarande period i fjol har arbetslösheten totalt sett i landet ökat med 11 000 personer.
Mest beror det enligt Arbetsförmedlingen på att lågkonjunkturen håller landet i ett fortsatt järngrepp som påverkar arbetsmarknaden markant.
Så mycket har arbetslösheten ökat
Antalet arbetslösa har under det senaste året ökat och uppgick till 369 000 personer under det tredje kvartalet i år.
Den relativa arbetslösheten har stigit från 6,8 till 7 procent, enligt Arbetsförmedlingens kvartalsrapport.
”Vi befinner oss fortfarande i en lågkonjunktur och under det senaste året har hushållen fortsatt att vara återhållsamma med sin konsumtion. Det har stor påverkan på arbetsmarknaden, där vi ser att arbetsgivarna varit försiktiga med att anställa. Samtidigt ser vi stora skillnader mellan länen”, säger Elvira Josefsson, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen som konstaterar att arbetslösheten har ökat i ungefär hälften av Sveriges län och mest alltså i Västerbotten.
Allra högst arbetslöshetsnivå i landet under Q3 hade Skåne följt av Västmanland och Södermanland.
Lägsta arbetslöshetsnivåer märktes under perioden på Gotland, i Norrbotten och Jämtland.
Den konkursade batteritillverkaren Northvolt har tagits över av amerikanska Lyten i en affär som värdertas till 50 miljarder kronor och innebär att Lyten nu ansvarar för fabrikerna i Skellefteå och Västerås samt det planerade tyska bygget i Heide.
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
