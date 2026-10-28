Fed avvaktar – ingen räntehöjning

Förra gången höjde Fed styrräntan till intervallet 3,75–4,00 procent. På den nivån får styrräntan vara kvar, i alla fall ett tag till. Med röstsiffrorna 10–2 valde direktionen att stå över en höjning trots det höga inflationstrycket som blivit allt mera pressande för de amerikanska hushållen.

Två ledamöter ville dock se en höjning med 0,25 procentenheter. En av dem, Lisa Cook, har varit inblandad i en personlig strid med president Donald Trump.

Vi hade förväntat oss att det skulle vara två som röstade för en höjning, sedan var det inte exakt de förväntade personerna, säger Elisabeth Kopelman, USA-ekonom på SEB.

För hög inflation

På presskonferensen efter räntebeskedet poängterade Fed-chefen Kevin Warsh återigen att inflationen är för hög, men att ”mer information” kommer att hjälpa staka ut vägen framåt.

Marknadsprissättningen är ju sådan att man prisar in ytterligare tre höjningar, en i december, ytterligare en i mars och sedan en till i sommar, säger Elisabeth Kopelman.

Det är kanske lite mera aggressivt än vad Fed själva signalerat och något mer än vad vi har i vår prognos.

En avgörande faktor för Fed är hur energipriserna nu fortsätter att utvecklas. För närvarande har bland annat priset på råolja återigen stigit och ett fat Brentolja handlas kring 115 dollar.

Det är klart att ju längre energipriserna ligger kvar på höga nivåer, desto högre kommer ju pressen bli på Fed att höja räntan ytterligare, säger Kopelman.

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ECB viktigare

Onsdagens Fed-besked följs närmast av ett räntebesked från Europeiska centralbanken (ECB), och nästa vecka är det dags för Riksbanken. För Erik Thedéen och Riksbanken är ECB:s besked viktigare än Feds, påpekar Kopelman:

Tittar man på Riksbanken kan man säga att de inte borde ha samma brådska som andra centralbanker att höja styrräntan, eftersom vi inte har samma inflationsproblem. Det verkar ändå som att Riksbanken är stressad över att räntan höjs runtom i omvärlden, säger hon.