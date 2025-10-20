Dagens PS
Lagardes varning: Det värsta ligger framför oss

lagarde
Christine Lagarde har lett ECB sedan 2019 och har haft flera toppositioner i den europeiska finansvärlden. (Foto: Jose Luis Magana/AP/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 20 okt. 2025Publicerad: 20 okt. 2025

Tullarna kommer att slå betydligt hårdare framöver – och det lär bli konsumenten som får betala notan. Det är ECB-ordföranden Christine Lagardes barska utlåtande.

Handelstullarna som införts av USA:s president Donald Trump har varit i centrum för diskussionerna om världsekonomin under de senaste månaderna.

Men enligt ECB-chefen Christine Lagarde har världen ännu inte upplevt de verkliga konsekvenserna av tullarna.

De kommer att märkas först längre fram när företagens marginaler inte längre kan absorbera kostnadsökningarna, menar hon.

“En tidsfråga”

I en intervju med den amerikanska tv-kanalen CBS konstaterade Lagarde att det hittills främst är exportörer och importörer som burit de ekonomiska följderna av tullarna genom att acceptera lägre vinster.

Hon framhöll att det bara är en tidsfråga innan prisökningarna förs vidare till konsumenterna, vilket i förlängningen riskerar att driva upp inflationen globalt.

“Hur länge kommer att stå ut med att marginalerna pressar – det får vi se. Och när de inte gör det, för att det blir för snävt, då blir det konsumentens ansvar. Så det är en tidsfråga”, säger hon.

Även AI har stor påverkan

Lagarde beskrev tullpolitiken som en av två avgörande krafter som just nu omformar världsekonomin.

Den andra är den snabba utvecklingen inom artificiell intelligens, som påverkar allt från databehandling till vardagslivets digitala tjänster.

Enligt ECB-chefen har tullarna redan förändrat världshandeln genom att skapa nya handelsmönster och partnerskap, samtidigt som teknikutvecklingen förändrar företagens produktions- och arbetsmodeller.

Haft flera höga positioner

Hon betonade att handelskonflikten mellan USA och Kina delvis handlar om förhandlingstaktik, där båda sidor försöker visa styrka inför kommande samtal.

Trots den politiska retoriken ansåg hon att det ligger i båda ekonomiernas intresse att nå en uppgörelse, eftersom långvarig osäkerhet kan hämma tillväxt och investeringar.

Christine Lagarde, som lett ECB sedan 2019, har tidigare varit Frankrikes finansminister och chef för Internationella valutafonden (IMF).

Väntar sig minskad globalisering

Under hennes ledning har centralbanken försökt balansera behovet av stabila priser med riskerna som följer av geopolitisk oro, stigande energikostnader och en fragmenterad global handelspolitik.

Hon ser nu en period av strukturell omställning för världsekonomin, där globaliseringen bromsar in samtidigt som tekniska framsteg accelererar, skriver Politico.

Tillsammans skapar dessa krafter ett mer oförutsägbart ekonomiskt landskap som ställer höga krav på centralbanker och regeringar att anpassa sin politik.

Johannes Stenlund
