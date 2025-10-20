Tullarna kommer att slå betydligt hårdare framöver – och det lär bli konsumenten som får betala notan. Det är ECB-ordföranden Christine Lagardes barska utlåtande.
Lagardes varning: Det värsta ligger framför oss
Mest läst i kategorin
Smockan mot Handelsbanken – valde ”fel” direktör
Trots interna önskemål om en ny och transparent vd fick Handelsbankens ”konservative” Sverigechef Michael Green ta över efter Carina Åkerström. Bloomberg berättar att missnöjet jäser bland investerare över avsaknaden av transparens hos Handelsbanken (börskurs), de är ”oroade” över att ”konservatism och brist på transparens” får gro hos den svenska storbanken, enligt nyhetsbyrån. Carina Åkerström, Handelsbankens …
Superrika överger lyxvaror när medelklassen kommer ikapp
Fler har råd att köpa dyra lyxprodukter. Det får de superrika att söka sig till något helt annat som de kan vara ensamma om. Efter år av stigande priser på vin, konst, diamanter och lyxbostäder har marknaden för traditionella lyxvaror tappat fart. De allra rikaste i världen tycks nu vända ryggen åt materiella symboler för …
Han blev 179 miljarder rikare – över en natt
Efter den ”häpnadsväckande” vinstökningen mellan den 14 och 15 oktober har den redan stenrike lyxmagnaten med sina miljarder klättrat en placering i rikemanslistan. Bernard Arnault, som är vd och ordförande för LVMH, tillika grundare, fick under den aktuella natten se sin nettoförmögenhet växa från cirka 1 629 miljarder kronor till drygt 1 808 miljarder kronor, …
Miljarder i beslag, Google jagas och Arnault rusar
Bankerna slog förväntningarna, en Wall Street-skandal blottar sprickorna i privat kredit, EU:s rättsmaskin laddar mot Google och arbetslivet får både löne-och generationschock. Samtidigt beslagtas 165 miljarder i en global cyberhärva och en advokat grips för insiderbrott. Veckan summeras i tre ord: styrka, friktion, ansvarsskifte. Bankerna visar vägen Veckan började i hårt tempo med Q3-besked som …
Svenska bilmärket lämnar Kina efter fiasko
Bara 59 elbilar såldes av Polestar på den enorma kinesiska marknaden förra året. Därför väljer nu bolaget att stänga sin sista fysiska butik i Kina och gå över till digital försäljning. Elbilstillverkaren Polestar meddelade nyligen varslar 100 ingenjörer vid utvecklingsavdelningen i Göteborg. Nu kommer ett nytt besked: bolagen stänger sin sista fysiska butik i Kina …
Handelstullarna som införts av USA:s president Donald Trump har varit i centrum för diskussionerna om världsekonomin under de senaste månaderna.
Men enligt ECB-chefen Christine Lagarde har världen ännu inte upplevt de verkliga konsekvenserna av tullarna.
De kommer att märkas först längre fram när företagens marginaler inte längre kan absorbera kostnadsökningarna, menar hon.
“En tidsfråga”
I en intervju med den amerikanska tv-kanalen CBS konstaterade Lagarde att det hittills främst är exportörer och importörer som burit de ekonomiska följderna av tullarna genom att acceptera lägre vinster.
Hon framhöll att det bara är en tidsfråga innan prisökningarna förs vidare till konsumenterna, vilket i förlängningen riskerar att driva upp inflationen globalt.
“Hur länge kommer att stå ut med att marginalerna pressar – det får vi se. Och när de inte gör det, för att det blir för snävt, då blir det konsumentens ansvar. Så det är en tidsfråga”, säger hon.
Senaste nytt
Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande
När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …
Medelhavet eller Karibien – här är resorna där du slipper tänka själv
När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …
Ta hjälp av experten för kapitalförvaltning bortom det traditionella
Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …
Så mycket kan din förening spara i energi och pengar med energikalkylatorn
Energikostnaderna för bostadsrättsföreningar har ökat kraftigt de senaste åren, och variationerna har gjort det svårt för många styrelser att planera sin ekonomi. Nu lanserar Riksbyggen Energikalkylatorn, ett digitalt verktyg som direkt visar hur mycket energi och pengar just din förening kan spara. I många fastigheter finns en betydande besparingspotential som sällan utnyttjas fullt ut för …
Även AI har stor påverkan
Lagarde beskrev tullpolitiken som en av två avgörande krafter som just nu omformar världsekonomin.
Den andra är den snabba utvecklingen inom artificiell intelligens, som påverkar allt från databehandling till vardagslivets digitala tjänster.
Enligt ECB-chefen har tullarna redan förändrat världshandeln genom att skapa nya handelsmönster och partnerskap, samtidigt som teknikutvecklingen förändrar företagens produktions- och arbetsmodeller.
Haft flera höga positioner
Hon betonade att handelskonflikten mellan USA och Kina delvis handlar om förhandlingstaktik, där båda sidor försöker visa styrka inför kommande samtal.
Trots den politiska retoriken ansåg hon att det ligger i båda ekonomiernas intresse att nå en uppgörelse, eftersom långvarig osäkerhet kan hämma tillväxt och investeringar.
Christine Lagarde, som lett ECB sedan 2019, har tidigare varit Frankrikes finansminister och chef för Internationella valutafonden (IMF).
Väntar sig minskad globalisering
Under hennes ledning har centralbanken försökt balansera behovet av stabila priser med riskerna som följer av geopolitisk oro, stigande energikostnader och en fragmenterad global handelspolitik.
Hon ser nu en period av strukturell omställning för världsekonomin, där globaliseringen bromsar in samtidigt som tekniska framsteg accelererar, skriver Politico.
Tillsammans skapar dessa krafter ett mer oförutsägbart ekonomiskt landskap som ställer höga krav på centralbanker och regeringar att anpassa sin politik.
Här kan du beställa Verisure hemlarm för endast 2990 kr! (Värde: 6990 kr) Snabb hjälp vid inbrott, brand och nödsituationer. Gör larmtestet för att hitta rätt larm för dig.
Senaste nytt
EU har fått nog: Dags att borda skuggflottan
Med hjälp skuggflottan har Ryssland kunnat leverera råvaror över hela världen mitt framför näsan på väst. EU verkar ha fått nog av det. Olja och gas är i någon mån grundbulten i den ryska ekonomin. Därför har man upprättat skuggflottan, fartyg som fraktar ryska varor utan att gå under rysk flagg. Genom att ständigt dölja …
KBT – lika bra som sömnmedel mot sömnproblem
Bland unga ökar användningen av sömnmedel men svensk forskning visar att kognitiv beteendeterapi är lika effektiv och dessutom ger ett långvarigt resultat. Förra året hämtade 870 000 personer ut receptbelagda sömnmedel på svenska apoteket, det är över 8 procent av Sveriges befolkning, skriver Medicinsk Vetenskap. Eftersom en del läkemedel både används vid sömnproblem och vid …
Lagardes varning: Det värsta ligger framför oss
Tullarna kommer att slå betydligt hårdare framöver – och det lär bli konsumenten som får betala notan. Det är ECB-ordföranden Christine Lagardes barska utlåtande. Handelstullarna som införts av USA:s president Donald Trump har varit i centrum för diskussionerna om världsekonomin under de senaste månaderna. Men enligt ECB-chefen Christine Lagarde har världen ännu inte upplevt de …
Ilska mot svenska banker – lämnar kunderna i sticket
En ny undersökning från Villaägarnas Riksförbund visar att många svenskar inte längre litar på att bankerna kan skydda deras pengar. I praktiken står kunderna ensamma när bedragare slår till, konstaterar förbundet.?? I en uppmärksammad bedrägeri-härva blev en kund hos Nordea lurad att föra över 100 000 kronor till en bedragare. Banken friades från ansvar.? En …
Vab-kontroller: Så mycket minskade felen
När Försäkringskassan gjorde extra kontroller av vård av barn informerade man samtidigt extra. Nu visar sig effekterna. De extra kontrollerna av ersättning för vård av barn, i kombination med en utökad information, har fått tydliga effekter, skriver Försäkringskassan i ett pressmeddelande. Felaktiga dagar per ärende minskade med 39 procent och de fel som upptäcktes var …