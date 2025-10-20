Lagardes varning: Det värsta ligger framför oss

Handelstullarna som införts av USA:s president Donald Trump har varit i centrum för diskussionerna om världsekonomin under de senaste månaderna.

Men enligt ECB-chefen Christine Lagarde har världen ännu inte upplevt de verkliga konsekvenserna av tullarna.

De kommer att märkas först längre fram när företagens marginaler inte längre kan absorbera kostnadsökningarna, menar hon.

“En tidsfråga”

I en intervju med den amerikanska tv-kanalen CBS konstaterade Lagarde att det hittills främst är exportörer och importörer som burit de ekonomiska följderna av tullarna genom att acceptera lägre vinster.

Hon framhöll att det bara är en tidsfråga innan prisökningarna förs vidare till konsumenterna, vilket i förlängningen riskerar att driva upp inflationen globalt.

“Hur länge kommer att stå ut med att marginalerna pressar – det får vi se. Och när de inte gör det, för att det blir för snävt, då blir det konsumentens ansvar. Så det är en tidsfråga”, säger hon.