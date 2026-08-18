Mäklare tar betalt i AI-aktier – bostadsmarknaden exploderar

Medianpriset för en bostad i San Francisco har stigit till omkring 1,7 miljoner dollar, enligt Redfin. Det är nära fyra gånger den amerikanska medianen på 440 600 dollar.

Säljs långt över utgångspriset

Mellan april och juni betalades omkring en tredjedel av bostäderna i Bay Area kontant, en tydlig ökning jämfört med tidigare år, skriver CNN.

På den mest attraktiva delen av marknaden har budgivningarna blivit särskilt aggressiva. Bostäder som annonseras för flera miljoner dollar säljs i vissa fall för mer än en miljon dollar över utgångspriset.

En bostad som nyligen lades ut för 6,5 miljoner dollar såldes efter flera bud för mer än 8 miljoner.

Utvecklingen har samtidigt vänt en tidigare nedgång. San Francisco förlorade över 60 000 invånare mellan 2020 och 2022 när distansarbete och pandemin förändrade arbetsmarknaden.

Medianpriset på bostäder föll till 1,28 miljoner dollar i januari 2023.

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