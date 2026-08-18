I San Francisco finns det gott om techarbetare med AI-aktier värda miljoner som inte går att sälja än. Det är inget problem hos innovativa mäklare.
Mäklare tar betalt i AI-aktier – bostadsmarknaden exploderar
San Franciscos bostadsmarknad har gått från pandemikris till rekordartad AI-boom.
Kraftigt stigande inkomster och förmögenheter bland anställda i AI-sektorn driver upp priserna på både villor och lägenheter i staden och dess förorter.
Medianpriset för en bostad i San Francisco har stigit till omkring 1,7 miljoner dollar, enligt Redfin. Det är nära fyra gånger den amerikanska medianen på 440 600 dollar.
Säljs långt över utgångspriset
Mellan april och juni betalades omkring en tredjedel av bostäderna i Bay Area kontant, en tydlig ökning jämfört med tidigare år, skriver CNN.
På den mest attraktiva delen av marknaden har budgivningarna blivit särskilt aggressiva. Bostäder som annonseras för flera miljoner dollar säljs i vissa fall för mer än en miljon dollar över utgångspriset.
En bostad som nyligen lades ut för 6,5 miljoner dollar såldes efter flera bud för mer än 8 miljoner.
Utvecklingen har samtidigt vänt en tidigare nedgång. San Francisco förlorade över 60 000 invånare mellan 2020 och 2022 när distansarbete och pandemin förändrade arbetsmarknaden.
Medianpriset på bostäder föll till 1,28 miljoner dollar i januari 2023.
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Behöver arbeta på plats
Nu har befolkningen börjat återhämta sig. AI-bolag som OpenAI och Anthropic kräver att många anställda arbetar på plats åtminstone delar av veckan.
Företagens snabba expansion har därför bidragit till en ny inflyttning av högavlönade teknikanställda.
Även hyresmarknaden påverkas. Hyrorna för enrumslägenheter har ökat med omkring 23 procent på ett år, medan tvåor blivit nästan 26 procent dyrare, enligt Zumper.
Genomsnittshyran för en tvåa har därmed passerat New Yorks nivå.
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Tar betalt i AI-aktier
Samtidigt har antalet lediga bostäder till salu minskat med omkring 30 procent på ett år. En del hyresgäster väljer att bo kvar eftersom de inte längre har råd att konkurrera på marknaden.
Utvecklingen kan dessutom förstärkas ytterligare om OpenAI och Anthropic börsnoteras.
Enligt Redfin skulle de samlade börsvinsterna för anställda i de två bolagen teoretiskt räcka till att köpa nästan 29 procent av alla bostäder i San Francisco-regionen.
Redan nu har bostadssäljare uppgett att de kan tänka sig att ta aktier i AI-bolag som betalning.
Förväntningarna på framtida börsnoteringar bidrar därmed till att både köpare och säljare försöker positionera sig innan nästa våg av AI-förmögenheter når bostadsmarknaden.
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