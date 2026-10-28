Maersk vd om fraktrekorden: ”Man kan tjäna mycket mer än förut”

Men det gör också att rederierna kan ta mer betalt.

Enligt den spanska affärstidningen Cinco Días har de genomsnittliga dagsintäkterna för fartyg inom den globala handelsflottan stigit till över 74 000 dollar. Det motsvarar en ökning med 75 procent jämfört med samma period i fjol och ligger 92 procent över genomsnittet för det senaste decenniet.

”Man kan tjäna mycket mer än förut”, säger Maersks vd Vincent Clerc till Cinco Días.

40 dollar per fat mellan USA och Asien

Det är framför allt tankfartygen som har sett de mest extrema prisökningarna. Kostnaden för att transportera olja har enligt Cinco Días stigit till omkring tio gånger nivån i början av året.

Omkring 80 mycket stora råoljetankers, så kallade VLCC-fartyg, uppges ha bundits upp i skytteltrafik kring Hormuz. Det har minskat tillgången på fartyg för andra rutter. Enligt Reuters har transportkostnaden för amerikansk olja till Asien nått omkring 40 dollar per fat.

Det har gynnat specialiserade tankrederier som Frontline och DHT Holdings. Men utvecklingen är känslig för förändringar i säkerhetsläget. Om trafiken normaliseras och fler fartyg åter blir tillgängliga kan fraktraterna falla snabbt.