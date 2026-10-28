Kriget kring Hormuz har gjort sjötransporter till en väldigt lukrativ affär. Rederiernas genomsnittliga intäkter per fartyg har stigit 75 procent på ett år.
Maersk vd om fraktrekorden: ”Man kan tjäna mycket mer än förut”
Kriget med Iran och störningarna kring Hormuzsundet har förändrat förutsättningarna för den globala sjöfarten. Dyrare bränsle, högre försäkringspremier och längre transportvägar pressar upp fraktpriserna. Effekterna slår över på hela sjöfarten, eftersom att det finns färre fartyg till andra rutter.
Men det gör också att rederierna kan ta mer betalt.
Enligt den spanska affärstidningen Cinco Días har de genomsnittliga dagsintäkterna för fartyg inom den globala handelsflottan stigit till över 74 000 dollar. Det motsvarar en ökning med 75 procent jämfört med samma period i fjol och ligger 92 procent över genomsnittet för det senaste decenniet.
”Man kan tjäna mycket mer än förut”, säger Maersks vd Vincent Clerc till Cinco Días.
40 dollar per fat mellan USA och Asien
Det är framför allt tankfartygen som har sett de mest extrema prisökningarna. Kostnaden för att transportera olja har enligt Cinco Días stigit till omkring tio gånger nivån i början av året.
Omkring 80 mycket stora råoljetankers, så kallade VLCC-fartyg, uppges ha bundits upp i skytteltrafik kring Hormuz. Det har minskat tillgången på fartyg för andra rutter. Enligt Reuters har transportkostnaden för amerikansk olja till Asien nått omkring 40 dollar per fat.
Det har gynnat specialiserade tankrederier som Frontline och DHT Holdings. Men utvecklingen är känslig för förändringar i säkerhetsläget. Om trafiken normaliseras och fler fartyg åter blir tillgängliga kan fraktraterna falla snabbt.
Nästa test kommer i november
För Maersk, ett av världens största containerrederier, är bilden mer komplicerad än för tankrederierna.
Högre fraktrater förbättrar intäkterna, men vinsten beror på hur mycket kostnaderna för bränsle, försäkringar, fartyg och längre rutter samtidigt ökar.
Maersks rapport den 5 november blir ett test på hur mycket av fraktboomen som faktiskt når bolagets resultat.
I augusti höjde bolaget sin prognos för helårets justerade EBIT till mellan 4,5 och 6,5 miljarder dollar, jämfört med tidigare 2–4 miljarder dollar. Bolaget hänvisade bland annat till högre spotpriser och starkare volymer.
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