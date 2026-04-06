Lundin Mining: Megafyndet stoppas av glaciär

PS analys: Vad det betyder för svenska sparare

Dagens PS har tidigare rapporterat om hur kopparpriset väntas rusa mot nya höjder under 2026. Den bilden bekräftas av Vicuñanyheten.

För bara en vecka sedan hade vi rekommenderat Boliden som alternativ för den som vill ha kopparexponering utan juridisk osäkerhet. Som en av Europas största producenter är Boliden väl positionerat mot elektrifieringen, med bred exponering mot koppar och silver.

På grund av de seismiska skalven har bolaget dock drabbats av oförutsägbara tappade intäkter.

Även Viscaria hade kunnat vara ett alternativ då de har mycket på plats inför driftsättning, men i nuläget är gruvan inte klar och det i sig är en osäkerhet då mycket fortfarande kan hända.

Det är alltså knivigt att hitta trygga alternativ detta kvartal. Den som köper LUMI i dag köper i praktiken en option på argentinsk rättspraxis. Rimlig affär för den riskvillige, men inte för den som vill sova gott om natten.

Vd Jack Lundin köpte i februari 24 000 aktier i Lundin Mining, vilket i sig är en förtroendesignal.

