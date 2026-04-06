Lundin Minings megaprojekt Vicuña beskrivs som en av världens största kopparfyndigheter, men glaciärlagar och juridiska hinder hotar hela affären. Vi analyserar vad det betyder för aktien och svenska sparare.
Lundin Mining: Megafyndet stoppas av glaciär
Svensk-kanadensiska Lundin Mining har, tillsammans med gruvjätten BHP, siktet inställt på vad som beskrivs som en av de största kopparfyndigheterna i världen, det så kallade ”Vicuñadistriktet” på gränsen mellan Argentina och Chile.
Dagens PS har tidigare rapporterat om den affären. Den stora frågan för investerare är dock om fyndigheten någonsin kommer att brytas.
Glaciärlagen är det verkliga hindret
Nya uppskattningar från 2025 visar att området kan innehålla upp till fem gånger mer mineraler än tidigare beräknat, med uppskattade volymer på 13 miljoner ton koppar, 900 000 kilo guld och 18,6 miljoner kilo silver, enligt Realtid.
Miljöorganisationen FARN har anklagat Lundingruppen för att bryta mot Argentinas glaciärlag som förbjuder gruvdrift i områden nära glaciärer då det är landets viktigaste källa till färskvatten. Omkring 70 procent av Argentinas dricksvatten kommer från glaciärer.
Rättsliga processer i Sydamerika tar tid, vilket stora delar av marknaden underskattar.
PS analys: Vad det betyder för svenska sparare
Dagens PS har tidigare rapporterat om hur kopparpriset väntas rusa mot nya höjder under 2026. Den bilden bekräftas av Vicuñanyheten.
För bara en vecka sedan hade vi rekommenderat Boliden som alternativ för den som vill ha kopparexponering utan juridisk osäkerhet. Som en av Europas största producenter är Boliden väl positionerat mot elektrifieringen, med bred exponering mot koppar och silver.
På grund av de seismiska skalven har bolaget dock drabbats av oförutsägbara tappade intäkter.
Även Viscaria hade kunnat vara ett alternativ då de har mycket på plats inför driftsättning, men i nuläget är gruvan inte klar och det i sig är en osäkerhet då mycket fortfarande kan hända.
Läs även: Viscaria: ”Hyckleri! Sverige har glömt sitt arv som gruvnation”
Det är alltså knivigt att hitta trygga alternativ detta kvartal. Den som köper LUMI i dag köper i praktiken en option på argentinsk rättspraxis. Rimlig affär för den riskvillige, men inte för den som vill sova gott om natten.
Vd Jack Lundin köpte i februari 24 000 aktier i Lundin Mining, vilket i sig är en förtroendesignal.
På samma tema: Nästa miljardmetall finns i Sverige – men bryts inte
Läs även: Insynshandel 30 mars – 3 april: Storteckning i Nanologica