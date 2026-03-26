Boliden: Seismiska skalv slår hårt mot resultatet

Bakom raset ligger en allvarlig driftsstörning i Garpenbergsgruvan i Hedemora, där ovanligt hög seismisk aktivitet tvingat bolaget att tillfälligt stoppa produktionen. Garpenberg är inte vilken gruva som helst, utan Bolidens mest lönsamma anläggning och en av världens ledande underjordsgruvor för zinkutvinning, med komplexa malmkroppar rika på zink, silver, bly, koppar och guld.

Resultatsmällen: 400 miljoner på en kvartal

Bolaget meddelar nu att produktionen planeras återupptas på reducerade nivåer under andra kvartalet, men att EBITDA för det första kvartalet beräknas belastas med 400 miljoner kronor till följd av bortfallet. Enligt analyshuset SB1 Markets kan störningens totala effekt på helårsebitda uppgå till runt 2,6 miljarder kronor, motsvarande cirka 10 procent av prognosen för 2026, baserat på ett produktionsbortfall om ungefär 30 000 ton zink och 80 ton silver.

Marknaden reagerar rationellt, men hårt

En störning av den här magnituden i en enskild, central tillgång motiverar en kraftig omvärdering. Garpenberg är navet i Bolidens lönsamhet. Osäkerheten kring hur länge seismiciteten kvarstår och hur snabbt full kapacitet kan återställas gör det svårt för marknaden att prissätta aktien korrekt på kort sikt.

Köpläge för den långsiktige?

Den som har ett längre perspektiv noterar att SB1 Markets trots allt upprepar sin köprekommendation med en riktkurs på 750 kronor. Effekten bedöms vara begränsad till 2026, och från 2027 väntas produktionen återgå till normala nivåer.

Boliden är ett bolag med starka fundamenta och en välbevisad förmåga att investera i Garpenbergs långsiktiga kapacitet. För den kortsiktige investeraren är osäkerheten dock påtaglig, och kursreaktionen i dag återspeglar just det.

