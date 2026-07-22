Lovable har expanderat sin personalstyrka i Sverige. Många av dem lär också ha fått påökt jämfört med tidigare, visar en ny kartläggning.
Lovables lönelyft – tjänar bland de bästa i branschen
AI-bolaget Lovable har hyllats som en raket inom techsfären. Det visar sig också i siffrorna.
Det svenska dotterbolaget redovisar stora kostnader och mycket höga personallöner under sitt första verksamhetsår.
Det har moderbolaget i USA skjutit till 600 miljoner kronor för att finansiera verksamheten, skriver Breakit.
Antas betala mycket bra
Rörelsekostnaderna i den svenska enheten uppgick till 161 miljoner kronor, varav personalkostnader stod för den största delen med 137,6 miljoner kronor.
I genomsnitt hade bolaget 42 anställda under perioden, varav 36 män och sex kvinnor.
Utifrån det har Breakit gjort en kartläggning som uppskattar den genomsnittliga månadslönen till omkring 173 000 kronor efter justering för arbetsgivaravgifter och andra personalkostnader.
Det skulle placera Lovable bland de högst betalande techarbetsgivarna i Sverige.
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Har vuxit snabbt
Personalkostnaderna inkluderar dock aktierelaterade ersättningar i form av optioner motsvarande knappt 24,7 miljoner kronor.
Exkluderas dessa uppskattas den genomsnittliga månadslönen till cirka 142 000 kronor.
Lovable har under det senaste året vuxit snabbt och uppges ha nått 500 miljoner dollar i årliga återkommande intäkter.
Samtidigt har uppgifter gjort gällande att bolaget förhandlar om en ny finansieringsrunda som skulle ge bolaget en värdering motsvarande omkring 128 miljarder kronor.
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Kontroverser kring utebliven skatt
Årsredovisningen innehåller även en anmärkning från bolagets revisor. Enligt revisionsberättelsen har bolaget vid flera tillfällen inte betalat in avdragen källskatt och arbetsgivaravgifter inom föreskriven tid.
Frågan om bolagets skattehantering har tidigare uppmärksammats efter uppgifter om att momsbetalningar i Sverige uteblivit.
Efter den granskningen uppgav vd och medgrundaren Anton Osika att bolaget skulle reglera sina skatter och eventuella förseningsavgifter, enligt en granskning från Kalla Fakta.
I en kommentar till Dagens PS säger en talesperson för Lovable:
”Som ett ungt företag under vårt första år var vår finansfunktion fortfarande under uppbyggnad, vilket ledde till förseningar i dessa processer. Vi har sedan dess skalat upp teamet, tagit in skatteexperter och stärkt våra rutiner för att säkerställa bättre processer framöver”.
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