Lovables lönelyft – tjänar bland de bästa i branschen

Har vuxit snabbt

Personalkostnaderna inkluderar dock aktierelaterade ersättningar i form av optioner motsvarande knappt 24,7 miljoner kronor.

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Exkluderas dessa uppskattas den genomsnittliga månadslönen till cirka 142 000 kronor.

Lovable har under det senaste året vuxit snabbt och uppges ha nått 500 miljoner dollar i årliga återkommande intäkter.

Samtidigt har uppgifter gjort gällande att bolaget förhandlar om en ny finansieringsrunda som skulle ge bolaget en värdering motsvarande omkring 128 miljarder kronor.

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Kontroverser kring utebliven skatt

Årsredovisningen innehåller även en anmärkning från bolagets revisor. Enligt revisionsberättelsen har bolaget vid flera tillfällen inte betalat in avdragen källskatt och arbetsgivaravgifter inom föreskriven tid.

Frågan om bolagets skattehantering har tidigare uppmärksammats efter uppgifter om att momsbetalningar i Sverige uteblivit.

Efter den granskningen uppgav vd och medgrundaren Anton Osika att bolaget skulle reglera sina skatter och eventuella förseningsavgifter, enligt en granskning från Kalla Fakta.

I en kommentar till Dagens PS säger en talesperson för Lovable:

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”Som ett ungt företag under vårt första år var vår finansfunktion fortfarande under uppbyggnad, vilket ledde till förseningar i dessa processer. Vi har sedan dess skalat upp teamet, tagit in skatteexperter och stärkt våra rutiner för att säkerställa bättre processer framöver”.

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