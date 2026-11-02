Lord Moyne är död – känd från Trustorhärvan

Han var intressant och spektakulär, men han var också arrogant, han struntade ju i rätt och fel, säger Gunnar Lindstedt, tidigare journalist på Svenska Dagbladet som avslöjade affären.

Britten Jonathan Guinness, som han egentligen hette, avled i fredags, den 30 oktober, skriver The Times.

I Storbritannien tillhörde han en kontroversiell elit. Han föddes i London 1930 som äldste son till Bryan Guinness – författare och den andre lord Moyne – och Diana Mitford, en brittisk adelsdam som senare gifte om sig i hemlighet med Sir Oswald Mosley, grundare och ledare för fascistpartiet Brittiska unionen av fascister.

Jättelik svindelaffär

I Sverige var lord Moyne relativt okänd. Det skulle dock komma att ändra i slutet av 1990-talet, då Trustorhärvan avslöjades och blev en av dåtidens största svindelaffärer.

Det hela började med att lord Moyne i maj 1997 köpte röstmajoriteten i investmentbolaget Trustor, vilket fick journalisten Gunnar Lindstedt att reagera.

Jag ville intervjua honom. Det framställdes ju som att han hade köpt Trustor och att han var en väldigt rik affärsman i Guinnessfamiljen, men de sköt på intervjun och under tiden började jag göra research, säger han.

Lindstedt kom fram till att lord Moyne inte var så förmögen som han gav sken av – vid en närmare titt var han faktiskt inte ens rik.

Då framstod det ganska märkligt att han köpt det här bolaget för 241 miljoner i Sverige. När jag till slut fick intervjun frågade jag om det och fick märkliga svar. Då tyckte hans kompanjoner att det var dags att avsluta intervjun, säger Lindstedt och fortsätter: