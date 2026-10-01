Lars Wingefors liv som serieinvesterare – så stuvar han sin portfölj

”Jag har 20 år kvar som entreprenör”, säger han i ett reportage av Privata Affärer.

Fokus på nya affärer och fastigheter

Även om dataspelsbolagen fortfarande upptar mycket av hans tid med omstruktureringar och den planerade börsavknoppningen av Fellowship har investeringshorisonten vidgats avsevärt.

Inom den onoterade sfären utgörs den tyngsta delen av fastighetsinnehavet som byggts upp tillsammans med brodern Kristian Wingefors under det senaste decenniet.

Försvarsindustrin riktigt lyckokast

Brödernas satsningar på historiska försvarsområden som Boforsområdet och det tidigare ammunitionsområdet Zakrisdal har visat sig vara lyckosamma när försvarsindustrin nu växer. Bland annat planeras nya kontor åt Saab på Zakrisdal i Karlstad. Utöver fastigheter växer även flygkoncernen W Aviation AB med ett dussintal flygplan och över ett hundra anställda.

Någon börsnotering av flygdelen finns dock inte på kartan.

”Nej, vi har inga planer för börsnotering av flyg. Jag tror spontant att det är svårt på kapitalmarknaden, även om jag fått frågan om vi vill ha in andra delägare”, säger Lars Wingefors till Privata Affärer.

Har gjort miljoninvesteringar i Storytel

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På den noterade sidan märks det stora ägandet i ljudboksbolaget Storytel (börskurs) där Lars Wingefors kontrollerar drygt 5 procent av aktierna till ett värde om cirka 460 miljoner kronor vilket gör honom till bolagets näst största ägare. Efter att ha tagit plats i styrelsen ser han ljust på bolagets finansiella utveckling och starka kassaflöden.

Totalt omfattar de fem noterade innehaven ett värde som närmar sig 12 miljarder kronor och den svenska kapitalmarknaden beskrivs som helt avgörande för framgången.

Med en rad nya projekt i pipen och planer på att förstärka organisationen i Lars Wingefors AB utesluter han inte nya börsnoteringar framöver.

”Börsen har gett mig väldigt mycket, framför allt ekonomiskt”, konstaterar han.