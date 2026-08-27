Efter imperiets omstöpning – Wingefors miljon-satsar på gamla kronjuvelen

Från förvärvsmaskin till uppdelning

Dagens PS har följt Embracer och Wingefors under hela den spektakulära resan.

Under glansdagarna växte koncernen i rasande fart genom förvärv. Dagens PS skrev exempelvis 2022 om hur Embracer köpte tre spelutvecklare och rättigheterna till bland annat Tomb Raider.

Men den aggressiva expansionen byggde också upp skulder. När finansieringsklimatet försämrades och en gigantisk planerad affär värd över två miljarder dollar sprack 2023 förändrades förutsättningarna radikalt. Dagens PS beskrev då bakslaget som en miljardsmäll för Embracer.

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Resultatet blev besparingar, försäljningar och slutligen beslutet att dela upp imperiet.

Coffee Stain blev en egen pjäs

Coffee Stain är en av verksamheterna som kommit ut på andra sidan omstöpningen som ett fristående bolag. Bland spelen finns bland annat Satisfactory, Goat Simulator och Deep Rock Galactic.

Strategin skiljer sig dessutom från gamla Embracers expansiva förvärvsmodell.

Coffee Stain bygger i högre grad verksamheten kring mindre utvecklingsteam och nischade spel med relativt begränsade budgetar, konstaterade Placera i en analys av avknoppningen.

Wingefors köp kommer samtidigt som Coffee Stain har tappat omkring 20 procent av värdet sedan särnoteringen.

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