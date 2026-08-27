Efter några turbulenta år med Embracer fortsätter Lars Wingefors att satsa stora pengar på bolag med koppling till hans tidigare spelimperium.
Efter imperiets omstöpning – Wingefors miljon-satsar på gamla kronjuvelen
Nu köper han Coffee Stain-aktier för drygt 31 miljoner kronor – och stärker ytterligare greppet om en av avknoppningarna från Embracer (börskurs Embracer).
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Köper aktier för över 31 miljoner
Lars Wingefors har köpt närmare 1,75 miljoner aktier i Coffee Stain till kursen 17,89 kronor, rapporterar Placera med hänvisning till Finansinspektionens insynsregister.
Köpeskillingen landar på cirka 31,3 miljoner kronor. Wingefors är styrelseledamot och största ägare och kontrollerar efter affären 20,5 procent av kapitalet och hela 41,8 procent av rösterna.
Affären sticker ut eftersom Coffee Stain är en av de delar som frigjordes när Wingefors gamla skapelse Embracer stöptes om.
Från förvärvsmaskin till uppdelning
Dagens PS har följt Embracer och Wingefors under hela den spektakulära resan.
Under glansdagarna växte koncernen i rasande fart genom förvärv. Dagens PS skrev exempelvis 2022 om hur Embracer köpte tre spelutvecklare och rättigheterna till bland annat Tomb Raider.
Men den aggressiva expansionen byggde också upp skulder. När finansieringsklimatet försämrades och en gigantisk planerad affär värd över två miljarder dollar sprack 2023 förändrades förutsättningarna radikalt. Dagens PS beskrev då bakslaget som en miljardsmäll för Embracer.
Resultatet blev besparingar, försäljningar och slutligen beslutet att dela upp imperiet.
Coffee Stain blev en egen pjäs
Coffee Stain är en av verksamheterna som kommit ut på andra sidan omstöpningen som ett fristående bolag. Bland spelen finns bland annat Satisfactory, Goat Simulator och Deep Rock Galactic.
Strategin skiljer sig dessutom från gamla Embracers expansiva förvärvsmodell.
Coffee Stain bygger i högre grad verksamheten kring mindre utvecklingsteam och nischade spel med relativt begränsade budgetar, konstaterade Placera i en analys av avknoppningen.
Wingefors köp kommer samtidigt som Coffee Stain har tappat omkring 20 procent av värdet sedan särnoteringen.
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