Det är tummen ned för McDonalds bland låginkomsttagare. Det visar bolagets senaste kvartalsrapport. ”Vi måste få kunderna tillbaka”, säger bolagets vd.
Låginkomstagare ratar McDonalds
McDonalds tappar sina låginkomstkunder. Orsaken är höjda priser. Något som kundkategorin inte klarar av att möta, berättar Fast Company. Enligt siffror från senaste kvartalet handlar det om så mycket som en halvering av kunder med låga inkomster under det senaste kvartalet.
Läs mer: McDonalds vd sparkas efter kärleksrelation (Dagens PS)
Trenden ser likadan ut över hela USA. Låginkomsttagare väljer bort restaurangbesök, samtidigt som de rikaste amerikanerna fortsätter att äta ute och spendera mer. Stigande priser, stagnerande löner och allmänt dyrare liv påverkar handeln för McDonalds, berättar The Washington Post.
Tvåårig nedgång
”Vi har sett att vi tappat just den här kundgruppen under de senaste två åren. Samtidigt ser vi en tydlig ökning av kunder med högre inkomster. Det är en fördubbling av antalet kunder i den gruppen”, säger McDonalds VD, Chris Kempczinski, i en kommentar till kvartalsrapporten.
För att möta tappet av låginkomstkunder i USA kommer bolaget att lansera produkter med lägre priser. Man kommer också att öka på sortimentet av drycker. Det berättas om fruktdrycker som ett exempel.
McDonalds har en plan
”Det är utmanande. Men företaget kommer att leverera prisvärda alternativ varje dag. Nytänkande när det gäller menyer och marknadsföring är det som behöver genomföras för att vi ska få kunderna att komma in genom våra dörrar igen”, sa Chris Kempczinski.
Läs mer: USA: Skräpmaten ökar när ekonomin bantas (Dagens PS)
Försäljningssiffrorna för hamburgerkoncernen för tredje kvartalet visar ändå att försäljningen ökar. Man slog den prognostiserade försäljningen. I USA med 2,5 procent jämfört med samma period förra året. Globalt gick företaget ännu bättre. Upp med 3,6 procent. Och aktiekursen steg också i samband med kvartalsrapporten.
McDonalds ekonomichef, Ian Borden, är nöjd med resultaten globalt sett. Men han förutspår samtidigt ett lite blekare 2026 med långsammare tillväxt utanför USA.
Jag har jobbat över trettio år som journalist. Mest med ekonomi- och arbetsmarknadsjournalistik. Men också med grävande journalistik och politik. Jag är väldigt sportintresserad och håller Västerås SK högt. Dessutom är jag en flitig musiksamlare. Har över 7000 skivor.
