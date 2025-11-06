Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans

Låginkomstagare ratar McDonalds

McDonalds
McDonalds tappar kunder bland låginkomsttagare i USA. Det konstaterar bolaget i sin senaste kvartalsrapport. (Foto: TT)
Roland Klinga
Roland Klinga
Uppdaterad: 06 nov. 2025Publicerad: 06 nov. 2025

Det är tummen ned för McDonalds bland låginkomsttagare. Det visar bolagets senaste kvartalsrapport. ”Vi måste få kunderna tillbaka”, säger bolagets vd.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Tesla kan vara helt borta från marknaden om 10 år varnar erfarna branschtoppen.
Spela klippet

Tidigare toppchefen – därför kan Tesla vara borta om 10 år

04 nov. 2025
ANNONS

McDonalds tappar sina låginkomstkunder. Orsaken är höjda priser. Något som kundkategorin inte klarar av att möta, berättar Fast Company. Enligt siffror från senaste kvartalet handlar det om så mycket som en halvering av kunder med låga inkomster under det senaste kvartalet.

Läs mer: McDonalds vd sparkas efter kärleksrelation (Dagens PS)

Trenden ser likadan ut över hela USA. Låginkomsttagare väljer bort restaurangbesök, samtidigt som de rikaste amerikanerna fortsätter att äta ute och spendera mer. Stigande priser, stagnerande löner och allmänt dyrare liv påverkar handeln för McDonalds, berättar The Washington Post.

Tvåårig nedgång

”Vi har sett att vi tappat just den här kundgruppen under de senaste två åren. Samtidigt ser vi en tydlig ökning av kunder med högre inkomster. Det är en fördubbling av antalet kunder i den gruppen”, säger McDonalds VD, Chris Kempczinski, i en kommentar till kvartalsrapporten.

För att möta tappet av låginkomstkunder i USA kommer bolaget att lansera produkter med lägre priser. Man kommer också att öka på sortimentet av drycker. Det berättas om fruktdrycker som ett exempel.

McDonalds har en plan

”Det är utmanande. Men företaget kommer att leverera prisvärda alternativ varje dag. Nytänkande när det gäller menyer och marknadsföring är det som behöver genomföras för att vi ska få kunderna att komma in genom våra dörrar igen”, sa Chris Kempczinski.

Läs mer: USA: Skräpmaten ökar när ekonomin bantas (Dagens PS)

ANNONS

Försäljningssiffrorna för hamburgerkoncernen för tredje kvartalet visar ändå att försäljningen ökar. Man slog den prognostiserade försäljningen.  I USA med 2,5 procent jämfört med samma period förra året. Globalt gick företaget ännu bättre. Upp med 3,6 procent. Och aktiekursen steg också i samband med kvartalsrapporten.

McDonalds ekonomichef, Ian Borden, är nöjd med resultaten globalt sett. Men han förutspår samtidigt ett lite blekare 2026 med långsammare tillväxt utanför USA.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
InkomsterMcDonald'sSnabbmat
Roland Klinga
Roland Klinga

Jag har jobbat över trettio år som journalist. Mest med ekonomi- och arbetsmarknadsjournalistik. Men också med grävande journalistik och politik. Jag är väldigt sportintresserad och håller Västerås SK högt. Dessutom är jag en flitig musiksamlare. Har över 7000 skivor.

Roland Klinga
Roland Klinga

Jag har jobbat över trettio år som journalist. Mest med ekonomi- och arbetsmarknadsjournalistik. Men också med grävande journalistik och politik. Jag är väldigt sportintresserad och håller Västerås SK högt. Dessutom är jag en flitig musiksamlare. Har över 7000 skivor.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.   

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS