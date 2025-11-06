Kvinnor är största förlorarna i börsracet

Enligt Euroclear Swedens siffror för tredje kvartalet är det kvinnors aktieportföljer som fallit mest. Under perioden minskade portföljvärdet för både kvinnor och män, berättar Sveriges Radio.

”Men nedgången var mer markant för kvinnorna, en minskning med 3 procent jämfört med 0,7 procent för männen”, skriver värdepapperscentralen Euroclear.

Kvinnor tar mindre risker

Historiskt har kvinnors aktieinnehav inte fallit lika hårt. Det har förklarats med att kvinnor tar färre risker.

”Kvinnor får bättre avkastning för att vi inte tar lika många onödiga risker som män. Kvinnor är till exempel mer benägna att fondspara och på så sätt sprida ut risken och få mer stabil tillväxt”, så sa Andra Farhad, också känd som ”Börshajen” på Instagram, i en kommentar i Dagens Nyheter..

Statistiken visar också att aktieägandet fortsätter att öka i Sverige. Under tredje kvartalet fick Sverige 8 761 nya unika aktieägare, varav drygt hälften av dessa var kvinnor. Vid kvartalets slut fanns totalt nästan 2 850 000 unika aktieägare i Sverige.