Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans

Kvinnor är största förlorarna i börsracet

aktiehandel
Efter en tid där kvinnors aktieplaceringar har varit mest lyckade har det vänt. Nya siffror ger vid handen att det numera är männen som prickat bäst med sina placeringar. (Foto: Claudio Bresciani / TT)
Roland Klinga
Roland Klinga
Uppdaterad: 06 nov. 2025Publicerad: 06 nov. 2025

Kvinnor har varit vinnarna när det gäller aktiesparande. Men nu tycks det ha vänt. Sedan början av året har trenden varit nedåt för kvinnornas aktieplaceringar. 

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Tesla kan vara helt borta från marknaden om 10 år varnar erfarna branschtoppen.
Spela klippet

Tidigare toppchefen – därför kan Tesla vara borta om 10 år

04 nov. 2025
ANNONS

Enligt Euroclear Swedens siffror för tredje kvartalet är det kvinnors aktieportföljer som fallit mest. Under perioden minskade portföljvärdet för både kvinnor och män, berättar Sveriges Radio.

”Men nedgången var mer markant för kvinnorna, en minskning med 3 procent jämfört med 0,7 procent för männen”, skriver värdepapperscentralen Euroclear.

Kvinnor tar mindre risker

Historiskt har kvinnors aktieinnehav inte fallit lika hårt. Det har förklarats med att kvinnor tar färre risker.

”Kvinnor får bättre avkastning för att vi inte tar lika många onödiga risker som män. Kvinnor är till exempel mer benägna att fondspara och på så sätt sprida ut risken och få mer stabil tillväxt”, så sa Andra Farhad, också känd som ”Börshajen” på Instagram, i en kommentar i Dagens Nyheter..

Läs mer: Läge att köpa populära aktien? Experterna oense (Dagens PS)

Statistiken visar också att aktieägandet fortsätter att öka i Sverige. Under tredje kvartalet fick Sverige 8 761 nya unika aktieägare, varav drygt hälften av dessa var kvinnor. Vid kvartalets slut fanns totalt nästan 2 850 000 unika aktieägare i Sverige.

ANNONS

Senaste nytt

Hela värdet utraderat

Statistiken visar att marknadsvärdet på privatpersoners aktieinnehav har minskat med nästan 16 000 kronor jämfört med förra kvartalet. Ingen kul läsning för många aktieägare.

ANNONS

”I och med värdeminskningen under Q3 så är årets uppgång på börsen under första halvåret i princip raderad”, säger Krister Modin, analytiker på Euroclear Sweden i en skriftlig kommentar.

När det gäller enskilda aktier så får verkstadsbolaget Atlas Copco epitetet ”kvartalets raket” av Euroclear.

Läs mer: Flat Capital dyker på börsen efter Siemiatkowskis drag (Dagens PS)

”Det ökade intresset för Atlas Copco under tredje kvartalet speglar att det i grunden är ett kvalitetsbolag. Med låg värdering som gör att många aktieägare har fått upp ögonen för bolaget”, säger Krister Modin.

När det gäller vilka bolag som män respektive kvinnor gillar finns det skillnader. Etta på männens lista är investmentbolaget Flat Capital. På andraplats hittar vi nykomlingen Dicot. Ctek faller ner till tredjeplats. 

Bland kvinnornas favoritaktier ligger H&M fortsatt på en förstaplats följt av Billerud på andraplats. Electrolux Professional har klättrat en placering till tredjeplats. 

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
AktieaffärerPrivatekonomiVärdepapper
Roland Klinga
Roland Klinga

Jag har jobbat över trettio år som journalist. Mest med ekonomi- och arbetsmarknadsjournalistik. Men också med grävande journalistik och politik. Jag är väldigt sportintresserad och håller Västerås SK högt. Dessutom är jag en flitig musiksamlare. Har över 7000 skivor.

Roland Klinga
Roland Klinga

Jag har jobbat över trettio år som journalist. Mest med ekonomi- och arbetsmarknadsjournalistik. Men också med grävande journalistik och politik. Jag är väldigt sportintresserad och håller Västerås SK högt. Dessutom är jag en flitig musiksamlare. Har över 7000 skivor.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.   

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS