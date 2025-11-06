Kvinnor har varit vinnarna när det gäller aktiesparande. Men nu tycks det ha vänt. Sedan början av året har trenden varit nedåt för kvinnornas aktieplaceringar.
Kvinnor är största förlorarna i börsracet
Mest läst i kategorin
Banktoppar: Räkna med börsfall på 10-20 procent
CNBC skriver att marknaderna behöver komma tillbaka till verkligheten efter tokrallyt och nu spår Goldman Sachs och Morgan Stanley att börsen kan stå inför en korrigering på 10-20 procent. Börstappet kan enligt Wall Street-bankernas prognoser ske de kommande ett till två åren, och Goldman Sachs och Morgan Stanley är inte ensamma om att tro att …
Larmet: Småsparare håller på att förstöra branschen
Allt fler privatpersoner köper in sig i onoterade bolag via evergreen-fonder. Det kan få private equity-bolagens fokus att förskjutas på ett oroande sätt, menar en branschorganisation för investerare. Private equity har historiskt sett varit förbehållet stora fonder. Men det har blivit allt vanligare att privatpersoner ger sig in i branschen. Det beror på så kallade …
Tidigare toppchefen – därför kan Tesla vara borta om 10 år
Bilkoncernen Stellantis före detta vd Carlos Tavares spekulerar kring att Elon Musks Tesla skulle kunna tänkas vara helt borta från marknaden inom 10 år. ”BYD från Kina tar jättestora marknadsandelar från Tesla just nu”, säger Edvard Lundqvist, redaktionschef på Dagens PS i en kommentar till den tidigare toppchefens förutsägelse. Se även: Sparkonto utan ränta? ”Som …
JAS 39 Gripen till Kanada? Kungen ska hjälpa till
Sverige trappar upp charmoffensiven mot Kanada – kungen tar täten när Saab och Bombardier diskuterar gemensam produktion av stridsflygplanet JAS 39 Gripen. Kanadas relation med USA har blivit oerhört frostig sedan Donald Trump tillträdde som president i början av året och började lägga tullar på USA:s handelspartners. Som en följd av detta har Kanada börjat …
Analytiker: "Tuffa år framför oss på börsen"
En prisad ekonoms berömda metod kan användas för att analysera börsen framöver. Stämmer den kommer det att blåsa kalla vindar. För andra gången någonsin har amerikanska aktier passerat en milstolpe i värderingar, konstaterar Wall Street Journals Spencer Jakab i sitt nyhetsbrev. Den passerade milstolpe indikerar låg framtida avkastning och svåra tider framöver om den stämmer, …
Enligt Euroclear Swedens siffror för tredje kvartalet är det kvinnors aktieportföljer som fallit mest. Under perioden minskade portföljvärdet för både kvinnor och män, berättar Sveriges Radio.
”Men nedgången var mer markant för kvinnorna, en minskning med 3 procent jämfört med 0,7 procent för männen”, skriver värdepapperscentralen Euroclear.
Kvinnor tar mindre risker
Historiskt har kvinnors aktieinnehav inte fallit lika hårt. Det har förklarats med att kvinnor tar färre risker.
”Kvinnor får bättre avkastning för att vi inte tar lika många onödiga risker som män. Kvinnor är till exempel mer benägna att fondspara och på så sätt sprida ut risken och få mer stabil tillväxt”, så sa Andra Farhad, också känd som ”Börshajen” på Instagram, i en kommentar i Dagens Nyheter..
Läs mer: Läge att köpa populära aktien? Experterna oense (Dagens PS)
Statistiken visar också att aktieägandet fortsätter att öka i Sverige. Under tredje kvartalet fick Sverige 8 761 nya unika aktieägare, varav drygt hälften av dessa var kvinnor. Vid kvartalets slut fanns totalt nästan 2 850 000 unika aktieägare i Sverige.
Senaste nytt
Så mycket kan din förening spara i energi och pengar med energikalkylatorn
Energikostnaderna för bostadsrättsföreningar har ökat kraftigt de senaste åren, och variationerna har gjort det svårt för många styrelser att planera sin ekonomi. Nu lanserar Riksbyggen Energikalkylatorn, ett digitalt verktyg som direkt visar hur mycket energi och pengar just din förening kan spara. I många fastigheter finns en betydande besparingspotential som sällan utnyttjas fullt ut för …
Unikt erbjudande: Häng med på världens bästa kryssning
Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …
Perfekta julklappen: Bo Kaspers, middag och en natt på boutiquehotell
Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …
Tre hav, tre världar – och tre drömresor
Perfect Weekend presenterar tre drömresor. Våren 2026 års mest lockande kryssningar, handplockade för dig som vill kombinera bekvämlighet, äventyr och förstklassig mat. Här är resorna där du slipper stress, men aldrig upplevelser. Från Atlanten till Lissabon – med Royal Caribbean För dig som älskar havsbris, tapas och arkitektur i världsklass väntar en sju nätters resa …
Glöm turistfällorna – här är weekendresan som visar London på riktigt
Upplev London som en local – på cykel, med kaffe i handen och kultur i sikte.Följ med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling och resexperten Linda Iliste på en tredagarsresa fylld av design, vin, marknader och samtal i östra London i mars och maj 2026.Du bor på Bob W Tower Hill Studios, deltar i en liten …
Hela värdet utraderat
Statistiken visar att marknadsvärdet på privatpersoners aktieinnehav har minskat med nästan 16 000 kronor jämfört med förra kvartalet. Ingen kul läsning för många aktieägare.
”I och med värdeminskningen under Q3 så är årets uppgång på börsen under första halvåret i princip raderad”, säger Krister Modin, analytiker på Euroclear Sweden i en skriftlig kommentar.
När det gäller enskilda aktier så får verkstadsbolaget Atlas Copco epitetet ”kvartalets raket” av Euroclear.
Läs mer: Flat Capital dyker på börsen efter Siemiatkowskis drag (Dagens PS)
”Det ökade intresset för Atlas Copco under tredje kvartalet speglar att det i grunden är ett kvalitetsbolag. Med låg värdering som gör att många aktieägare har fått upp ögonen för bolaget”, säger Krister Modin.
När det gäller vilka bolag som män respektive kvinnor gillar finns det skillnader. Etta på männens lista är investmentbolaget Flat Capital. På andraplats hittar vi nykomlingen Dicot. Ctek faller ner till tredjeplats.
Bland kvinnornas favoritaktier ligger H&M fortsatt på en förstaplats följt av Billerud på andraplats. Electrolux Professional har klättrat en placering till tredjeplats.
Jag har jobbat över trettio år som journalist. Mest med ekonomi- och arbetsmarknadsjournalistik. Men också med grävande journalistik och politik. Jag är väldigt sportintresserad och håller Västerås SK högt. Dessutom är jag en flitig musiksamlare. Har över 7000 skivor.
Jag har jobbat över trettio år som journalist. Mest med ekonomi- och arbetsmarknadsjournalistik. Men också med grävande journalistik och politik. Jag är väldigt sportintresserad och håller Västerås SK högt. Dessutom är jag en flitig musiksamlare. Har över 7000 skivor.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Avslöjandet som skakar Paris – Louvrens lösenord var "Louvre"
Kan det verkligen stämma? Ett lösenord så enkelt att tjuvarna knappt behövde gissa. Enligt uppgifter var koden "Louvre". Nu kommer nya uppgifter om att lösenordet till museets videoövervakning var lika enkelt som dess namn. Avslöjandet kommer mitt i utredningen av den fräcka kuppen där juveler värda över en miljard kronor stals på ett ögonblick. Missa …
Kvinnor är största förlorarna i börsracet
Kvinnor har varit vinnarna när det gäller aktiesparande. Men nu tycks det ha vänt. Sedan början av året har trenden varit nedåt för kvinnornas aktieplaceringar.? Enligt Euroclear Swedens siffror för tredje kvartalet är det kvinnors aktieportföljer som fallit mest. Under perioden minskade portföljvärdet för både kvinnor och män, berättar Sveriges Radio. ”Men nedgången var mer …
Storbritanniens centralbank rör inte räntan nu
Med minsta möjliga majoritet klubbade den brittiska centralbanken, Bank of England, för att hålla räntan oförändrad. Beskedet om den brittiska centralbankens försiktiga hållning kommer inför regeringens höstbudget i november, berättar amerikanska CNBC. Av de nio ledamöterna i Bank of England (BOE) röstade fem för att inte peta på räntan medan fyra ansåg att räntan skulle …
Ny gel kan laga tänder – genombrott för framtidens tandvård
Ett brittiskt forskarteam har utvecklat en gel som kan få tändernas emalj att växa tillbaka. Upptäckten kan revolutionera tandvården och minska behovet av lagningar i framtiden. Forskare vid University of Nottingham i Storbritannien har lyckats skapa ett gel-material som efterliknar den naturliga processen när tandens emalj bildas. Gelen fungerar som ett slags ”byggnadsställning” där mineraler …
Black Friday räddningen för pressade amerikaner
Prisökningarna gör att många amerikanska hushåll har svårt att klara försörjningen och nu hoppas de att den stora reahelgen med Black Friday ska hjälpa dem att överleva. Vanligtvis jagar konsumenter röda prislappar på elektronik och kläder och mycket annat som kännetecknar shoppinghysterin under Black Friday. Men i år kommer reahelgen att se annorlunda ut, skriver …