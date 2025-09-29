Aktien har över 400 000 aktieägare och är därmed en av Sveriges populäraste att ha i sin portfölj.
Läge att köpa populära aktien? Experterna oense
Inför rapporten om knappt tre veckor är dock börsexperterna oense kring om det är köpläge eller inte. Tre stora analyshus har presenterat sin syn och råden spretar.
Passerade Ericsson i fjol
Sveriges mest ägda aktie är Investor (börskurs Investor) men drygt 730 000 aktieägare enligt den senaste statistiken.
Tvåa på listan är fortfarande Telia (börskurs Telia) även om man tappat i delägare konstant sedan man kom till börsen runt millennieskiftet.
Därefter, som ny trea efter att 2024 års siffror sammanställts av Euroclear, hittar vi lastbilsföretaget AA Volvo (börskurs Volvo) som snodde pallplatsen från Ericsson (börskurs Ericsson) i fjol.
Per sista december hade lastbilskoncernens aktie drygt 396 000 ägare, en siffra som nu borde vara med råge över 400 000 givet att bara hos nätmäklaren Avanza så har antalet ägare stigit med runt 22 000 nya ägare under 2025.
Aktien gått i sidled i år
Aktiekursen har dock gått svagare för Volvo under året.
Bara plus 2,76 i år vilket är svagare än storbolagsindex OMXS30 som är upp 6,5 procent under samma period. Då räknas dock inte utdelningen in som har varit generös på dryga 6 procent de senaste åren i aktien.
Om knappt tre veckor, 17 oktober, kommer bolaget med nästa rapport och nu har tre experter presenterat sin syn på aktien inför det.
Det är som sagt en blandad kompott. Summerat delas två köpråd och ett “avvakta” ut .
SEB avvaktande
Högst riktkurs, 310 kronor, sätter norska analyshuset Pareto för aktien som just nu handlas i 276 kronor.
“Vi är mer positiva till marknadstillväxten för VCE (Volvo Construction Equipment, reds anm) i Europa och Nordamerika under 2026 och har en positiv syn på de senaste strukturförändringarna”, skriver Pareto enligt Placera.
Deutche bank tycker 305 kronor, från tidigare 300 kronor, känns som en rimlig värdering och ger också ett köpråd.
Svenska SEB är dock mer försiktig. Deras börsexpert sänker rådet för aktien från tidigare 290 kronor till 282 nu och ger en avvakta-rekommendation.
Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.
