Läge att köpa populära aktien? Experterna oense

Aktien gått i sidled i år

Aktiekursen har dock gått svagare för Volvo under året.

Bara plus 2,76 i år vilket är svagare än storbolagsindex OMXS30 som är upp 6,5 procent under samma period. Då räknas dock inte utdelningen in som har varit generös på dryga 6 procent de senaste åren i aktien.

Om knappt tre veckor, 17 oktober, kommer bolaget med nästa rapport och nu har tre experter presenterat sin syn på aktien inför det.

Det är som sagt en blandad kompott. Summerat delas två köpråd och ett “avvakta” ut .

SEB avvaktande

Högst riktkurs, 310 kronor, sätter norska analyshuset Pareto för aktien som just nu handlas i 276 kronor.

“Vi är mer positiva till marknadstillväxten för VCE (Volvo Construction Equipment, reds anm) i Europa och Nordamerika under 2026 och har en positiv syn på de senaste strukturförändringarna”, skriver Pareto enligt Placera.

Deutche bank tycker 305 kronor, från tidigare 300 kronor, känns som en rimlig värdering och ger också ett köpråd.

Svenska SEB är dock mer försiktig. Deras börsexpert sänker rådet för aktien från tidigare 290 kronor till 282 nu och ger en avvakta-rekommendation.

