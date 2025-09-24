Flat Capital dyker på börsen efter Siemiatkowskis drag

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

Sverige har en lång historia av att ligga i framkant när det kommer till digital utveckling. Vårt avlånga land har alltså en lång tradition av hög teknisk kompetens och många svenska spelbolag var tidiga att utveckla online casinon som var mobilanpassade och möjligheter att spela i realtid.? Idag rankas flera av?Sveriges bästa online casino?högt internationellt …

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Klarna-aktien faller också

Klarna noterades på NYSE den 10 september men har sedan stängningskursen samma dag backat 6 procent.

Manövern ses som kontroversiell eftersom den, enligt kritikerna, faktiskt gör Siemiatkowski till den som i praktiken tar över kontrollen helt i investmentbolaget.

Många småsparare ifrågasätter om detta verkligen är i deras intresse, särskilt med tanke på den kraftiga aktienedgången och ökade blankningen som följt efter beskedet.

Poströstning tillåts inte – kritiseras hårt

Flat Capital kommer att rösta om den kontroversiella transaktionen den 17 oktober. Men trots att det kan vara den viktigaste affären i bolagets historia så tillåter man inte poströstning, skriver Dagens industri.

Bolaget brukar tillåta poströstning vid sina bolagsstämmor men inte för den extra bolagsstämman som nu har utlysts. Vilket fått bland annat Aktiespararna att reagera.

“Nästan alla bolag, inklusive Flat Capital, erbjuder poströstning nu för tiden, men inte vid denna extrastämma. Man blir lätt konspiratorisk och undrar: Vill man inte att så många aktieägare som möjligt ska kunna delta i det för bolaget kanske viktigaste beslutet någonsin?”, säger Aktiespararnas chefsjurist Sverre Linton till Di.

Enligt Flat Capitals vd, Hanna Andreen, har bolaget tidigare inte haft poströstning för sina extrastämmor. Men då har bolaget i och för sig bara haft en extrastämma under sina fyra år på börsen.