Sebastian Siemiatkowskis plan att föra över sitt Klarna-innehav till investmentbolaget Flat Capital möter stark kritik och aktien rasar. Samtidigt nekar bolaget till poströster om den kontroversiella affären.
Flat Capital dyker på börsen efter Siemiatkowskis drag
Flat Capital-aktien (börskurs Flat Capital) har tappat över 17 procent sedan Sebastian Siemiatkowski den 17 september meddelade att han planerar att föra över hela sitt Klarna-innehav till investmentbolaget där han är styrelseordförande. Det skriver EFN.
Efter transaktionen kommer mer än 95 procent av Flat Capitals substansvärde att bestå av Klarna-aktier. Siemiatkowski hoppas att manövern ska placera Flat “bland de 100 största börsbolagen i Sverige” och skapa förutsättningar för en flytt till Nasdaq Stockholms huvudlista.
Klarna-medarbetare rasar: “Skitdålig investering”
Klarna har börsnoterats, men alla är inte nöjda. Läs om reaktionerna från chefer och anställda efter noteringen.
Blankningen har ökat i Flat Capital
Affären har mött kraftig kritik, särskilt från småsparare.
Sedan beskedet har Flat Capitals börsvärde minskat med nästan en miljard kronor.
Samtidigt har blankningen ökat till 1,75 procent, med amerikanska hedgefonden Voleon Capital Management som publik blankare med 1,1 procent enligt FI:s blankningsregister.
Klarna-aktien faller också
Klarna noterades på NYSE den 10 september men har sedan stängningskursen samma dag backat 6 procent.
Manövern ses som kontroversiell eftersom den, enligt kritikerna, faktiskt gör Siemiatkowski till den som i praktiken tar över kontrollen helt i investmentbolaget.
Unge miljardären: Klarna har ett tufft vägskäl framför sig. Realtid
Många småsparare ifrågasätter om detta verkligen är i deras intresse, särskilt med tanke på den kraftiga aktienedgången och ökade blankningen som följt efter beskedet.
Poströstning tillåts inte – kritiseras hårt
Flat Capital kommer att rösta om den kontroversiella transaktionen den 17 oktober. Men trots att det kan vara den viktigaste affären i bolagets historia så tillåter man inte poströstning, skriver Dagens industri.
Bolaget brukar tillåta poströstning vid sina bolagsstämmor men inte för den extra bolagsstämman som nu har utlysts. Vilket fått bland annat Aktiespararna att reagera.
Klarnas jättesvek mot tiotusentals svenska småsparare. E55
“Nästan alla bolag, inklusive Flat Capital, erbjuder poströstning nu för tiden, men inte vid denna extrastämma. Man blir lätt konspiratorisk och undrar: Vill man inte att så många aktieägare som möjligt ska kunna delta i det för bolaget kanske viktigaste beslutet någonsin?”, säger Aktiespararnas chefsjurist Sverre Linton till Di.
Enligt Flat Capitals vd, Hanna Andreen, har bolaget tidigare inte haft poströstning för sina extrastämmor. Men då har bolaget i och för sig bara haft en extrastämma under sina fyra år på börsen.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
Flat Capital-aktien (börskurs Flat Capital) har tappat över 17 procent sedan Sebastian Siemiatkowski den 17 september meddelade att han planerar att föra över hela sitt Klarna-innehav till investmentbolaget
