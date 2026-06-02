Allt färre amerikaner anser att McDonalds ger ett prisvärt mål mat. Det ska nu företaget försöka ändra på med en ny taktik.
Kunderna sviker McDonalds – nu kommer motoffensiven
McDonalds kunder har blivit mer återhållsamma i takt med stigande priser och ökad ekonomisk osäkerhet.
Men nu satsar restaurangjätten på en ny global strategi med målet att återvinna dem.
Initiativet, som fått namnet NEXT, ska förenkla verksamheten för franchisetagare, förbättra matupplevelsen och stärka relationen till gästerna.
Ska få större frihet
Bakgrunden är att snabbmatsjätten under flera år sett hur många konsumenter blivit mer prismedvetna. Samtidigt har företaget mött kritik för att priserna stigit snabbare än många kunders förväntningar.
Den nya strategin syftar därför både till att effektivisera den dagliga driften och att stärka upplevelsen i restaurangerna, skriver BusinessAM.
En central del av planen är att ge lokala franchisetagare större frihet att anpassa verksamheten efter sina marknader.
Företaget ska fortsatt sätta de övergripande riktlinjerna, men restaurangägare får större flexibilitet att fatta beslut utifrån lokala förutsättningar och personalbehov.
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Vill automatisera mer
McDonalds vill också öka användningen av automatisering och digitala verktyg för att förbättra produktiviteten.
Samtidigt betonar bolaget att tekniska lösningar inte får ske på bekostnad av kundupplevelsen.
Företaget anser att den ökade automatiseringen inom restaurangbranschen har minskat den personliga kontakten mellan personal och gäster, något som nu ska motverkas genom större fokus på service och bemötande.
Strategin bygger vidare på företagets tidigare tillväxtprogram Accelerating the Arches, som lanserades 2020 och fokuserade på digitalisering, leveranstjänster och lojalitetsprogram.
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Kraftigt minskad andel
Den nya satsningen innebär ett bredare fokus där både drift, service och kundupplevelse lyfts fram som avgörande faktorer för framtida tillväxt.
Utmaningen är betydande. Undersökningar från UBS Evidence Labs visar att andelen amerikanska konsumenter som anser att McDonalds erbjuder bra värde för pengarna har minskat kraftigt under de senaste åren.
Från omkring 55 procent år 2020 har andelen sjunkit till cirka 40 procent under 2024.
För McDonalds handlar den nya strategin därför inte bara om att locka fler gäster till restaurangerna utan också om att återupprätta varumärkets position som ett prisvärt alternativ, menar experter.
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