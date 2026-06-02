Kunderna sviker McDonalds – nu kommer motoffensiven

Initiativet, som fått namnet NEXT, ska förenkla verksamheten för franchisetagare, förbättra matupplevelsen och stärka relationen till gästerna.

Ska få större frihet

Bakgrunden är att snabbmatsjätten under flera år sett hur många konsumenter blivit mer prismedvetna. Samtidigt har företaget mött kritik för att priserna stigit snabbare än många kunders förväntningar.

Den nya strategin syftar därför både till att effektivisera den dagliga driften och att stärka upplevelsen i restaurangerna, skriver BusinessAM.

En central del av planen är att ge lokala franchisetagare större frihet att anpassa verksamheten efter sina marknader.

Företaget ska fortsatt sätta de övergripande riktlinjerna, men restaurangägare får större flexibilitet att fatta beslut utifrån lokala förutsättningar och personalbehov.

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