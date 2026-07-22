Bitcoin studsar mot 66 000 dollar: Köpläge eller fälla?

Positivare syn

Känslorna inför Bitcoin har förbättrats påtagligt de senaste dagarna. Enligt Coinbase har Bitcoin-ETF:er nu haft inflöden fem handelsdagar i rad, för första gången sedan april, med sammanlagt omkring 727 miljoner dollar i nya pengar.

Samtidigt visar Bloombergs ETF-analytiker Eric Balchunas att tidigare farhågor om stora utflöden varit överdrivna i sammanhanget. Enligt honom är utflöden på några miljarder dollar från en tillgångsbas på omkring 100 miljarder dollar ”helt obetydliga” i det stora hela.

Iran och tullar skapar oro

Bakgrunden till den senaste tidens oro är fortsatt densamma: tullar, den fortsatta konflikten mellan USA och Iran, samt stigande energipriser som riskerar att hålla inflationen uppe.

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Enligt analytiker som Matt Mena på 21Shares kan kriget mellan USA, Israel och Iran fortsätta påverka kryptopriserna på oförutsägbara sätt.

Inflationen i USA går ned

Samtidigt har färsk amerikansk inflationsdata gett visst hopp: kärninflationen, som exkluderar mat och energi, sjönk till 2,6 procent i årstakt, ner från 2,9 procent i maj.

Det är den första nedgången på fem månader.

FED:s nästa möte

Allt fokus riktas nu mot Federal Reserves möte den 28–29 juli. Enligt FX Leaders räknar marknaden med under 34 procents sannolikhet för en räntehöjning vid just det mötet.

Enligt analysbyrån FinanceFeeds pekar ett mjukare räntebesked från Fed, alltså tecken på kommande sänkningar snarare än höjningar, tillsammans med fortsatta ETF-inflöden, mot en prisnivå kring 68 000–84 000 dollar till hösten.

Ett stramare besked med förnyade utflöden riskerar däremot att skicka priset tillbaka mot 54 000 dollar

Fear and Greed-index

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Ett mått som ofta nämns när man pratar kryptovalutor är Fear & Greed-index. Det är ett mått på hur marknaden känner sig, som tar in data om allt från kursrörelser och handelsvolymer till sociala medier-aktivitet och undersökningar. Detta kokas sedan ner till en enda siffra mellan 0 och 100.

Låga värden signalerar rädsla på marknaden, höga värden signalerar girighet. Tanken är att extrema utslag åt endera hållet ofta sammanfaller med vändpunkter i priset, snarare än att förutsäga dem i förväg.

Snabbt svängande index

Just den senaste veckan illustrerar hur snabbt indexet kan svänga. Så sent som den 20 juli låg det på 29, alltså tydlig rädsla, i linje med den försiktighet som då präglade marknaden.

Två dagar senare, i takt med att priset rusade och ETF-pengarna strömmade tillbaka, hade indexet stigit till 49, ett neutralt läge.

Titta inte bara på index

Den snabba rörelsen visar hur nära sammankopplat sentimentet är med prisrörelsen i realtid. Vilket är precis varför många analytiker varnar för att luta sig för tungt på indexet som ensam vägledning.

Warren Buffetts klassiska råd, att vara ”girig när andra är rädda och rädd när andra är giriga”, brukar användas som ett sätt att läsa indexet baklänges. Men även det är enligt experter en alltför förenklad tolkning för att fatta konkreta investeringsbeslut på egen hand.