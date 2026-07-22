Användare rasar mot Kylie Jenners smarta glasögon

De specialdesignade glasögonen presenterades i slutet av juni, men har därefter mötts av kritik från både användare och integritetsförespråkare.

Har blivit marknadsledande

På sociala medier har flera kommentatorer uttryckt oro över att glasögonen kan användas för dold filmning och fotografering, skriver Business Insider.

En brittisk kampanjgrupp har även genomfört en reklamkampanj som varnar för tekniken och lyfter frågor om övervakning i det offentliga rummet.

Så ser glasögonen ut som Jenner har varit med att ta fram. (Foto: Kylie Jenner/Instagram).

Meta har under de senaste åren etablerat sig som marknadsledare inom smarta glasögon.

Bolaget uppges ha sålt omkring sju miljoner exemplar under förra året och har successivt byggt ut funktionerna med AI-stöd.

Glasögonen kan bland annat ta bilder, spela in video och analysera det användaren ser.