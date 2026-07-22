Den amerikanska kändisen Kylie Jenner gjorde ett glasögon-samarbete med Meta. Det gick inte hem hos vissa.
Användare rasar mot Kylie Jenners smarta glasögon
Metas satsning på AI-utrustade smarta glasögon har hamnat i centrum för en ny integritetsdebatt.
Det kommer efter lanseringen av en modell framtagen tillsammans med entreprenören och influeraren Kylie Jenner.
De specialdesignade glasögonen presenterades i slutet av juni, men har därefter mötts av kritik från både användare och integritetsförespråkare.
Har blivit marknadsledande
På sociala medier har flera kommentatorer uttryckt oro över att glasögonen kan användas för dold filmning och fotografering, skriver Business Insider.
En brittisk kampanjgrupp har även genomfört en reklamkampanj som varnar för tekniken och lyfter frågor om övervakning i det offentliga rummet.
Meta har under de senaste åren etablerat sig som marknadsledare inom smarta glasögon.
Bolaget uppges ha sålt omkring sju miljoner exemplar under förra året och har successivt byggt ut funktionerna med AI-stöd.
Glasögonen kan bland annat ta bilder, spela in video och analysera det användaren ser.
Ska kunna känna igen ansikten
Samtidigt har diskussionen allt mer kommit att handla om framtida funktioner snarare än de som redan finns.
Enligt tidigare uppgifter arbetar Meta med en teknik som skulle kunna identifiera personer genom ansiktsigenkänning.
Funktionen, som ännu inte finns tillgänglig i företagets produkter, har enligt rapporter förekommit i kod från en mjukvaruuppdatering under arbetsnamnet NameTag.
Meta har inte fattat något beslut om att lansera tekniken, men bolaget har lyft fram möjliga användningsområden.
Ökad skepsis bland yngre
Ansiktsigenkänning skulle exempelvis kunna hjälpa personer med synnedsättning eller kognitiva svårigheter att identifiera människor de tidigare träffat.
Det argumentet har dock inte tystat kritiken.
Integritetsförespråkare menar att ansiktsigenkänning i vardagliga glasögon skulle kunna förändra människors beteende i offentliga miljöer och göra det svårare att veta när man blir identifierad eller registrerad.
Debatten speglar en bredare utveckling kring generativ AI.
Samtidigt som tekniken blir allt vanligare finns en växande skepsis, särskilt bland yngre användare, kring hur AI påverkar privatlivet och den personliga integriteten.