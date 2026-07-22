Snusbjässen sänker prognosen – valutasmäll

Den justerade vinsten beräknas nu stanna på 8,26–8,41 dollar per aktie, enligt bolaget. Tidigare prognos låg på 8,46 dollar per aktie.

Bolagets aktie, som hittills i år har gått upp 17 procent, sjunker nästan 3 procent i terminshandeln efter beskedet.

Leveransvolymen av tobaksfria snuset Zyn sjönk 1,2 procent till 5,1 miljarder burkar under andra kvartalet, i linje med prognoserna.

Justerade vinsten för andra kvartalet på 2,20 dollar per aktie var bättre än väntade 2,04 dollar per aktie. Nettoomsättningen på 11,2 miljarder dollar kan jämföras med en snittprognos på 10,6 miljarder.