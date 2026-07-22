Storvinst för Equinor – tjänade pengar på Iran-kriget

Det statligt kontrollerade energibolaget redovisar ett justerat rörelseresultat på 11,5 miljarder dollar, jämfört med 6,5 miljarder dollar under motsvarande period i fjol.

Resultatet överträffade analytikernas förväntningar.

Högre priser är en förklaring

Den ökade lönsamheten förklaras dels av högre energipriser, dels av att Equinor ökade produktionen av olja och gas i början av konflikten, skriver The Guardian.

När sjöfarten genom Hormuzsundet kraftigt begränsades minskade exporten från flera Gulfstater, vilket skapade ett utrymme för andra producenter att öka sina leveranser.

Brentoljan handlades under kvartalet mellan omkring 75 och över 100 dollar per fat, betydligt högre än samma period i fjol då priset huvudsakligen låg mellan 60 och 70 dollar.

Efter att USA och Iran under juni enades om ett samförståndsavtal föll oljepriset tillbaka, men de återupptagna stridigheterna har åter pressat upp priserna.

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