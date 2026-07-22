Högre energipriser har varit en effekt av kriget i Mellanöstern. Det visar sig nu i kvartalrapporten hos norska jätten Equinor.
Storvinst för Equinor – tjänade pengar på Iran-kriget
Equinor redovisar ett kraftigt vinstlyft för det andra kvartalet efter stigande olje- och gaspriser till följd av den förvärrade konflikten mellan USA och Iran.
Det statligt kontrollerade energibolaget redovisar ett justerat rörelseresultat på 11,5 miljarder dollar, jämfört med 6,5 miljarder dollar under motsvarande period i fjol.
Resultatet överträffade analytikernas förväntningar.
Högre priser är en förklaring
Den ökade lönsamheten förklaras dels av högre energipriser, dels av att Equinor ökade produktionen av olja och gas i början av konflikten, skriver The Guardian.
När sjöfarten genom Hormuzsundet kraftigt begränsades minskade exporten från flera Gulfstater, vilket skapade ett utrymme för andra producenter att öka sina leveranser.
Brentoljan handlades under kvartalet mellan omkring 75 och över 100 dollar per fat, betydligt högre än samma period i fjol då priset huvudsakligen låg mellan 60 och 70 dollar.
Efter att USA och Iran under juni enades om ett samförståndsavtal föll oljepriset tillbaka, men de återupptagna stridigheterna har åter pressat upp priserna.
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Storleverantör till Storbritannien
På onsdagen steg Brentoljan till omkring 95 dollar per fat innan uppgången dämpades något.
Equinor är Storbritanniens största leverantör av naturgas och har därmed en viktig roll för landets energiförsörjning.
Samtidigt riktar miljöorganisationen Uplift skarp kritik mot bolaget. Organisationen menar att Equinor gör miljardvinster samtidigt som många brittiska hushåll fortfarande brottas med höga energikostnader.
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Får kritik av miljöorganisation
Uplift anser också att bolaget driver på för att få klartecken till fortsatt utbyggnad av oljefältet Rosebank väster om Shetlandsöarna och uppmanar den brittiska regeringen att i stället prioritera investeringar i förnybar energi.
Oljepriset gick upp ytterligare under onsdagen sedan USA genomfört ännu en natt av militära angrepp mot mål i Iran.
Dessutom meddelade de Iranstödda Huthirebellerna i Jemen att de inför en marin blockad mot Saudiarabien, vilket ökar oron för störningar i oljeleveranserna från regionen, som Dagens PS skrev igår.
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