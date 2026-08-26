Kubal fast i bankfällan – nu stoppas betalningarna

Svenska banker håller inne betalningar till anställda, leverantörer och myndigheter, enligt handlingar som Dagens industri tagit del av.

Problemet kvarstår trots att Kommerskollegium tidigare gett Kubal tillstånd att föra över pengar från bolagets utländska bank till Sverige.

Men pengarna verkar fastna ändå.

”Svenska affärsbanker är inte alltid villiga att ta emot betalningar från Kubals konto”””, skriver bolaget i en kompletterande ansökan till Kommerskollegium enligt Di.

Kubal vill därför få ett nytt tillstånd som gör det möjligt att betala mottagare direkt från sitt konto i Österrike.

56 miljoner frystes

I början av sommaren beslutade Skatteverket att frysa drygt 56 miljoner kronor på Kubals skattekonto. Det handlar om Kubals komplicerade ägarstruktur och kopplingarna till den ryska aluminiumjätten Rusal.

Myndigheten bedömer att aluminiumtillverkaren i praktiken kontrolleras av den EU-sanktionerade ryske oligarken Oleg Deripaska. Därmed ska bolagets tillgångar också omfattas av EU sanktionsregler.

Kubal bestrider bedömningen och har överklagat beslutet. Bolaget har tidigare varnat för att situationen i förlängningen kan tvinga verksamheten i Sundsvall att stänga.

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Kubal är Sveriges enda producent av primäraluminium och har omkring 500 anställda.