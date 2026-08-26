Först frös Skatteverket Kubals tillgångar. Nu stoppas även betalningar när svenska banker tvekar att hantera bolagets pengar.
Kubal fast i bankfällan – nu stoppas betalningarna
Det ryskägda aluminiumsmältverket Kubal (Kubikenborg Aluminium AB) i Sundsvall har sedan tidigare fått sina tillgångar frysta av Skatteverket och stormats av polis. Nu kommer nästa smäll.
Svenska banker håller inne betalningar till anställda, leverantörer och myndigheter, enligt handlingar som Dagens industri tagit del av.
Problemet kvarstår trots att Kommerskollegium tidigare gett Kubal tillstånd att föra över pengar från bolagets utländska bank till Sverige.
Men pengarna verkar fastna ändå.
”Svenska affärsbanker är inte alltid villiga att ta emot betalningar från Kubals konto”””, skriver bolaget i en kompletterande ansökan till Kommerskollegium enligt Di.
Kubal vill därför få ett nytt tillstånd som gör det möjligt att betala mottagare direkt från sitt konto i Österrike.
56 miljoner frystes
I början av sommaren beslutade Skatteverket att frysa drygt 56 miljoner kronor på Kubals skattekonto. Det handlar om Kubals komplicerade ägarstruktur och kopplingarna till den ryska aluminiumjätten Rusal.
Myndigheten bedömer att aluminiumtillverkaren i praktiken kontrolleras av den EU-sanktionerade ryske oligarken Oleg Deripaska. Därmed ska bolagets tillgångar också omfattas av EU sanktionsregler.
Kubal bestrider bedömningen och har överklagat beslutet. Bolaget har tidigare varnat för att situationen i förlängningen kan tvinga verksamheten i Sundsvall att stänga.
Kubal är Sveriges enda producent av primäraluminium och har omkring 500 anställda.
Bankproblemen fortsätter
Bankrelationerna har varit ett problem för Kubal länge.
Dagens PS rapporterade i mars om polisens tillslag mot Kubal, där två personer i ledande ställning anhölls misstänkta för grovt sanktionsbrott. En av dem är bolagets vd Mats Andersson, som förnekar brott.
Redan förra året rapporterade Dagens PS om hur Nordea ville avsluta bolagets konton och banktjänster med hänvisning till sanktionsrisker. Kubal varnade då för att även löneutbetalningarna till de anställda kunde påverkas.
Enligt den nya ansökan har Kubal svårt att genomföra betalningar till såväl leverantörer som myndigheter. Bolaget uppger även att det har svårt att betala sina juridiska ombud i tvisten med Skatteverket.
Kommerskollegium bekräftar för Di att det första tillståndet endast gällde överföringar från Kubals utländska bank till bolagets bank i Sverige.
Den nya ansökan är fortfarande under handläggning.
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