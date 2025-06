Krypto-experten: Fyra drivkrafter till att Bitcoin kan fortsätta stiga

Digitalisering & AI

Sverige rasar i global ranking av AI

AI är en strategiskt viktig fråga. Men inte i Sverige. I en ny global undersökning beställd av KPMG hamnar Sverige långt ned på listan – och långt efter våra nordiska grannar. Svenska företag saknar AI-strategi Sverige placerar sig på plats 35 av 47 länder i KPMG:s globala rapport Trust, Attitudes and Use of Artificial Intelligence. …