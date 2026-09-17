Whisky är en klassisk exportvara i Skottland. Men efterfrågan har gått ned rejält, och det märks nu hos en brittisk bjässe.
Kris hos spritjätten – anställda går ut i strejk efter nedskärningar
Anställda vid spritjätten Diageos största destilleri planerar att gå ut i strejk i slutet av september.
Konflikten bryter ut samtidigt som bolaget genomför omfattande besparingar och skär ned produktionen i Skottland efter en längre tids svag efterfrågan på sprit.
Över hälften av de omkring 200 anställda vid Cameronbridge i Skottland har röstat för strejk.
Ska pågå i nästan tre veckor
Fackförbundet Unite uppger att strejken ska inledas den 28 september och pågå i nästan tre veckor, skriver Financial Times.
Cameronbridge är Europas största spannmålsdestilleri och producerar bland annat whisky som används i blandningar för varumärken som Johnnie Walker och Buchanan’s.
Enligt facket riskerar produktionen att helt stanna under konflikten.
Strejken är en reaktion på Diageos planer att minska personalstyrkan i Skottland. Bolaget har meddelat att upp till tio tjänster kan försvinna vid Cameronbridge.
Fackförbundet anser samtidigt att Diageo inte har presenterat tillräckliga detaljer om de planerade nedskärningarna.
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Stoppas helt på tre anläggningar
Unite har också uttryckt oro för arbetsmiljön om personalstyrkan minskar utan att produktionen anpassas i motsvarande grad.
Diageo genomför en större omstrukturering under den nye koncernchefen Dave Lewis. Målet är att minska kostnaderna med en miljard dollar under de kommande tre åren.
Skottland påverkas särskilt av besparingarna eftersom landet är centralt för Diageos whiskyproduktion.
Koncernen har omkring 3 000 anställda vid destillerier och buteljeringsanläggningar i landet.
Produktionen har redan stoppats helt vid tre skotska anläggningar: Strathmill Distillery, Glen Spey Distillery och Roseisle Maltings. Enligt uppgifter till Financial Times gäller stoppen tills vidare.
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Runt 30 000 anställda globalt
Diageos ekonomiska utveckling har försämrats. Vid den senaste rapporten redovisade bolaget intäkter på 19,6 miljarder dollar, en minskning med 3 procent. Rörelseresultatet föll samtidigt med 27 procent till 3,2 miljarder dollar.
Bolaget redovisade dessutom 514 miljoner dollar i avgångsvederlag. Analytiker bedömer att omstruktureringen kan leda till mellan 3 000 och 5 000 uppsägningar globalt. Diageo har omkring 30 000 anställda.
Företaget uppger att de planerade nedskärningarna vid Cameronbridge är nödvändiga eftersom produktionen har minskat. Diageo säger samtidigt att bolaget vill fortsätta dialogen med facket.
Unite anser däremot att personalneddragningarna saknar grund och har kritiserat bolaget för att genomföra nedskärningar trots att det fortfarande redovisar stora vinster.
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