Kris hos spritjätten – anställda går ut i strejk efter nedskärningar

Över hälften av de omkring 200 anställda vid Cameronbridge i Skottland har röstat för strejk.

Ska pågå i nästan tre veckor

Fackförbundet Unite uppger att strejken ska inledas den 28 september och pågå i nästan tre veckor, skriver Financial Times.

Cameronbridge är Europas största spannmålsdestilleri och producerar bland annat whisky som används i blandningar för varumärken som Johnnie Walker och Buchanan’s.

Enligt facket riskerar produktionen att helt stanna under konflikten.

Strejken är en reaktion på Diageos planer att minska personalstyrkan i Skottland. Bolaget har meddelat att upp till tio tjänster kan försvinna vid Cameronbridge.

Fackförbundet anser samtidigt att Diageo inte har presenterat tillräckliga detaljer om de planerade nedskärningarna.

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