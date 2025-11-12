Köpte aktien 1986 – fortsatt positiv trots tuffa perioden

Upplev London som en local – på cykel, med kaffe i handen och kultur i sikte.Följ med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling och resexperten Linda Iliste på en tredagarsresa fylld av design, vin, marknader och samtal i östra London i mars och maj 2026.Du bor på Bob W Tower Hill Studios, deltar i en liten …

Perfect Weekend presenterar tre drömresor. Våren 2026 års mest lockande kryssningar, handplockade för dig som vill kombinera bekvämlighet, äventyr och förstklassig mat. Här är resorna där du slipper stress, men aldrig upplevelser. Från Atlanten till Lissabon – med Royal Caribbean För dig som älskar havsbris, tapas och arkitektur i världsklass väntar en sju nätters resa …

Att ta in riskkapital kan vara ett stort steg, men det kan också bli startskottet för stark tillväxt. När Almi Invest går in som investerare får bolag inte bara tillgång till kapital, utan också en engagerad partner och tillgång till brett investerarnätverk – allt för att möjliggöra en hållbar tillväxt. För många bolag kommer det …

Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …

Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …

Funnits längst i portföljen av alla bolag

Nästan hela den resan, så när som på fyra år, har som sagt den skotska kapitalfirman Baillie Gifford varit med på.

ANNONS

1986 köpte man sina första aktier i Atlas Copco och har sedan dess varit obruten ägare.

Kapitalfirman grundades 1908 i Edinburgh, alltså åtta år innan Investor (börskurs Investor) som är Atlas Copcos absolut största ägare, och har precis som Wallenbergarna en långsiktig strategi.

Men ägandet i Atlas Copcos sticker ut även med skottarnas mått mätt.

Aktien är i dag det bolag som fått förmånen att vara längst av alla firmans placeringar i hela portföljen.

Aktien en viktig del av Investor

Ser man ur ett tre- eller femårsperspektiv så har dock Atlas Copco inte rosat marknaden.

I år är aktien till och med back drygt 6 procent och nya vd:n Vagner Rego har fått en tuff start.

Baillie Gifford har dock inga planer på att överge sin trotjänare trots att man betonar att inga placeringar får vara kvar av nostalgiska skäl.

”Det är ett bättre bolag i dag än när vi gjorde vår premiärinvestering”, säger Alasdair McHugh, investment specialist på kapitalfirman vid ett seminarium för europeiska journalister.

ANNONS

“Vår långa erfarenhet av bolaget efter fyra decenniers ägande gör oss väl positionerade att vara goda ägare av aktien efter en period av besvikelser. Att sälja nu, efter viss marginalpress till följd av tullar, vore ett misstag – vi ser detta som ett fall av ”avbruten ränta-på-ränta-effekt”, inte ”förstörd ränta-på-ränta-effekt”, utvecklar han.

På en följdfråga från Dagens PS vad han särskilt gillar med den svenska verkstadsjätten så lyfter McHugh fram den decentraliserade modellen och den unika kompetens som finns inom bolaget.

”Jag är övertygad om att de kan komma tillbaka till tillväxt”.

Skulle han få rätt är det även goda nyheter för de runt 750 000 svenskar som äger aktier i Investor givet att Atlas Copco i dag är investmentbolagets näst största innehav med 13 procent av portföljen.

Läs även: Banken: Dags att köpa börsens verkstadsklassiker – Dagens PS