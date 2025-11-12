Dagens PS
Köpte aktien 1986 – fortsatt positiv trots tuffa perioden

"Det är ett bättre bolag i dag än när vi köpte 1986" säger Alasdair McHugh på skotska kapitalfirman Baillie Gifford om den svenska aktien de fortsatt tror på trots ett par tuffa år på börsen.
"Det är ett bättre bolag i dag än när vi köpte 1986" säger Alasdair McHugh på skotska kapitalfirman Baillie Gifford om den svenska aktien de fortsatt tror på trots ett par tuffa år på börsen. (Foto: Baillie Gifford)
David Ingnäs
David Ingnäs
Uppdaterad: 12 nov. 2025Publicerad: 12 nov. 2025

Verkstadsbolaget är en av den svenska börsens verkliga klenoder. Men de senaste åren har aktien haft det svårt att hålla jämna steg med index.

Men skotska kapitalfirman Baillie Gifford, som varit obrutet investerad i bolaget i nära 40 år, ser fortsatt positivt på placeringen.

Plus över 30 300 procent

Atlas Copco (börskurs Atlas Copco) brukar nämnas som en av kronjuvelerna bland den svenska verkstadsbolagen.

Bolaget grundades 1873 som AB Atlas och finns i dag i över 180 länder med mer än 45 000 anställda. Framförallt är man starka på kompressor- och vakuumteknik.

Aktien har under decennier haft en fantastisk börsutveckling.

Eller vad sägs om plus över 30 300 procent sedan mätningen för A-aktien startar i mars 1982 hos nätmäklaren Avanza.

Funnits längst i portföljen av alla bolag

Nästan hela den resan, så när som på fyra år, har som sagt den skotska kapitalfirman Baillie Gifford varit med på.

1986 köpte man sina första aktier i Atlas Copco och har sedan dess varit obruten ägare.

Kapitalfirman grundades 1908 i Edinburgh, alltså åtta år innan Investor (börskurs Investor) som är Atlas Copcos absolut största ägare, och har precis som Wallenbergarna en långsiktig strategi.

Men ägandet i Atlas Copcos sticker ut även med skottarnas mått mätt.

Aktien är i dag det bolag som fått förmånen att vara längst av alla firmans placeringar i hela portföljen.

Aktien en viktig del av Investor

Ser man ur ett tre- eller femårsperspektiv så har dock Atlas Copco inte rosat marknaden.

I år är aktien till och med back drygt 6 procent och nya vd:n Vagner Rego har fått en tuff start.

Baillie Gifford har dock inga planer på att överge sin trotjänare trots att man betonar att inga placeringar får vara kvar av nostalgiska skäl.

”Det är ett bättre bolag i dag än när vi gjorde vår premiärinvestering”, säger Alasdair McHugh, investment specialist på kapitalfirman vid ett seminarium för europeiska journalister.

Jagat tillväxt i 117 år: Spotify-ägaren om sina nya investeringar

“Vår allra första investering i början av 1900-talet var i gummiplantage i Malaysia för att vi såg hur särskilt USA ställde om från hästvagnar till motorfordon”, berättar Jake Halliday på kapitaljätten Baillie Gifford som sedan starten i Edinburgh 1908 varit strategin att hitta nästa stora tillväxttrend trogen.

“Vår långa erfarenhet av bolaget efter fyra decenniers ägande gör oss väl positionerade att vara goda ägare av aktien efter en period av besvikelser. Att sälja nu, efter viss marginalpress till följd av tullar, vore ett misstag – vi ser detta som ett fall av ”avbruten ränta-på-ränta-effekt”, inte ”förstörd ränta-på-ränta-effekt”, utvecklar han.

På en följdfråga från Dagens PS vad han särskilt gillar med den svenska verkstadsjätten så lyfter McHugh fram den decentraliserade modellen och den unika kompetens som finns inom bolaget.

”Jag är övertygad om att de kan komma tillbaka till tillväxt”.

Skulle han få rätt är det även goda nyheter för de runt 750 000 svenskar som äger aktier i Investor givet att Atlas Copco i dag är investmentbolagets näst största innehav med 13 procent av portföljen.

David Ingnäs

Bevakar börs, fonder och sparande. Skriver om både svenska och utländska aktier, bevakar såväl små som stora företag. Ansvarig för Dagens PS artikelserie Veckans börsprofil.

