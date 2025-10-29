Efter en 12-månadersperiod där aktien rusat över 70 procent ser Swedbank fortsatt uppsida i börsens tränings-aktie och står fast vid sitt köpråd.
Köpråd: Swedbank tror gym-aktien har mer kraft
Mest läst i kategorin
Här tillverkas grönt stål – på riktigt
Fossilfritt stål? På riktigt? Jodå. SSAB har just tecknat avtal på att leverera 120 ton fossilfritt stål till ett unikt projekt. Som omväxling till krisrubriker, konkurshot och förutsägelser om nästa konkurs inom den gröna omställningen av industrin, kan det vara kul att berätta om något positivt i sektorn. De goda nyheterna kommer från SSAB (börskurs …
Blankarna jublar: Fullträff i aktiens rapportras
“Den enes död, den andres bröd brukar det heta”. Och aldrig har det väl varit så tydligt som i en av dagens rapporterande aktier. För medans tusentals aktieägare förlorar nära 20 procent av sitt innehav i rapporterande Truecaller (börskurs Truecaller) så kan blankarna glädja sig åt en riktigt fullträff. Läs även: Två europeiska tillväxtaktier att …
Gruvaktier rasar – marknaden skakar efter Kinas drag
Efter månader av rusningar kom bakslaget. Flera heta gruvaktier störtdök när oron för Kinas nästa drag tog fart. Gruvsektorn fick en kalldusch på måndagen när flera av årets vinnare störtdök. Investerare fruktar nu att Kinas nästa drag kan skaka om marknaden på nytt. Missa inte: Civilförsvaret varnar: Kontanter avgörande vid kris och krig. E55 Fritt …
De tvingas ge Kina företagshemligheter
Företag som vill få sällsynta jordartsmetaller från Kina måste dela företagshemligheter. ”Gör oss sårbara”, säger Tysklands förbundskansler. Tyska och andra västliga företag måste dela med sig av detaljerad och konfidentiell information till kinesiska myndigheter för att få importlicenser för sällsynta jordartsmetaller. Det rapporterar norska Nettavisen med hänvisning till Bloomberg. Det rör sig om regler Kina …
Taveres varning: Då försvinner Tesla från marknaden
Genom att verka i gränslandet mellan motor och tech har Tesla blivit ett av världens största bolag, sett till börsvärde. Och snart kan det vara borta. Förhoppningarna kring Tesla är gigantiska. Bolaget behöver växa explosivt om man ska göra sitt höga börsvärde rättvisa. Men motgångarna sätter käppar i hjulen 2025. Trots rekordförsäljning når bolagets vinst …
Trots vissa resultatbesvikelser i tredje kvartalet som fick aktien att backa är bilden positiv inför kommande år, med en tydligt förbättrad verksamhet och starka kassaflöden.
Läs även: Två europeiska tillväxtaktier att hålla ögonen på – Dagens PS
Stabil tillväxt – trots resultatdipp
Norska SATS rapport för det tredje kvartalet visade på en vinst per aktie som blev 17 procent lägre än analytikernas snittprognos.
Bakom avvikelsen ligger tillfälligt högre marknadsföringskostnader och ökade finansiella kostnader kopplade till IFRS 16 skriver Swedbank i en färsk analys.
Analytiker Håkon Nelson på storbanken betonar dock att utvecklingen för den välkända gym- och träningskedjan går åt rätt håll:
Nvidias historiska milstolpe i natt – första bolaget i världen
USA-börserna var fortsatt på grönt i går och Nvidia var en av gårdagens stora vinnare med ett lyft på nära 5 procent.
”Den operativa utvecklingen var fortsatt stabil, med en medlemsökning på 4 procent på ett år och 7 procent fler träningspass, vilket bekräftar stark kundaktivitet och prissättningskraft.”
Han framhåller att SATS, trots ett mer utmanande kostnadsläge, fortsätter leverera på sina volymmål och börjar se resultat av effektiviseringar i Sverige.
Med 756 000 medlemmar vid kvartalets slut har SATS nu haft 16 kvartal i rad med ökad träningstillväxt — något som signalerar stark lojalitet och kundnytta anser banken.
Senaste nytt
Så kan dina aktier rädda liv – Hjärt-Lungfonden lyfter fram möjligheten till aktiegåvor
Visste du att du kan stödja svensk forskning genom att ge bort dina aktier, helt utan att vare sig du eller mottagaren behöver betala kapitalvinstskatt? Det kallas aktiegåva, och det är ett sätt att göra skillnad som få känner till, men som kan få stor betydelse för framtidens hjärt- och lungforskning. – Hjärt- och kärlsjukdomar …
Weekendresa till Köpenhamn – häng med Viggo Cavling till Kødbyen och Vesterbro
Köpenhamn är staden där livet rullar lite långsammare, kaffet smakar bättre och alla verkar ha en inredningsutbildning. Nu kan du följa med Viggo Cavling på en weekendresa till Kødbyen och Vesterbro – två kvarter fyllda av design, vin, bad och danskt lugn. Pris från 4 495 kronor per person, inklusive flyg, hotell, cykel och resegaranti via Rolf …
Glöm turistfällorna – här är weekendresan som visar London på riktigt
Upplev London som en local – på cykel, med kaffe i handen och kultur i sikte.Följ med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling och resexperten Linda Iliste på en tredagarsresa fylld av design, vin, marknader och samtal i östra London i mars och maj 2026.Du bor på Bob W Tower Hill Studios, deltar i en liten …
Perfekta julklappen: Bo Kaspers, middag och en natt på boutiquehotell
Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …
D&G Aktiefond investerar långsiktigt i framtidens svenska kvalitetsbolag
Vilka svenska bolag kommer att bli morgondagens vinnare – och hur hittar man dem innan marknaden gör det? För Simon Peterson, fondförvaltare på Carnegie Fonder, handlar det om att förstå bolagen på djupet och våga tänka långsiktigt. – Vi vill hitta välskötta bolag som kan skapa värde för sparare många år framöver. Det kräver att …
Expansion med fokus på kvalitet
Bolaget fortsätter enligt Swedbank att hålla ett högt tempo i sin etableringsagenda, men på ett mer selektivt och kostnadsmedvetet sätt.
Under kvartalet öppnades en ny klubb i Helsingfors och ytterligare två anläggningar står redo att lanseras snart. Planen är fortsatt 8 till 12 nyöppningar per år.
Samtidigt jobbar ledningen vidare med att förbättra upplevelsen för befintliga medlemmar, något som enligt Håkon Nelson är en nyckel i vändningen:
”Den strukturella tillväxtbilden är fortsatt intakt, stödd av stabil medlemsutveckling, ökande intäkter per medlem och ett starkt kassaflöde.”
Swedbank ser en långsiktig marknad för träningssegmentet där Nordens hälsotrend förstärker den återkommande intäktsbasen.
Ger köpråd – trots kursrusning
Efter den starka aktieutvecklingen det senaste året närmar sig multiplarna en mer balanserad nivå anser analysen.
Men Swedbank tror att vinståterhämtning och fortsatt kassaflödesstyrka kan ge aktien ännu mer kraft.
”Vi upprepar Köp med oförändrad riktkurs på 42 NOK”, heter det i köprådet.
Det motsvarar en uppsida på cirka 14 procent från dagens kursnivå på 37,95 NOK.
Enligt Nelson stöds värderingen av en planerad utdelningsandel på 50 procent från 2025 samt en återkommande medlemsaffär med starka marginaler över tid.
Läs även: SKF:s vd avslöjar fler detaljer om “nya Volvo-aktien” – Dagens PS
Bevakar börs, fonder och sparande. Skriver om både svenska och utländska aktier, bevakar såväl små som stora företag. Ansvarig för Dagens PS artikelserie Veckans börsprofil.
Bevakar börs, fonder och sparande. Skriver om både svenska och utländska aktier, bevakar såväl små som stora företag. Ansvarig för Dagens PS artikelserie Veckans börsprofil.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Nya uppsägningar på Green Cargo efter uselt resultat
Det går tungt för frakttågen – Green Cargo varslar personal på flera orter i landet efter ett svagt kvartal med minskade transportvolymer och sjunkande intäkter. Det statliga järnvägsfraktbolaget Green Cargo varslar om personalneddragningar Hallsberg, Göteborg och Nässjö och ytterligare övertalighet på tio orter. Detta efter en usel kvartalsrapport, rapporterar sajten Jarnvagar.nu. Minskad produktion av varor …
Köpråd: Swedbank tror gym-aktien har mer kraft
Efter en 12-månadersperiod där aktien rusat över 70 procent ser Swedbank fortsatt uppsida i börsens tränings-aktie och står fast vid sitt köpråd. Trots vissa resultatbesvikelser i tredje kvartalet som fick aktien att backa är bilden positiv inför kommande år, med en tydligt förbättrad verksamhet och starka kassaflöden. Läs även: Två europeiska tillväxtaktier att hålla ögonen …
Kvinnor får tusenlappar mindre i pension – varje månad
Trots decennier av jämställdhetsarbete är klyftorna mellan kvinnor och män fortsatt stora – inte minst när det gäller pensionen.? En rapport från Jämställdhetsmyndigheten visar att kvinnor fortfarande får betydligt lägre pension än män.? Bakgrunden är inte ny, men den blir allt svårare att bortse från.? “Skillnaderna uppstår under yrkeslivet” Rapporten "Ett jämställt pensionssystem", som släpptes …
Då planerar ECB att ge ut sin digitala euro
Europeiska centralbanken, ECB, fortsätter förberedelserna inför den planerade lanseringen av en digital euro 2029. Källor till Bloomberg uppger att ECB-tjänstemän på ett möte i Florens i Italien denna vecka beslutar om att fortsätta förberedelserna av att ge ut en digital euro om fyra år sedan den nuvarande förberedelsefasen avslutats. ECB lägger locket på om förberedelserna …
Har hittat svenskt uran: "Borrklara mål"
Kontroversiellt men eftertraktat. Jakten på uran går vidare i Sverige. Nu tror sig ett kanadensiskt företag ha hittat en betydande fyndighet. Uran är hett, inte minst efter att regeringen öppnat för möjligheter till uranbrytning i Sverige i ett kontroversiellt beslut. SGU, Sveriges geologiska undersökning, konstaterar att ”uranrik alunskiffer förekommer i Skåne, Västergötland, Östergötland, Öland, Närke …