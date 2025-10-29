Köpråd: Swedbank tror gym-aktien har mer kraft

Trots vissa resultatbesvikelser i tredje kvartalet som fick aktien att backa är bilden positiv inför kommande år, med en tydligt förbättrad verksamhet och starka kassaflöden.

Stabil tillväxt – trots resultatdipp

Norska SATS rapport för det tredje kvartalet visade på en vinst per aktie som blev 17 procent lägre än analytikernas snittprognos.

Bakom avvikelsen ligger tillfälligt högre marknadsföringskostnader och ökade finansiella kostnader kopplade till IFRS 16 skriver Swedbank i en färsk analys.

Analytiker Håkon Nelson på storbanken betonar dock att utvecklingen för den välkända gym- och träningskedjan går åt rätt håll:

”Den operativa utvecklingen var fortsatt stabil, med en medlemsökning på 4 procent på ett år och 7 procent fler träningspass, vilket bekräftar stark kundaktivitet och prissättningskraft.”

Han framhåller att SATS, trots ett mer utmanande kostnadsläge, fortsätter leverera på sina volymmål och börjar se resultat av effektiviseringar i Sverige.

Med 756 000 medlemmar vid kvartalets slut har SATS nu haft 16 kvartal i rad med ökad träningstillväxt — något som signalerar stark lojalitet och kundnytta anser banken.