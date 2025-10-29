Dagens PS
Köpråd: Swedbank tror gym-aktien har mer kraft

Aktien föll på sin senaste rapport men är upp 70 procent på ett år. Swedbank håller fast vid sitt köpråd.
Aktien föll på sin senaste rapport men är upp 70 procent på ett år. Swedbank håller fast vid sitt köpråd. (Foto: Susanna Persson Öste/TT)
Uppdaterad: 29 okt. 2025Publicerad: 29 okt. 2025

Efter en 12-månadersperiod där aktien rusat över 70 procent ser Swedbank fortsatt uppsida i börsens tränings-aktie och står fast vid sitt köpråd.

Trots vissa resultatbesvikelser i tredje kvartalet som fick aktien att backa är bilden positiv inför kommande år, med en tydligt förbättrad verksamhet och starka kassaflöden.

Stabil tillväxt – trots resultatdipp

Norska SATS rapport för det tredje kvartalet visade på en vinst per aktie som blev 17 procent lägre än analytikernas snittprognos.

Bakom avvikelsen ligger tillfälligt högre marknadsföringskostnader och ökade finansiella kostnader kopplade till IFRS 16 skriver Swedbank i en färsk analys.

Analytiker Håkon Nelson på storbanken betonar dock att utvecklingen för den välkända gym- och träningskedjan går åt rätt håll:

”Den operativa utvecklingen var fortsatt stabil, med en medlemsökning på 4 procent på ett år och 7 procent fler träningspass, vilket bekräftar stark kundaktivitet och prissättningskraft.”

Han framhåller att SATS, trots ett mer utmanande kostnadsläge, fortsätter leverera på sina volymmål och börjar se resultat av effektiviseringar i Sverige.

Med 756 000 medlemmar vid kvartalets slut har SATS nu haft 16 kvartal i rad med ökad träningstillväxt — något som signalerar stark lojalitet och kundnytta anser banken.

Expansion med fokus på kvalitet

Bolaget fortsätter enligt Swedbank att hålla ett högt tempo i sin etableringsagenda, men på ett mer selektivt och kostnadsmedvetet sätt.

Under kvartalet öppnades en ny klubb i Helsingfors och ytterligare två anläggningar står redo att lanseras snart. Planen är fortsatt 8 till 12 nyöppningar per år.

Samtidigt jobbar ledningen vidare med att förbättra upplevelsen för befintliga medlemmar, något som enligt Håkon Nelson är en nyckel i vändningen:

”Den strukturella tillväxtbilden är fortsatt intakt, stödd av stabil medlemsutveckling, ökande intäkter per medlem och ett starkt kassaflöde.”

Swedbank ser en långsiktig marknad för träningssegmentet där Nordens hälsotrend förstärker den återkommande intäktsbasen.

Ger köpråd – trots kursrusning

Efter den starka aktieutvecklingen det senaste året närmar sig multiplarna en mer balanserad nivå anser analysen.

Men Swedbank tror att vinståterhämtning och fortsatt kassaflödesstyrka kan ge aktien ännu mer kraft.

”Vi upprepar Köp med oförändrad riktkurs på 42 NOK”, heter det i köprådet.

Det motsvarar en uppsida på cirka 14 procent från dagens kursnivå på 37,95 NOK.

Enligt Nelson stöds värderingen av en planerad utdelningsandel på 50 procent från 2025 samt en återkommande medlemsaffär med starka marginaler över tid.

