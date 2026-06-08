Lagom till sommaren har Aktiespararnas börsexpert analyserat ett bolag som ska ha sin bästa period just under kommande varma månader. Läge att slå till på aktien som backat 12 procent i år?
Köp eller sälj? Aktiespararnas råd för "sommaraktien"
”Efter en något trevande start på året, om än i det säsongsmässigt minsta första kvartalet, riktas fokus nu mot den viktiga högsäsongen som är avgörande”, skriver analytikern Jacob Svensson.
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Den stora gör-det-själv-perioden
Semestern är i antågande och därmed också kanske dags att ta tag i det där byggprojektet som du gått och funderat på hela året?
Altanen, friggeboden eller det där läckande taket på torpet som behöver lagas.
I alla fall är det de som en av nordens största gör-det-själv-leverantörer hoppas på; Byggmax (börskurs Byggmax).
Minskade i första kvartalet
Bolaget och aktien har haft en något svag start på året men nu är som sagt högsäsongen i antågande.
”I det första kvartalet 2026, som säsongsmässigt är Byggmax minsta, minskade nettoomsättningen med drygt 5 procent…Enligt bolaget försenade ett kallt februari säsongsupprampningen, vilket dämpade försäljningen”, skriver Aktiespararna i en ny analys och konstaterar framåt;
”Centralt blir därför att visa god tillväxt och lönsamhet för att bekräfta att de senaste strategiska satsningarna har stärkt bolagets position inför årets viktigaste period”.
Aktien rimligt värderad
Jacob Svensson är dock inte övertygad om att sommaren blir det uppsving som ägarna av Byggmax aktie hoppas på.
”Balansräkningen är stabil, vilket är positivt”, skriver han men tillägger;
”I den negativa vågskålen finns konjunkturkänsligheten och avsaknaden av en tydlig huvudägare”.
Sammantaget ser han den nuvarande värderingen som rimlig för Byggmax aktie.
Rådet blir ”avvakta” med en riktkurs på 45 kronor som till och med är ett par kronor under de 47,8 kronor som aktien stängde på i fredags.
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