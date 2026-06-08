Köp eller sälj? Aktiespararnas råd för "sommaraktien"

Minskade i första kvartalet

Bolaget och aktien har haft en något svag start på året men nu är som sagt högsäsongen i antågande.

”I det första kvartalet 2026, som säsongsmässigt är Byggmax minsta, minskade nettoomsättningen med drygt 5 procent…Enligt bolaget försenade ett kallt februari säsongsupprampningen, vilket dämpade försäljningen”, skriver Aktiespararna i en ny analys och konstaterar framåt;

”Centralt blir därför att visa god tillväxt och lönsamhet för att bekräfta att de senaste strategiska satsningarna har stärkt bolagets position inför årets viktigaste period”.

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Aktien rimligt värderad

Jacob Svensson är dock inte övertygad om att sommaren blir det uppsving som ägarna av Byggmax aktie hoppas på.

”Balansräkningen är stabil, vilket är positivt”, skriver han men tillägger;

”I den negativa vågskålen finns konjunkturkänsligheten och avsaknaden av en tydlig huvudägare”.

Sammantaget ser han den nuvarande värderingen som rimlig för Byggmax aktie.

Rådet blir ”avvakta” med en riktkurs på 45 kronor som till och med är ett par kronor under de 47,8 kronor som aktien stängde på i fredags.

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