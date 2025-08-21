Kontroversiella börsraketen fortsätter att rasa

Palantir, en leverantör av AI-mjukvara, har haft ett urstarkt år och stigit snabbt på S&P 500, där aktien har fördubblats.

Börsraketen har landat flera tunga avtal

Det amerikanska bolaget ses som en framtidsaktör inom försvarsteknik och datadriven analys – och har skrivit på många tunga statliga kontrakt.

Samtidigt växer dock kritiken mot den kontroversiella börsraketen – där protesterna mot bolaget växer runt om i USA – och det handlar både om samarbetet med Israel och med immigrationsmyndigheten ICE.

Om kritiken har lett till att bolaget nu saktar in är oklart, men faktum är att Palantir, som tidigare i augusti visade upp en stark rapport genom sitt första kvartal någonsin med intäkter på en miljard dollar, nu har backat fem dagar i följd, enligt CNBC.