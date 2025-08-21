Dagens PS
Kontroversiella börsraketen fortsätter att rasa

Alex Karp, kontroversiell vd för Palantir, som leder bolaget genom börsframgångar och hård kritik för samarbeten med militär, Israel och immigrationsmyndigheter
Alex Karp, vd för Palantir, hyllas av Wall Street – men möts av växande protester för bolagets samarbete med militär, Israel och migrationsmyndigheter. Foto: Thibault Camus / AP/ TT
Johan Augustin
Johan Augustin
Uppdaterad: 21 aug. 2025Publicerad: 21 aug. 2025

Palantir har haft ett väldigt starkt år på börsen. Men nu har den kontroversiella börsraketen rasat i fem dagar på raken.

Palantir, en leverantör av AI-mjukvara, har haft ett urstarkt år och stigit snabbt på S&P 500, där aktien har fördubblats.

Börsraketen har landat flera tunga avtal

Det amerikanska bolaget ses som en framtidsaktör inom försvarsteknik och datadriven analys – och har skrivit på många tunga statliga kontrakt.

Samtidigt växer dock kritiken mot den kontroversiella börsraketen – där protesterna mot bolaget växer runt om i USA – och det handlar både om samarbetet med Israel och med immigrationsmyndigheten ICE.

Om kritiken har lett till att bolaget nu saktar in är oklart, men faktum är att Palantir, som tidigare i augusti visade upp en stark rapport genom sitt första kvartal någonsin med intäkter på en miljard dollar, nu har backat fem dagar i följd, enligt CNBC.

Aktien backar för Palantir

På tisdagen gick aktien ner med nio procent, och det följer samma mönster från föregående dagar, där Palantir sammanlagt har gått ner med femton procent.

Aktien låg på onsdagen runt 156 dollar, men borde egentligen ligga runt 40 dollar, enligt blankarspecialisten Citron Research som kom ut med en rapport på måndagen som uppgav den riktkursen som “generös”, berättar Börsvärlden.

Citron Research uppger att börsraketen är “frånkopplad fundamentalt och analyserat” i en jämförelse med en annan AI-jätte, OpenAI, som såg sin senaste värdering hamna på 500 miljarder dollar.

Dyr aktie

Palantirs nya framgångar har sett bolaget skjuta i höjden men samtidigt gjort aktien dyr att äga genom ett väldigt högt P/E-tal.

“Jämförelse är lyckans fiende, och jämfört med verkliga AI-ledare återspeglar Palantirs pris redan framgång bortom dess grundprinciper”, säger Andrew Left från Citron Research och tillägger att “för investerare är det där disciplinen kommer in”.

Läs även:

Krig, AI och protester – CEO:n som vägrar backa. Dagens PS

Norska oljepengar till omstridd AI-jätte. Dagens PS

Johan Augustin
Johan Augustin

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

