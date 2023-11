Digital detox – så här skär du ner på sociala medier

Börs & Finans

Börsen svänger – H&M stänger på plus

Börsen hann pendla flera gånger mellan minus och plus under onsdagen. Klädjätten H&M var ett av storbolagen som steg under dagen. Onsdagens Stockholmsbörs hade minst sagt svårt att bestämma sig. Vid öppning var backade den, för att vid lunchtid vända uppåt. Vid 16-tiden gjorde börsen ytterligare ett glädjeskutt, i samband med börsöppningen i USA. Strax …