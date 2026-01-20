Dagens PS
Dagensps.se
Företag

Beskedet: Konkurs för gröna miljardsatsningen

Det slutade i konkurs för Cinis och ännu en grön satsning är över
Det tog sig aldrig riktigt – och nu har plantan i form av Cinis Fertilizer hamnat hos konkursförvaltaren. Därmed är ännu en grön satsning i norr över. (Foto: Pressbild Cinis)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 20 jan. 2026Publicerad: 20 jan. 2026

För 4 dagar sedan var rubriken hos Dagens PS ”Konkurs hotar nytt grönt jätteprojekt”. Nu är konkursen ett faktum för Cinis Fertilizer.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Ett grönt mineralgödsel, patenterat och producerat av ett bolag som säger sig bara behöva hälften så mycket energi som konventionella produktionsmetoder.

Dessutom ett som producerar ett mineralgödsel med lågt koldioxidavtryck, presenterat som ”ett unikt och cirkulärt bidrag som möjliggör hållbart jordbruk”.

Det borde ha varit ett framgångskoncept i dessa tider, men den resan slutar hos konkursdomaren i Ångermanlands tingsrätt i stället.

Det är, dessvärre, den logiska slutpunkten i en lång resa utför som Dagens PS nyss skildrat.

Konkurs hotar nytt grönt jätteprojekt. Dagens PS

Erkände brott i kvartalsrapport

När Cinis Fertilizer 13 november publicerade delårsrapporten för tredje kvartalet 2025, tvingades bolaget konstatera att man begått ”brott mot finansiell kovenant under sin revolverande kreditfacilitet”.

Storleksordningen var 102,5 miljoner kronor.

Då hade man redan, en dryg vecka tidigare, stoppat produktionen i fabriken i Örnsköldsvik, men sade utåt att det bara var för ”genomförande av tekniska förbättringar”.

ANNONS

När man startade igen, efter 4-6 veckor, skulle man ”tillverka mer än någonsin”, lovade dåvarande IR- och kommunikationschefen hos lokaltidningen ÖA.

Genombrottet – växer mer med mindre gödsel. Dagens PS

ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Så investerar du enkelt i private equity

04 dec. 2025
Spela klippet
PS Partner

Historiskt tredje kvartal för det noterade guldbolaget: Akobo Minerals tar klivet in i lönsamhet

01 dec. 2025

Börsvärdet föll som en fura

Den dagen kom aldrig – och dessutom hade såväl aktieägare som investerare i övrigt tröttnat långt tidigare, hur lovande företagets produkt än var.

Cinis börsvärde skvallrade om utvecklingen.

4,2 miljarder kronor i början av 2023.

18,04 miljoner kronor nu i början av 2026.

Och när man genomförde en företrädesemission i juni 2025 visade de cirka 3 500 aktieägarna inget större intresse.

De gör hållbart gödsel – rusar vid börsdebut. Dagens PS

ANNONS

Aktieägarna tackade för sig

Emissionen tecknades endast till 16,9 procent, även om den via garantiåtaganden nådde 50,9 procent, något som gav bolaget 73,8 miljoner kronor som snabbt åts upp.

Nu är konkursen ett faktum. I dag har Cinis Fertilizer ansökt om konkurs vid Ångermanlands tingsrätt.

Ansökan gäller även det helägda dotterbolaget Cinis Sweden.

Cinis Fertilizers nisch var en våt dröm. Bolaget satsade på miljövänligt mineralgödsel men miljardsatsningen slutade trots det i konkurs. (Foto: Magnus Lejhall/TT)

”Ingen överenskommelse”

Styrelsen hänvisar till en ”ansträngd ekonomisk situation” och ett ”behov av likviditetstillskott”.

Man säger sig ha fört intensiva dialoger med intressenter men ”dessa diskussioner har emellertid inte resulterat i en överenskommelse” och därför fann man ingen annan utväg än konkurs.

Samtidigt hävdar bolagsledningen att man ”fått indikationer” om att det finns intresse för att ta över verksamheten och driva bolaget vidare.

ANNONS

”Beklagar djupt”

”Styrelsen beklagar djupt att det blev nödvändigt att ansöka om konkurs för Cinis Fertilizer. Styrelsen har utvärderat olika handlingsalternativ och arbetat intensivt för att finna en lösning, men tyvärr har vi haft tiden emot oss och ingen överenskommelse har kunnat nås”, säger Roger Johansson, styrelseordförande i Cinis Fertilizer.

”Det finns ett behov av svensk produktion av mineralgödsel och vår förhoppning är att konkursförvaltaren snarast hittar en bra lösning som säkerställer att verksamheten lever vidare.”

Om denna förhoppning förverkligas återstår att se. Det blir en fråga för i första hand konkursförvaltaren.

Under tiden kan vi konstatera att ännu en grön miljardsatsning i norr gått åt skogen, mitt i en tid då Sverige och världen mer än någonsin behöver sådana.

Gröna miljardsatsningar i norr – här är projekten som sprack. Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Grön omställningKonkursNorrlandÖrnsköldsvik
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

ANNONS
Fakturera utan företag – tryggt, enkelt och prisvärt
invozio logo

Invozio erbjuder företag effektiva och transparenta lönehanteringslösningar för konsulter och anställda, utan dolda avgifter, endast 1,4 % per faktura. Vi tar hand om allt från bokföring och skatter till årsredovisningar, så att du kan fokusera på tillväxt och minska administrativa kostnader.

Jag vill ha mer info!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
Börs & Finans

"Saab är i en betydligt starkare position"

20 jan. 2026
ANNONS
ANNONS