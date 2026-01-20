För 4 dagar sedan var rubriken hos Dagens PS ”Konkurs hotar nytt grönt jätteprojekt”. Nu är konkursen ett faktum för Cinis Fertilizer.
Beskedet: Konkurs för gröna miljardsatsningen
Mest läst i kategorin
Ny olaglig miljardupphandling avslöjad
Trafikverket tröttnade och kastade ut NCC. I stället fick två andra bolag miljardkontrakt – som nu kan visa sig vara olagliga. Konsortiet WLC, med NCC (börskurs NCC) som huvudägare, var huvudentreprenör för det stora projektet Västlänkens Korsvägen-etapp i Göteborg. Trafikverket tröttnade på NCC och kastade ut entreprenören från Västlänken-etappen. I stället tog Trafikverket in Veidekke …
Svenska AI-bolag halkar långt efter Kina
Svenska AI-bolag ser sig omkörda av Kina och experterna varnar för att halka efter i racet. Det gör att Sverige tappar i konkurrenskraft. Inom EU kan det ta ett år eller längre att skriva på ett avtal, med tröga processer som sätter hinder. Snabba avtal i Kina I Kina däremot tar det ofta dagar eller …
Finansprofilens arvsstrid: Barnen gjordes arvlösa efter misstänkt påverkan
Nu har en domstol slagit fast att hans nya fru manipulerade honom att göra barnen arvlösa, en utveckling som väcker frågor om inflytande, isolation och familjerätt. Dagfinn Sundal var en respekterad profil inom norsk finansliv, känd för sitt engagemang i finansföretag och sitt inflytande i branschen. Hans karriär kantades av stora framgångar, men också av …
Stor norsk försvarsorder till svenska bolaget
Cybersäkerhet blir en allt större angelägenhet. Nu får Clavister i Örnsköldsvik en stororder från det norska försvaret. Intresset för försvars- och vapeninvesteringar är rekordstort och en prioriterad del för många är cybersäkerhet. De senaste åren har inneburit en kraftig upprustning på området och det har skapat en nisch för nya, kreativa företag. Ett sådant är …
Biltema i blåsväder: "Sätter munkavle på oss"
Biltema är i blåsväder. Efter att ha sagt upp alla på ett varuhus, beläggs de med munkavle. ”Öppnar du käften får du fan”, säger en anställd. Det är Biltema i Karlstad som hamnat i blåsväder efter beslutet att riva och bygga om sitt lokala varuhus. Beslutet innebär att alla anställda förlorar sina jobb. Nu är …
Ett grönt mineralgödsel, patenterat och producerat av ett bolag som säger sig bara behöva hälften så mycket energi som konventionella produktionsmetoder.
Dessutom ett som producerar ett mineralgödsel med lågt koldioxidavtryck, presenterat som ”ett unikt och cirkulärt bidrag som möjliggör hållbart jordbruk”.
Det borde ha varit ett framgångskoncept i dessa tider, men den resan slutar hos konkursdomaren i Ångermanlands tingsrätt i stället.
Det är, dessvärre, den logiska slutpunkten i en lång resa utför som Dagens PS nyss skildrat.
Konkurs hotar nytt grönt jätteprojekt. Dagens PS
Erkände brott i kvartalsrapport
När Cinis Fertilizer 13 november publicerade delårsrapporten för tredje kvartalet 2025, tvingades bolaget konstatera att man begått ”brott mot finansiell kovenant under sin revolverande kreditfacilitet”.
Storleksordningen var 102,5 miljoner kronor.
Då hade man redan, en dryg vecka tidigare, stoppat produktionen i fabriken i Örnsköldsvik, men sade utåt att det bara var för ”genomförande av tekniska förbättringar”.
När man startade igen, efter 4-6 veckor, skulle man ”tillverka mer än någonsin”, lovade dåvarande IR- och kommunikationschefen hos lokaltidningen ÖA.
Senaste nytt
Sändningsrättigheter styr sportvärlden
I dagens moderna era så har sport och sändningsrättigheter blivit ett hett omdebatterat ämne. Intresset för sport växer, summorna stiger och rättigheterna har kommit att bli en av de primära drivkrafterna bakom industrin. Men vad menas egentligen med sändningsrättigheter? Att inneha rättigheter är vad som ger mediebolag rätt och möjligheten att sända matcher och event …
Följ med Perfect Weekends redaktör till Köpenhamn bortom turistfällorna
Nu kan du som läser Dagens PS Perfect Weekend följa med vår redaktör Viggo Cavling på en specialgjord weekendresa till Kødbyen och Vesterbro – roliga kvarter fyllda av design, vin, bad och danskt lugn. Pris från 4 495 kronor per person, inklusive flyg, hotell, cykel och resegaranti via Rolf Flyg & Buss. Viggos weekendresa till Köpenhamn är skapad …
Så investerar du enkelt i private equity
Private equity har historiskt setts som något enbart för stora institutionella investerare. Genom Carnegie Listed Private Equity öppnas dörren även för privata sparare att ta del av denna typ av investeringar. Fondförvaltaren Emanuel Furubo berättar om fonden, som sedan start har haft en genomsnittlig avkastning på 13 procent per år, och vad du bör tänka …
Därför påverkar inomhusluften både kostnader och konkurrenskraft
I en tid av stigande energipriser, ökade hållbarhetskrav och hårdare konkurrens tvingas företag och fastighetsägare se över varje del av sin kostnadsstruktur. Fokus ligger ofta på elavtal, räntor och effektivisering av lokaler men en avgörande faktor hamnar ofta i skymundan: ventilationen. I Stockholm, där en stor del av näringslivet är koncentrerat till kontor, handelslokaler och …
Historiskt tredje kvartal för det noterade guldbolaget: Akobo Minerals tar klivet in i lönsamhet
Akobo Minerals, Norges enda noterade guldbolag, har nått ett avgörande steg i bolagets utveckling. Under det tredje kvartalet levererade bolaget för första gången positivt EBITDA, efter 15 års arbete med att bygga vad som nu är den första nya guldgruvan i Etiopien sedan 1993. Arbetet med gruvan har bedrivits i ett område som länge betraktats …
Börsvärdet föll som en fura
Den dagen kom aldrig – och dessutom hade såväl aktieägare som investerare i övrigt tröttnat långt tidigare, hur lovande företagets produkt än var.
Cinis börsvärde skvallrade om utvecklingen.
4,2 miljarder kronor i början av 2023.
18,04 miljoner kronor nu i början av 2026.
Och när man genomförde en företrädesemission i juni 2025 visade de cirka 3 500 aktieägarna inget större intresse.
De gör hållbart gödsel – rusar vid börsdebut. Dagens PS
Aktieägarna tackade för sig
Emissionen tecknades endast till 16,9 procent, även om den via garantiåtaganden nådde 50,9 procent, något som gav bolaget 73,8 miljoner kronor som snabbt åts upp.
Nu är konkursen ett faktum. I dag har Cinis Fertilizer ansökt om konkurs vid Ångermanlands tingsrätt.
Ansökan gäller även det helägda dotterbolaget Cinis Sweden.
”Ingen överenskommelse”
Styrelsen hänvisar till en ”ansträngd ekonomisk situation” och ett ”behov av likviditetstillskott”.
Man säger sig ha fört intensiva dialoger med intressenter men ”dessa diskussioner har emellertid inte resulterat i en överenskommelse” och därför fann man ingen annan utväg än konkurs.
Samtidigt hävdar bolagsledningen att man ”fått indikationer” om att det finns intresse för att ta över verksamheten och driva bolaget vidare.
”Beklagar djupt”
”Styrelsen beklagar djupt att det blev nödvändigt att ansöka om konkurs för Cinis Fertilizer. Styrelsen har utvärderat olika handlingsalternativ och arbetat intensivt för att finna en lösning, men tyvärr har vi haft tiden emot oss och ingen överenskommelse har kunnat nås”, säger Roger Johansson, styrelseordförande i Cinis Fertilizer.
”Det finns ett behov av svensk produktion av mineralgödsel och vår förhoppning är att konkursförvaltaren snarast hittar en bra lösning som säkerställer att verksamheten lever vidare.”
Om denna förhoppning förverkligas återstår att se. Det blir en fråga för i första hand konkursförvaltaren.
Under tiden kan vi konstatera att ännu en grön miljardsatsning i norr gått åt skogen, mitt i en tid då Sverige och världen mer än någonsin behöver sådana.
Gröna miljardsatsningar i norr – här är projekten som sprack. Dagens PS
Invozio erbjuder företag effektiva och transparenta lönehanteringslösningar för konsulter och anställda, utan dolda avgifter, endast 1,4 % per faktura. Vi tar hand om allt från bokföring och skatter till årsredovisningar, så att du kan fokusera på tillväxt och minska administrativa kostnader.
Senaste nytt
Sveriges mest ägda aktie faller
Sämsta börsdagen på 9 månader – det väntade Investors B-aktie under måndagen. Aktien föll 1,6 procent efter att amerikanska storbanken Citi vidstod sitt säljråd med motivationen att aktien bör handlas till en större substansrabatt. ”Investor handlas till en rabatt på cirka 6 procent mot vår aktuella prognos för substansvärdet, vilket vi bedömer som dyrt. Vi …
Beskedet: Konkurs för gröna miljardsatsningen
För 4 dagar sedan var rubriken hos Dagens PS ”Konkurs hotar nytt grönt jätteprojekt”. Nu är konkursen ett faktum för Cinis Fertilizer. Ett grönt mineralgödsel, patenterat och producerat av ett bolag som säger sig bara behöva hälften så mycket energi som konventionella produktionsmetoder. Dessutom ett som producerar ett mineralgödsel med lågt koldioxidavtryck, presenterat som ”ett …
Januari kallas årets fattigaste månad – siffrorna säger något annat
"Årets fattigaste månad" är ett epitet som januari burit i generationer. Julklappar, nyårsfiranden och en december fylld av utgifter sägs lämna hushållen med tomma konton när det nya året börjar. Men bakom känslan av ekonomisk baksmälla döljer sig en annan verklighet. Ny statistik visar nämligen att svenskarna inte alls tömmer sitt sparande i början av …
"Saab är i en betydligt starkare position"
Säljråden har haglat över en av de senaste årens största börsstjärnor Saab. Trots det fortsätter försarsaktien bara att stiga. I ett samtal om utsikterna för den svenska försvarssektorn berättar experterna Joakim Agerback och Karl Engelbrektson varför de fortfarande har Saab (börskurs Saab) i fonden. Se även: Experten: Försvarsrallyt 2026 – fortsättning eller slut? – Dagens …
Börsoro i Europa efter utspel – LVMH tappar
LVMH ligger i topp över Europas högst värderade bolag. Men lyxföretaget sjönk på börsen efter Donald Trumps nya tullhot. Europeiska aktier föll brett på tisdagen efter nya tullhot från USA:s president Donald Trump. Det ökade oron för ett fördjupat handelskrig mellan USA och Europa. Särskilt hårt drabbades det franska dryckes- och lyxbolaget LVMH efter att …