Beskedet: Konkurs för gröna miljardsatsningen

Ett grönt mineralgödsel, patenterat och producerat av ett bolag som säger sig bara behöva hälften så mycket energi som konventionella produktionsmetoder.

Dessutom ett som producerar ett mineralgödsel med lågt koldioxidavtryck, presenterat som ”ett unikt och cirkulärt bidrag som möjliggör hållbart jordbruk”.

Det borde ha varit ett framgångskoncept i dessa tider, men den resan slutar hos konkursdomaren i Ångermanlands tingsrätt i stället.

Det är, dessvärre, den logiska slutpunkten i en lång resa utför som Dagens PS nyss skildrat.

Erkände brott i kvartalsrapport

När Cinis Fertilizer 13 november publicerade delårsrapporten för tredje kvartalet 2025, tvingades bolaget konstatera att man begått ”brott mot finansiell kovenant under sin revolverande kreditfacilitet”.

Storleksordningen var 102,5 miljoner kronor.

Då hade man redan, en dryg vecka tidigare, stoppat produktionen i fabriken i Örnsköldsvik, men sade utåt att det bara var för ”genomförande av tekniska förbättringar”.

När man startade igen, efter 4-6 veckor, skulle man ”tillverka mer än någonsin”, lovade dåvarande IR- och kommunikationschefen hos lokaltidningen ÖA.

