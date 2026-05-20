Klart: Jättebanken får prestigefyllt uppdrag av Musk

Mycket emotsedd händelse

Hittills är det endast Facebook och Alibaba som nått värderingar över 100 miljarder dollar efter sina första handelsdagar på amerikanska börser.

Det ökade intresset för AI och rymdteknik har samtidigt bidragit till att marknaden för stora tekniknoteringar återhämtat sig efter flera svaga år.

ANNONS

SpaceX väntas bli först bland de mest hajpade AI- och teknikbolagen att ta steget till börsen.

Kan följa fler jättenoteringar

OpenAI och Anthropic, som båda värderas nära en biljon dollar på den privata marknaden, uppges också överväga noteringar inom en snar framtid.

För Elon Musk kommer börsplanerna samtidigt i ett känsligt läge. Bara dagar innan uppgifterna om noteringen blev offentliga förlorade han en rättsprocess mot OpenAI och vd:n Sam Altman.

Musk hade stämt bolaget med hänvisning till att OpenAI frångått sitt ursprungliga uppdrag som ideell organisation.

Planerar att överklaga

En federal domstol i Kalifornien slog dock fast att Musk väntat för länge med att väcka talan. Musk har meddelat att han tänker överklaga beslutet.

Det är första gången sedan Teslas börsnotering 2010 som Musk tar ett bolag till aktiemarknaden. Även då hade Goldman Sachs en ledande roll tillsammans med Morgan Stanley och JP Morgan.

En börsnotering av SpaceX väntas bli ett avgörande test för investerarnas aptit på extremt högt värderade teknikbolag och kan sätta tonen för marknaden under resten av året.

ANNONS

Läs mer: Europeisk stablecoin närmar sig – banker sluter upp. Realtid