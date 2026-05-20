Det blir Goldman Sachs som får leda SpaceX till börsen. Det säger samstämmiga källor till flera medier.
Klart: Jättebanken får prestigefyllt uppdrag av Musk
SpaceX har valt Goldman Sachs som huvudbank för bolagets väntade börsnotering, enligt personer med insyn i processen.
Investmentbanken får den så kallade ”lead left”-rollen i prospektet.
Det innebär huvudansvaret för introduktionen som kan bli den största börsnoteringen någonsin.
Flera banker jobbar med noteringen
Efter Goldman Sachs följer Morgan Stanley som ledande rådgivare, medan Bank of America, Citigroup och JP Morgan Chase också ingår i bankkonsortiet.
Enligt uppgifterna kan Elon Musks rymdbolag offentliggöra sitt prospekt redan under onsdagen, efter att konfidentiellt ha lämnat in handlingar till den amerikanska finansinspektionen SEC tidigare i år, skriver CNBC.
SpaceX värderades senast till omkring 1,25 biljoner dollar i samband med sammanslagningen med AI-bolaget xAI tidigare under året.
En notering på den nivån skulle vida överträffa tidigare rekord inom tekniksektorn.
Mycket emotsedd händelse
Hittills är det endast Facebook och Alibaba som nått värderingar över 100 miljarder dollar efter sina första handelsdagar på amerikanska börser.
Det ökade intresset för AI och rymdteknik har samtidigt bidragit till att marknaden för stora tekniknoteringar återhämtat sig efter flera svaga år.
SpaceX väntas bli först bland de mest hajpade AI- och teknikbolagen att ta steget till börsen.
Kan följa fler jättenoteringar
OpenAI och Anthropic, som båda värderas nära en biljon dollar på den privata marknaden, uppges också överväga noteringar inom en snar framtid.
För Elon Musk kommer börsplanerna samtidigt i ett känsligt läge. Bara dagar innan uppgifterna om noteringen blev offentliga förlorade han en rättsprocess mot OpenAI och vd:n Sam Altman.
Musk hade stämt bolaget med hänvisning till att OpenAI frångått sitt ursprungliga uppdrag som ideell organisation.
Planerar att överklaga
En federal domstol i Kalifornien slog dock fast att Musk väntat för länge med att väcka talan. Musk har meddelat att han tänker överklaga beslutet.
Det är första gången sedan Teslas börsnotering 2010 som Musk tar ett bolag till aktiemarknaden. Även då hade Goldman Sachs en ledande roll tillsammans med Morgan Stanley och JP Morgan.
En börsnotering av SpaceX väntas bli ett avgörande test för investerarnas aptit på extremt högt värderade teknikbolag och kan sätta tonen för marknaden under resten av året.
Läs mer: Europeisk stablecoin närmar sig – banker sluter upp. Realtid