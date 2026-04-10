Kina var tidigt med att försöka göra sig mindre beroende av import av energi från omvärlden. Det belönas man nu för.
Kinas smarta strategi ger resultat när omvärlden skakar
Kinas ekonomi har visat oväntad motståndskraft under den senaste geopolitiska turbulensen, i synnerhet i spåren av konflikten med Iran.
När energimarknaderna skakades av oro kring leveranser genom Hormuzsundet lyckades Kina i stor utsträckning undvika de värsta effekterna.
En avgörande förklaring är landets långsiktiga strategi att diversifiera energikällor och bygga upp omfattande oljereserver.
Har inte samma inflationsproblem
Med lager motsvarande över en miljard fat olja samt en bred energimix bestående av kol, flytande naturgas och snabbt växande förnybara energikällor, stod Kina bättre rustat än många andra stora ekonomier.
Detta har bidragit till att dämpa effekterna på både inflation och tillväxt, samtidigt som landets finansiella marknader uppvisat relativ stabilitet.
Särskilt tydligt har detta varit på obligationsmarknaden. Kinesiska statsobligationer har hållit sig stabila, till skillnad från exempelvis amerikanska statspapper där räntorna stigit markant.
En viktig faktor bakom detta är att Kina inte brottats med samma inflationsproblem som många västländer, utan snarare haft tendenser till deflation, skriver CNBC.
Finns strukturella utmaningar
Därmed har trycket på penningpolitiken varit mindre, vilket i sin tur stabiliserat marknaden.
Även aktiemarknaden har klarat sig relativt väl i jämförelse med andra regioner. Nedgångarna har varit mer begränsade än i både Europa och flera asiatiska ekonomier.
En bidragande orsak är att utländska investerare äger en relativt liten andel av kinesiska tillgångar, vilket minskar risken för snabba kapitalutflöden i tider av global oro.
Samtidigt kvarstår strukturella utmaningar. Kinas ekonomi har under flera år tyngts av en svag fastighetssektor, lägre tillväxt och en balansgång mellan statlig kontroll och marknadsekonomi.
Teknologisk utveckling avgörande
Trots landets storlek har aktiemarknaden inte levererat samma avkastning som motsvarande marknader i USA, skriver Financial Times.
Framåtblickande pekar många bedömare på att teknologisk utveckling blir avgörande. Kina satsar stort på områden som artificiell intelligens, bioteknik och elektrifiering, där landet i flera fall konkurrerar direkt med USA.
Parallellt positionerar sig Kina som en stabiliserande kraft i Asien, inte minst genom sin dominans inom produktion av solpaneler.
Ambitionen är att stärka regional energisäkerhet och samtidigt minska beroendet av västliga ekonomier.
