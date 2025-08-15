Kina varnar utländska företag för att hamstra sällsynta jordartsmetaller. Kina vill behålla sitt överläge som ett vapen mot USA.
Kina varnar utländska företag
Kina slår ner på utländska företag och varnar dem för att hamstra sällsynta jordartsmetaller eller över huvud taget bygga upp lager, skriver Financial Times.
Kina är fast beslutet att behålla sitt strategiska övertag över utbudet och vill göra det genom att hindra köpare från att bygga upp stora lager.
I dag har Kina en total dominans när det gäller sällsynta jordartsmetaller och att bearbeta dem.
Den positionen vill man behålla, inte minst som ett trumfkort mot USA, eftersom metallerna är centrala i elfordon och i många civila och försvarsprodukter.
Scania: Därför är Kina bättre än EU. Dagens PS
Kina: ”Hamstra inte metaller”
Kina har uppmanat utländska företag att inte hamstra metallerna och de produkter som görs av dem, främst magneter för elmotorer och annan kritisk teknik.
Hoten kommer sedan rädslan för de kinesiska exportbegränsningarna drivit upp efterfrågan och viljan att bygga lager.
”Peking säger till företag att de inte kan gå ut och bygga enorma lager av sällsynta jordartsmetaller. Gör de det hotas deras leveranser”, säger en källa till FT.
En annan källa hävdar att kinesiska myndigheter medvetet begränsar de godkända exportvolymerna för att hindra utländsk hamstring.
”Det kommer att vara en central del från och med nu”, enligt källan.
Kina dominerar totalt
Kina dominerar produktionen av sällsynta jordartsmetaller och bearbetar cirka 90 procent av världens utbud. Dessutom tillverkar man 94 procent av permanentmagneterna.
De nu aktuella ansträngningarna från Kina för att hindra företag att bygga upp stora lager visar dess beslutsamhet att upprätthålla maximal övervikt i sektorn, menar FT.
Större lager hos kunder skulle ge dem större flexibilitet att agera mot brister och prisfluktuationer, vilket inte Kina vill ge dem möjlighet till.
USA och Kina har kommit överens om ytterligare en 90 dagars förlängning av sin vapenvila för tullar, men Kinas kontroll över de sällsynta jordartsmetallerna är fortfarande en viktig del av förhandlingarna.
Kina har låtit flödet av jordartsmetaller delvis återupptas efter klagomål från USA och Europa, men har behållit en strikt kontroll över exporten.
Sällsynta metaller: Landet som ska ta över Kinas dominans. Dagens PS
Dröjer eller avslås
En undersökning från US-China Business Council förra månaden, visar att hälften av de tillfrågade medlemsföretagen säger att de flesta av deras ansökningar ligger kvar för behandling eller har avslagits.
Kina exporterade 3 188 ton permanentmagneter under juli. Det är mer än dubbelt mot maj men 38 procent mindre än för ett år sedan.
Under de tre månaderna före juni var exporten ungefär hälften av den motsvarande period 2024.
De problem Kina skapat har lett till att vissa västföretag flyttar produktionen av färdiga produkter till Kina, något som passar den kinesiska ledningen som vill öka sin kontroll över hela leveranskedjan.
Trump och Kina stoppar höjda tullar – tillfälligt. Dagens PS
Så kan du tjäna på handelskriget mellan Kina och USA. E55
