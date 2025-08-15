Dagens PS
Kina varnar utländska företag

Kina varnar utländska företag
Kinas president Xi Jinping och den övriga ledningen vill behålla kontrollen över sällsynta jordartsmetaller, ett centralt vapen mot USA. (Foto: Mahesh Kumar/AP-TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 15 aug. 2025Publicerad: 15 aug. 2025

Kina varnar utländska företag för att hamstra sällsynta jordartsmetaller. Kina vill behålla sitt överläge som ett vapen mot USA.

Kina slår ner på utländska företag och varnar dem för att hamstra sällsynta jordartsmetaller eller över huvud taget bygga upp lager, skriver Financial Times.

Kina är fast beslutet att behålla sitt strategiska övertag över utbudet och vill göra det genom att hindra köpare från att bygga upp stora lager.

I dag har Kina en total dominans när det gäller sällsynta jordartsmetaller och att bearbeta dem.

Den positionen vill man behålla, inte minst som ett trumfkort mot USA, eftersom metallerna är centrala i elfordon och i många civila och försvarsprodukter.

Kina: ”Hamstra inte metaller”

Kina har uppmanat utländska företag att inte hamstra metallerna och de produkter som görs av dem, främst magneter för elmotorer och annan kritisk teknik.

Hoten kommer sedan rädslan för de kinesiska exportbegränsningarna drivit upp efterfrågan och viljan att bygga lager.

”Peking säger till företag att de inte kan gå ut och bygga enorma lager av sällsynta jordartsmetaller. Gör de det hotas deras leveranser”, säger en källa till FT.

En annan källa hävdar att kinesiska myndigheter medvetet begränsar de godkända exportvolymerna för att hindra utländsk hamstring.

”Det kommer att vara en central del från och med nu”, enligt källan.

Donald Trump och Xi Jinping har förlängt tullvapenvila 90 dagar till, men frågan om de sällsynta jordartsmetallerna är fortfarande central och olöst. (Foto: Alex Brandon/AP-TT)
Kina dominerar totalt

Kina dominerar produktionen av sällsynta jordartsmetaller och bearbetar cirka 90 procent av världens utbud. Dessutom tillverkar man 94 procent av permanentmagneterna.

De nu aktuella ansträngningarna från Kina för att hindra företag att bygga upp stora lager visar dess beslutsamhet att upprätthålla maximal övervikt i sektorn, menar FT.

Större lager hos kunder skulle ge dem större flexibilitet att agera mot brister och prisfluktuationer, vilket inte Kina vill ge dem möjlighet till.

USA och Kina har kommit överens om ytterligare en 90 dagars förlängning av sin vapenvila för tullar, men Kinas kontroll över de sällsynta jordartsmetallerna är fortfarande en viktig del av förhandlingarna.

Kina har låtit flödet av jordartsmetaller delvis återupptas efter klagomål från USA och Europa, men har behållit en strikt kontroll över exporten.

Dröjer eller avslås

En undersökning från US-China Business Council förra månaden, visar att hälften av de tillfrågade medlemsföretagen säger att de flesta av deras ansökningar ligger kvar för behandling eller har avslagits.

Kina exporterade 3 188 ton permanentmagneter under juli. Det är mer än dubbelt mot maj men 38 procent mindre än för ett år sedan.

Under de tre månaderna före juni var exporten ungefär hälften av den motsvarande period 2024.

De problem Kina skapat har lett till att vissa västföretag flyttar produktionen av färdiga produkter till Kina, något som passar den kinesiska ledningen som vill öka sin kontroll över hela leveranskedjan.

Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

