Kina varnar utländska företag

Kina slår ner på utländska företag och varnar dem för att hamstra sällsynta jordartsmetaller eller över huvud taget bygga upp lager, skriver Financial Times.

Kina är fast beslutet att behålla sitt strategiska övertag över utbudet och vill göra det genom att hindra köpare från att bygga upp stora lager.

I dag har Kina en total dominans när det gäller sällsynta jordartsmetaller och att bearbeta dem.

Den positionen vill man behålla, inte minst som ett trumfkort mot USA, eftersom metallerna är centrala i elfordon och i många civila och försvarsprodukter.

Scania: Därför är Kina bättre än EU. Dagens PS

Kina: ”Hamstra inte metaller”

Kina har uppmanat utländska företag att inte hamstra metallerna och de produkter som görs av dem, främst magneter för elmotorer och annan kritisk teknik.

Hoten kommer sedan rädslan för de kinesiska exportbegränsningarna drivit upp efterfrågan och viljan att bygga lager.

”Peking säger till företag att de inte kan gå ut och bygga enorma lager av sällsynta jordartsmetaller. Gör de det hotas deras leveranser”, säger en källa till FT.

ANNONS

En annan källa hävdar att kinesiska myndigheter medvetet begränsar de godkända exportvolymerna för att hindra utländsk hamstring.

”Det kommer att vara en central del från och med nu”, enligt källan.