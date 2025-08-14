Sällsynta metaller: Landet som ska ta över Kinas dominans

Håller ditt bundna bolån på att löpa ut eller tycker du att din bank inte ger dig den räntan du borde ha? Då finns det ett knep som är bättre än alla andra knep när du ska pruta på bolåneräntan.? Det finns flera sätt att förhandla sin boränta på och det finns tusenlappar att spara. …

AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …

På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …

En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Vill bryta beroendet

I nuläget är både USA och EU starkt beroende av Kina för sina kritiska metaller, med 80 respektive 98 procent av behovet som täcks av just Kina, enligt BBC.

Ett beroende som Australien nu vill bryta.

ANNONS

”Kina har avsiktligt försökt kontrollera marknaden i syfte att stödja sin tillverknings- och försvarsindustri”, säger Dan McGrath, chef för sällsynta jordartsmetaller på Iluka Resources, som är ett australiensiskt gruvbolag.

Får hjälp av staten

Där kommer bolag som Iluka Resources in i bilden, som nu kommer få statlig hjälp för att utveckla sina utvinningsmöjligheter inom området.

Genom ett stort lån från Australiens regering kommer Iluka Resources kunna bygga ett raffinaderi för att möta efterfrågan på sällsynta jordartsmetaller, som ser ut att explodera de närmaste åren.

“Vi förväntar oss att kunna tillgodose en betydande andel av västerländsk efterfrågan på sällsynta jordartsmetaller år 2030. Våra kunder inser att det är grundläggande för deras verksamhet att ha en oberoende, säker och hållbar leveranskedja utanför Kina”, säger McGrath vidare.

Smutsig industri

Industrin anklagas ofta för att vara smutsig där Kina inte direkt är känt för att följa alla regelverk.

Även där hoppas nu Australien kunna ta på sig ledartröjan enligt Jacques Eksteen, professor i extraktiv metallurgi vid Curtin University i Western Australia.

“Jag tror inte det finns någon metallindustri som är helt ren – tyvärr handlar det ibland om att välja sitt gift”, säger han och tillägger:

ANNONS

“I Australien har vi dock mekanismer för att hantera det. Vi har en rättslig miljö och ett ramverk för att åtminstone hantera det ansvarsfullt.”

Läs även:

Kriget om mineralerna – så kommer USA runt förbudet. Dagens PS

Så ska kritiska mineraler bli Afrikas revansch. Dagens PS