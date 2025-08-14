Australien tänker ta på sig ledartröjan när det gäller sällsynta metaller och därmed bryta Kinas dominans inom området.
Sällsynta metaller: Landet som ska ta över Kinas dominans
Sällsynta jordartsmetaller eller mineraler. Vissa säger att de inte är sällsynta alls, trots namnet.
De består av 17 metalliska grundämnen, inklusive lantan, cerium, neodym, och yttrium.
Sällsynta jordartsmetaller har blivit en viktig bricka i maktspelet mellan Beijing och Washington, och krävs för att tillverka många av våra vardagliga produkter som bärbara datorer och smartphones.
Håller hårt i sällsynta metaller
Samtidigt har Kina börjat hålla hårdare i sina dyrbara metaller. Detta har föranlett USA att se sig om efter nya leverantörer och där står Australien redo med sina gruvor.
Landet har enorma fyndigheter av en rad mineraler, där fokus numera ligger på sällsynta metaller, som finns att utvinna i framförallt den västra delen – i delstaten Western Australia.
Vill bryta beroendet
I nuläget är både USA och EU starkt beroende av Kina för sina kritiska metaller, med 80 respektive 98 procent av behovet som täcks av just Kina, enligt BBC.
Ett beroende som Australien nu vill bryta.
”Kina har avsiktligt försökt kontrollera marknaden i syfte att stödja sin tillverknings- och försvarsindustri”, säger Dan McGrath, chef för sällsynta jordartsmetaller på Iluka Resources, som är ett australiensiskt gruvbolag.
Får hjälp av staten
Där kommer bolag som Iluka Resources in i bilden, som nu kommer få statlig hjälp för att utveckla sina utvinningsmöjligheter inom området.
Genom ett stort lån från Australiens regering kommer Iluka Resources kunna bygga ett raffinaderi för att möta efterfrågan på sällsynta jordartsmetaller, som ser ut att explodera de närmaste åren.
“Vi förväntar oss att kunna tillgodose en betydande andel av västerländsk efterfrågan på sällsynta jordartsmetaller år 2030. Våra kunder inser att det är grundläggande för deras verksamhet att ha en oberoende, säker och hållbar leveranskedja utanför Kina”, säger McGrath vidare.
Smutsig industri
Industrin anklagas ofta för att vara smutsig där Kina inte direkt är känt för att följa alla regelverk.
Även där hoppas nu Australien kunna ta på sig ledartröjan enligt Jacques Eksteen, professor i extraktiv metallurgi vid Curtin University i Western Australia.
“Jag tror inte det finns någon metallindustri som är helt ren – tyvärr handlar det ibland om att välja sitt gift”, säger han och tillägger:
“I Australien har vi dock mekanismer för att hantera det. Vi har en rättslig miljö och ett ramverk för att åtminstone hantera det ansvarsfullt.”
