Kina-aktier vänder – från ratade till hetaste investeringen

Men nu syns tecken på ett skifte.

Det handlar inte om en snabb rekyl. Det är en förändring i hur investerare ser på risk och potential.

Samtidigt finns det tecken på att den kinesiska ekonomin faktiskt överraskar positivt.

BNP växte med 5 procent i första kvartalet, vilket var starkare än väntat och den snabbaste takten på tre kvartal

Från kris till möjlighet

Värderingarna i kinesiska aktier har pressats till nivåer som sticker ut globalt.

MSCI China handlas kring elva gånger årsvinsten, långt under motsvarande multiplar i USA.

Samtidigt har mycket av den negativa utvecklingen redan prisats in.

Fastighetssektorn har genomgått en smärtsam korrigering och regulatoriska åtgärder har stabiliserats.

Enligt en analys pekar utvecklingen mot ett tydligt trendskifte: “det är dags att köpa i Kina”.