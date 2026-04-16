Kinas ekonomi skräller – men det kan släcka euforin

Det visar på en stor motståndskraft i Kina mot kriget i Iran och effekten av det gör att beslutsfattarna i världens näst största ekonomi får ”mer tid att ha tålamod med att införa ytterligare stimulansåtgärder”, skriver Bloomberg som rapporterar om den oväntat starka tillväxten i landets ekonomi under årets tre första månader.

Det kan sänka ekonomin i Kina igen

”Kina rapporterade en accelererande ekonomisk tillväxt i början av året, drivet av robust export, men chockvågor från Irankriget hotar dess momentum”, skriver samtidigt The Wall Street Journal.

Och Reuters uppger att stigande oljepriser och tunna marginaler i fabrikerna utgör hot mot Kinas ekonomi och produktionskostnader som världsledande inom energi. ”Ju längre konflikten drar ut på tiden, desto högre blir riskerna och trycket ökar redan”.

Återhämtningen i ekonomin märks dock tydligt och i mars ökade den kinesiska industriproduktionen med 5,7 procent jämfört med samma månad i fjol.

