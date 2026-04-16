Kinas BNP växer med 5 procent i första kvartalet. Bättre än väntat och den snabbast tillväxten i ekonomin på tre kvartal. Men riskerna kvarstår.
Kinas ekonomi skräller – men det kan släcka euforin
Kinas officiella statistikbyrå redovisar tillväxtsiffrorna i ekonomin, som slår ekonomernas snittprognos.
I en mediaprognos från ekonomer som Bloomberg rapporterar om var en BNP-ökning på 4,8 procent väntad. Nu blev ökningen i stället 5 procent.
Det visar på en stor motståndskraft i Kina mot kriget i Iran och effekten av det gör att beslutsfattarna i världens näst största ekonomi får ”mer tid att ha tålamod med att införa ytterligare stimulansåtgärder”, skriver Bloomberg som rapporterar om den oväntat starka tillväxten i landets ekonomi under årets tre första månader.
Läs mer: Deutsche Bank: Kina vinnare på Mellanöstern-oron DagensPS
Det kan sänka ekonomin i Kina igen
”Kina rapporterade en accelererande ekonomisk tillväxt i början av året, drivet av robust export, men chockvågor från Irankriget hotar dess momentum”, skriver samtidigt The Wall Street Journal.
Och Reuters uppger att stigande oljepriser och tunna marginaler i fabrikerna utgör hot mot Kinas ekonomi och produktionskostnader som världsledande inom energi. ”Ju längre konflikten drar ut på tiden, desto högre blir riskerna och trycket ökar redan”.
Återhämtningen i ekonomin märks dock tydligt och i mars ökade den kinesiska industriproduktionen med 5,7 procent jämfört med samma månad i fjol.
Läs även: Kina om USA:s Hormuz-blockad: ”Farligt och oansvarigt” DagensPS
Detaljhandeln kommer in svagare
Detaljhandelsförsäljningen steg 1,7 procent, vilket var en svagare utveckling än i januari och februari då siffran var 2,8 procent.
Sammantaget uppvisar Kina dock ett överraskande lyft i ekonomin. Trots pressen med stigande arbetslöshet och svag inhemsk efterfrågan.
”Framöver kommer Kinas makroekonomiska agenda sannolikt att fokusera på två sammanflätade prioriteringar: reflation och ökad inhemsk efterfrågan”, säger Hao Zhou, chefekonom på Guotai Junan International i Hongkong, till Bloomberg.
I kvartalet före den nu inrapporterade perioden steg BNP med 4,5 procent. Den ekonomiska tillväxten nu på 5 procent uppges vara den snabbaste på tre kvartal. Det är en ”solig expansion” trots kriget i Mellanöstern.
Förskonat från krigets effekter
”Kriget, som nu är inne på sin sjunde vecka, har ännu inte hotat den framfart som byggdes upp i början av 2026, delvis tack vare Kinas åtgärder under de senaste åren för att stärka energitryggheten och isolera sin ekonomi från global oro. Åratal av deflationstryck har också minskat potentialen för en omedelbar inverkan på konsumentpriserna från högre oljekostnader”, konstaterar Bloomberg.
Fotnot: Reflation är en ekonomisk politik som syftar till att stimulera ekonomin och öka efterfrågan efter en lågkonjunktur eller deflation.
Läs också: Petro-yuanen den dolda vinnaren på Mellanösternkrigen DagensPS
Läs vidare: Världsordningen faller – men Kina kan stå som vinnare Realtid