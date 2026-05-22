Klarna-bolaget satsar på sprängämnen och minröjning

Aktieägare exponeras mot tungviktad portfölj

För den som äger Flat Capital-aktien är Crepitans-affären mer intressant än den ser ut vid första anblick. Investmentbolaget genomgår just nu ett tydligt strategiskt skifte. Portföljen domineras av Klarna, och när Klarna-aktien faller drar det ned hela Flat Capitals substansvärde med sig.



Substansvärdet föll med 47 procent under första kvartalet, enligt Q1-rapporten. I april avyttrades AI-innehaven för 720 miljoner kronor med stark vinst, men Klarna väger nu ännu tyngre relativt resten av portföljen.

Mot den bakgrunden är det Flat Capital som börsbolag som gör Defensors förvärvskarusell intressant. Varje nytt förvärv bygger värde i ett onoterat innehav som kan bära sin egen vikt om och när Klarna-exponeringen minskar eller en notering av Defensor sker.

Kompetens som inte kan skapas snabbt

Crepitans omsatte 0,7 miljoner kronor och redovisade ett resultat om 448 000 kronor senaste räkenskapsåret, enligt Breakit. I ett traditionellt värderingsperspektiv är det inga imponerande siffror, emn det är fel sätt att läsa affären.

Det Defensor köper är en kunskapsbas inom energetiska material och militära batterisystem som tar decennier att bygga. Det finns ingen marknad där man snabbt rekryterar ett team med den kompetensen.

Sedan starten 2025 har Defensor hunnit med ArmaTech, SAFE4U, Zulu Marine, Novator Solutions och nu Crepitans. Portföljen täcker ballistiskt skydd, antidrönarförmåga, telekrig, snabbgående militärbåtar och nu explosiva material. Ambitionen om en framtida börsnotering tar allt tydligare form.

PS analys

Defensor köper inte ett litet bolag, det köper en position i en kritisk del av försvarsvärdekedjans underbyggnad. Frågan är när marknaden börjar prissätta Defensor som en tillgång i Flat Capital, inte bara som ett sidospår till Klarna?

Den dagen Defensor noteras förändras kalkylen för Flat Capital-aktieägarna markant.

