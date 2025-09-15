Trots varningar och vädjanden från forskare och experter rusar AI-utvecklingen framåt med både hård- och mjukvara. Men ett besvärligt hinder tornar upp sig.
Analys: Flaskhals kan sänka USA:s AI-jättar
Med sparsamma regelverk och utveckling av nya modeller och funktioner rusar AI mot ständiga framsteg. Men framstegen sker inte utan investeringar. Kostnaderna för AI-jättarnas tjänster överstiger intäkterna mångdubbelt. Det krävs nämligen ofantliga mängder kraft för att driva tekniken.
När beslutsfattarna halkar efter, finansieringen är på fantasinivåer och experternas varningar faller på döva öron kan det bli något mycket mer konkret som fäller krokben för AI.
Kraftigt hinder för AI
Leonard S. Hyman och William I. Tilles har analyserat saken för Oilprice.com. De båda är erfarna energiekonomer med bakgrund som ledande analytiker och förvaltare på Wall Street, rådgivare till banker och regeringar samt författare till flera böcker om energi och finans.
Deras analys visar att USA:s elnät inte hänger med i utbyggnaden och skapar flaskhalsar när AI:s elkonsumtion ökar. Splittrad reglering och svaga incitament bromsar stora kraftledningar.
Trots decennier av varningar byggs nästan inga nya högspänningsledningar – 2024 tillkom bara 1 430 km, långt under de cirka 8 000 km per år som energidepartementet anser behövs.
Problemet är att regelverket är splittrat mellan delstater och federala myndigheter, samtidigt som elbolagen ofta saknar incitament. Aktörerna som behöver mer energi betalar bara en bråkdel av kostnaden.
Stora nätutbyggnader tar dessutom lång tid och innebär konkurrensrisker för befintliga aktörer. Utan nya ledningar riskerar delar av landet återkommande elavbrott och höjda kostnader, som också blir kännbara för konsumenter.
Stor och undervärderad risk för investerare
Andra alternativ, som solenergi med lagring, växer fram. Men det går inte i den takt som industrin eller elmarknaden behöver.
Analytikerna varnar för att investerare och kreditvärderare hittills behandlat transmissionsnätet som riskfritt – något som snabbt kan ändras när systemet pressas till bristningsgränsen.
Slutsatsen är tydlig: USA behöver både mer lagring och mer nätkapacitet, och det snabbt. Annars kan den växande AI-ekonomin snart stöta på en fysisk gräns i form av ett överbelastat elnät.
Ännu en kostnad för AI som vi, slutanvändarna, förväntas betala när investerarnas riskkapital är slut.
Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.
