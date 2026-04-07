JP Morgans vd: Dela upp personalen i elitstyrkor

”De team som behövs för att ta itu med dessa utmaningar bör vara små och ha befogenhet att fatta beslut och agera som Navy SEALs eller Delta Force”, förklarar JP Morgans vd Jamie Dimon i sitt senaste brev till aktieägarna.

Inom näringslivet märks den här utvecklingen allt mer, primärt är att få till stånd flexibilitet och tydligt ansvar. Särskilt syns den trenden nu när teknik med betoning på AI (artificiell intelligens) får allt större utrymme.

Därför tillämpar JP Morgans vd strategin

Tillvägagångssättet, att arbeta i mindre men effektiva grupper, leder ofta till snabbare beslut och en kontinuerlig anpassning.

Forskning ger också visst stöd för arbetsmodellen. Studier har visat att individer presterar sämre i större grupper – ett fenomen som brukar beskrivas som social maskning.

När ansvar delas mellan många kan den enskildes insats bli mindre tydlig, vilket påverkar både motivation och resultat.

Så gör Jeff Bezos och Mark Zuckerberg

Företag har länge försökt hantera detta genom olika organisationsmodeller. Ett ofta citerat exempel är Jeff Bezos, som införde en princip om att arbetsgrupper inte bör vara större än att de kan mättas med två pizzor, vilket The Guardian har skrivit om.

Metas vd Mark Zuckerberg har å sin sida eftersträvat mindre av hierarkier för att få ner kostnaderna.

Win-win för företag som anammar idén

Nya AI-verktyg möjliggör samtidigt för mindre grupper att leverera resultat som tidigare krävde ett mycket större engagemang och fler resurser.

Klart är att flera bolag krympt sina personalstyrkor men ändå lyckats upprätthålla produktionsnivån, eller till och med förbättrat den.

