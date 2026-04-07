Enligt Wall Street-banken JP Morgans chef Jamie Dimon är framgångsreceptet på stora företag att anställda agerar som elitsoldater.
JP Morgans vd: Dela upp personalen i elitstyrkor
JP Morgan som har en organisation med mer än 300 000 medarbetare globalt presenterar en delvis ny strategi som får jättekolossen att fungera.
Strukturen har disciplinärt fokus, precis som inom försvaret, när viktiga affärsbeslut ska fattas. Mycket tonvikt läggs vid att de anställda eftersträvar innovation.
Så fungerar arbetet i organisationen
När komplexa problem dyker upp bryts dessa ned och tilldelas utsedda team som fått direktiv att arbeta utifrån eget mandat och ansvar.
”Tanken är att dessa grupper ska kunna arbeta snabbare och mer effektivt än bredare organisationer där uppgifter riskerar att bli en mindre del av varje medarbetares totala arbetsbörda”, berättar Dagens PS systertidning Realtid vars källa är det amerikanska affärsmagasinet Fortune.
Teamen uppträder som elitsoldater
”De team som behövs för att ta itu med dessa utmaningar bör vara små och ha befogenhet att fatta beslut och agera som Navy SEALs eller Delta Force”, förklarar JP Morgans vd Jamie Dimon i sitt senaste brev till aktieägarna.
Inom näringslivet märks den här utvecklingen allt mer, primärt är att få till stånd flexibilitet och tydligt ansvar. Särskilt syns den trenden nu när teknik med betoning på AI (artificiell intelligens) får allt större utrymme.
Därför tillämpar JP Morgans vd strategin
Tillvägagångssättet, att arbeta i mindre men effektiva grupper, leder ofta till snabbare beslut och en kontinuerlig anpassning.
Forskning ger också visst stöd för arbetsmodellen. Studier har visat att individer presterar sämre i större grupper – ett fenomen som brukar beskrivas som social maskning.
När ansvar delas mellan många kan den enskildes insats bli mindre tydlig, vilket påverkar både motivation och resultat.
Så gör Jeff Bezos och Mark Zuckerberg
Företag har länge försökt hantera detta genom olika organisationsmodeller. Ett ofta citerat exempel är Jeff Bezos, som införde en princip om att arbetsgrupper inte bör vara större än att de kan mättas med två pizzor, vilket The Guardian har skrivit om.
Metas vd Mark Zuckerberg har å sin sida eftersträvat mindre av hierarkier för att få ner kostnaderna.
Win-win för företag som anammar idén
Nya AI-verktyg möjliggör samtidigt för mindre grupper att leverera resultat som tidigare krävde ett mycket större engagemang och fler resurser.
Klart är att flera bolag krympt sina personalstyrkor men ändå lyckats upprätthålla produktionsnivån, eller till och med förbättrat den.
