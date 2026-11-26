Det var Jensen Huangs minst sagt märkliga och dramatiska budskap till medarbetarna när han på måndagen deltog i sitt första stormöte med personalen sedan han återvänt som vd för Nvidia.

Det uppmärksammade uttalandet återges av den amerikanska tekniksajten Futurism, som tagit del av rapporteringen från mötet via frilansjournalisten Marisa Kabas.

Den 63-årige teknikchefen berättade också att han numera går i terapi varje dag, en och en halv timme åt gången.

Både medarbetare och affärspartners

Tidigare i november avslöjades flera utomäktenskapliga relationer mellan Huang och kvinnor med koppling till Nvidia. En av relationerna ska ha varit med en medarbetare som rapporterade direkt till honom.

En annan gäller affärskvinnan Alice Huang, som tidigare arbetat för Nvidia-kunden Megaspeed International. Amerikanska underrättelsemyndigheter har granskat hennes eventuella kopplingar till kinesisk underrättelsetjänst.

Misstankarna har väckt frågor om huruvida relationen kan ha inneburit säkerhetsrisker för Nvidia och USA:s kontroll över exporten av avancerad AI-teknik till Kina.