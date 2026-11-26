Att vara otrogen med en misstänkt kinesisk spion har varit tufft. Faktiskt det värsta i mänsklighetens historia. För Nvidias Jensen Huang själv alltså, enligt honom själv.
Jensen Huang om sin skandal: Värsta i "mänsklighetens historia"
”Ingen story i mänsklighetens historia har varit mer plågsam än denna, och ingen har känt sig mer djupt skamsen över den – man skulle kunna tro att det vore straff nog.”
Det var Jensen Huangs minst sagt märkliga och dramatiska budskap till medarbetarna när han på måndagen deltog i sitt första stormöte med personalen sedan han återvänt som vd för Nvidia.
Det uppmärksammade uttalandet återges av den amerikanska tekniksajten Futurism, som tagit del av rapporteringen från mötet via frilansjournalisten Marisa Kabas.
Den 63-årige teknikchefen berättade också att han numera går i terapi varje dag, en och en halv timme åt gången.
Både medarbetare och affärspartners
Tidigare i november avslöjades flera utomäktenskapliga relationer mellan Huang och kvinnor med koppling till Nvidia. En av relationerna ska ha varit med en medarbetare som rapporterade direkt till honom.
En annan gäller affärskvinnan Alice Huang, som tidigare arbetat för Nvidia-kunden Megaspeed International. Amerikanska underrättelsemyndigheter har granskat hennes eventuella kopplingar till kinesisk underrättelsetjänst.
Misstankarna har väckt frågor om huruvida relationen kan ha inneburit säkerhetsrisker för Nvidia och USA:s kontroll över exporten av avancerad AI-teknik till Kina.
Oklart hur starka bevis
Det är dock fortfarande oklart hur starka bevisen är. Enligt Reuters råder det oenighet inom amerikanska myndigheter om huruvida Alice Huang faktiskt arbetat för kinesisk underrättelsetjänst.
Jensen Huang lämnade vd-posten under skandalens första fas, men återinsattes efter bara elva dagar. Styrelsen har motiverat omsvängningen med att den gått igenom omständigheterna och inte funnit belägg för att företagets hemligheter eller USA:s nationella säkerhet äventyrats.
Donald Trump har också tagit åt sig äran för att Huang är tillbaka. Nvidia-chefen förnekade dock under personalmötet att presidenten skulle ha haft någon avgörande roll i beslutet.
Under mötet bad Huang medarbetarna om ursäkt och erkände att han brutit mot företagets uppförandekod.
”Jag gjorde fruktansvärda misstag. Jag var otrogen mot Lori och jag sårade mina barn och naturligtvis er alla”, sade han, enligt en utskrift av mötet som publicerats av The Handbasket.
Ska rekrytera regelefterlevnadschef
Han beskrev också hur hans intensiva ledarstil ibland gått för långt och skadat människor i organisationen.
Som en del av förändringsarbetet ska han genomgå regelbundna utvärderingar av sina medarbetare. Nvidia ska dessutom rekrytera en särskild chef för regelefterlevnad, en så kallad compliance officer, för att stärka företagets kontrollfunktioner.
”Jag kommer att arbeta resten av mitt liv för att återvinna hennes kärlek och förtroende”, säger han om sin hustru.
Han lovade också att försöka återuppbygga relationen till sina barn. Och terapin har han inga planer på att avsluta.
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