Jättarna föll på bra rapporter: "Marknaden begär perfektion"

TSMC redovisade en vinstökning på 58 procent under första kvartalet och slog analytikernas prognoser för fjärde kvartalet i rad.

Samtidigt höjde ASML sin helårsprognos och räknar nu med intäkter på upp till 40 miljarder euro.

Känsliga för avmattning

Under normala omständigheter hade sådana besked sannolikt lett till kraftiga kursuppgångar.

I stället föll aktierna. TSMC backade på Taipeibörsen medan ASML tappade flera procent under veckan. Mönstret känns igen från tidigare i år, då även Nvidia föll efter starka rapporter.

Utvecklingen speglar ett skifte i hur marknaden värderar tekniksektorn. Det räcker inte längre att leverera stark tillväxt – bolagen måste överträffa redan mycket högt ställda förväntningar, skriver norska Dagens Næringsliv.

Investerare tycks i ökande grad prisa in att allt är nästintill perfekt, vilket gör aktierna känsliga för minsta tecken på avmattning.