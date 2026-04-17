Stora vinster och börsfall. De brukar inte gå hand i hand. Men i fallet med halvledarbolagen är faktiskt precis vad som har hänt.
Jättarna föll på bra rapporter: "Marknaden begär perfektion"
Halvledarbolagen TSMC och ASML levererar rekordresultat i spåren av den globala AI-boomen. Trots det faller aktierna, i ett marknadsläge där investerarnas förväntningar har skruvats upp till extrema nivåer.
TSMC redovisade en vinstökning på 58 procent under första kvartalet och slog analytikernas prognoser för fjärde kvartalet i rad.
Samtidigt höjde ASML sin helårsprognos och räknar nu med intäkter på upp till 40 miljarder euro.
Känsliga för avmattning
Under normala omständigheter hade sådana besked sannolikt lett till kraftiga kursuppgångar.
I stället föll aktierna. TSMC backade på Taipeibörsen medan ASML tappade flera procent under veckan. Mönstret känns igen från tidigare i år, då även Nvidia föll efter starka rapporter.
Utvecklingen speglar ett skifte i hur marknaden värderar tekniksektorn. Det räcker inte längre att leverera stark tillväxt – bolagen måste överträffa redan mycket högt ställda förväntningar, skriver norska Dagens Næringsliv.
Investerare tycks i ökande grad prisa in att allt är nästintill perfekt, vilket gör aktierna känsliga för minsta tecken på avmattning.
Enorm efterfrågan
Samtidigt visar rapporterna att efterfrågan på AI-relaterade halvledare är fortsatt mycket stark.
Teknikjättar som Alphabet, Amazon, Meta och Microsoft väntas tillsammans investera motsvarande hundratals miljarder dollar i AI-infrastruktur under året.
Utmaningen ligger i stället på utbudssidan. Produktionskapaciteten för de mest avancerade chippen är ansträngd, och tillgången har blivit en begränsande faktor.
Det gäller särskilt TSMC:s mest avancerade tillverkningsteknik, där efterfrågan överstiger kapaciteten.
Behöver ännu fler halvledare
Den snabba utvecklingen inom så kallad agentisk AI – system som kan agera mer självständigt – driver dessutom ytterligare behov av beräkningskraft. Det ökar pressen på hela halvledarsektorn.
Samtidigt förändras kundstrukturen. Datacenter och högpresterande beräkningar har blivit viktigare än traditionella segment som smartphones, vilket speglar hur AI nu dominerar efterfrågan.
Trots kortsiktig börsoro pekar mycket på att sektorn befinner sig i en långsiktig tillväxtfas. Frågan är om investerarnas förväntningar redan har sprungit före verkligheten.
Läs mer: AI försämrar ditt tänkande – utan att du märker det. Realtid