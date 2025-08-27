Rapporten övertygade inte: Experten behåller säljrådet i aktien

På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …

Positivt första mottagande för rapporten

När rapporten väl kom så fick den också ett initialt varmt mottagande.

Kursen studsade upp och vd Gerteric Lindquist skrev i ett pressmeddelande;

”Andra kvartalet utgör en bekräftelse på att de ljusare utsikter vi kunnat skönja sedan slutet av förra året består. Även om effekter av tullar och tariffer haft viss negativ påverkan så har framför allt det politiskt oroliga klimatet påverkat oss negativt genom lägre konsumtion och avvaktande konsumenter. Den starkare svenska kronan skymmer också delar av den positiva uppgången.”

Men snabbt vändes börslyckan och aktien är nu ned drygt 12 procent sedan toppen på rapportdagen.

Aktien högt värderad

Trots nedgången, där aktien cirka en timme in i onsdagshandeln nyter ägare för drygt 40,7 kronor är det över den kurs som Handelsbanken nu sätter som rimligt på Nibe.

“Även om aktien har varit svag under lång tid har aktien återhämtat sig sedan bottennivåerna och handlas nu till EV/EBIT 23x och 20x för 2025-26p, vilket är högre än för de bästa industribolagen”, skriver Gustaf Schwerin i analysen och konstaterar;

Vi bedömer att förhållandet mellan risk och potentiell avkastning ofördelaktigt och upprepar vår Sälj-rekommendation. Vi höjer dock vår riktkurs till 38 kronor (37) efter våra prognosjusteringar.”

Nibes aktie backar 1,3 procent på Stockholmsbörsen och är nu back 5,8 procent sedan årsskiftet.

