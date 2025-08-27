Dagens PS
Rapporten övertygade inte: Experten behåller säljrådet i aktien

Handelsbanken tycker inte man ska ha aktien i sin börsportfölj och sätter sälj på småspararfavoriten i en ny analys.
Handelsbanken tycker inte man ska ha aktien i sin börsportfölj och sätter sälj på småspararfavoriten i en ny analys. (Foto: Pontus Lundahl / TT)
David Ingnäs
David Ingnäs
Uppdaterad: 27 aug. 2025Publicerad: 27 aug. 2025

“Vi bedömer att förväntningarna är höga och ger litet utrymme för en uppsida i aktien.”

Det skriver Handelsbankens analytiker Gustaf Schwerin i en nya analys av småspararfavoriten som landar i ett fortsatt säljråd till investerare.

Läs även: Analys: “Krisaktien” kan stiga 70 procent – Dagens PS

Swedbank tror på vändning

Värmepumpsbolaget Nibe (börskurs Nibe) har ett antal tuffa år bakom sig på börsen.

Smålandsbolaget, med över 100 000 aktieägare, är back 35 procent i ett femårsperspektiv och från toppen runt julen 2021 är aktien ned drygt 70 procent.

Aktiechefen: Här hittar du börsvinnare i höst

September och oktober är typiskt svaga börsmånader historiskt sett men det går att hitta börsvinnare även i en sådan marknad.

Inför rapporten som kom i fredags 22 augusti trodde dock Swedbanks analytiker Johan Sjöberg på en vändning och vågade sig på ett köpråd:

“Det värsta verkar vara över och vi väntar oss färre prognossänkningar framöver, vilket bör leda till mindre volatilitet i aktiekursen”, skrev han.

Positivt första mottagande för rapporten

När rapporten väl kom så fick den också ett initialt varmt mottagande.

Kursen studsade upp och vd Gerteric Lindquist skrev i ett pressmeddelande;

”Andra kvartalet utgör en bekräftelse på att de ljusare utsikter vi kunnat skönja sedan slutet av förra året består. Även om effekter av tullar och tariffer haft viss negativ påverkan så har framför allt det politiskt oroliga klimatet påverkat oss negativt genom lägre konsumtion och avvaktande konsumenter. Den starkare svenska kronan skymmer också delar av den positiva uppgången.”

Men snabbt vändes börslyckan och aktien är nu ned drygt 12 procent sedan toppen på rapportdagen.

Aktien högt värderad

Trots nedgången, där aktien cirka en timme in i onsdagshandeln nyter ägare för drygt 40,7 kronor är det över den kurs som Handelsbanken nu sätter som rimligt på Nibe.

“Även om aktien har varit svag under lång tid har aktien återhämtat sig sedan bottennivåerna och handlas nu till EV/EBIT 23x och 20x för 2025-26p, vilket är högre än för de bästa industribolagen”, skriver Gustaf Schwerin i analysen och konstaterar;

Vi bedömer att förhållandet mellan risk och potentiell avkastning ofördelaktigt och upprepar vår Sälj-rekommendation. Vi höjer dock vår riktkurs till 38 kronor (37) efter våra prognosjusteringar.”

Nibes aktie backar 1,3 procent på Stockholmsbörsen och är nu back 5,8 procent sedan årsskiftet.

Läs även: Fyndläge? Här är börsens billigaste aktier – Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
AktietipsNibeSäljrådStockholmsbörsenSverige
David Ingnäs
David Ingnäs

Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.

