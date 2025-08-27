“Vi bedömer att förväntningarna är höga och ger litet utrymme för en uppsida i aktien.”
Rapporten övertygade inte: Experten behåller säljrådet i aktien
Mest läst i kategorin
Vd:n köper aktier för kvarts miljon i börsraketen
187 procent har börsraketen stigit sedan årsskiftet. Det gör den till Stockholmsbörsens näst största vinnare alla kategorier hittills i år. Nu slår vd:n till med ytterligare ett köp som mer en dubblar hennes tidigare innehav. Läs även: Aktiechefen: Här hittar du börsvinnare i höst – Dagens PS Kraschade efter motgångar i USA I april 2024 …
Han kunde ha varit världens näst rikaste
Han hade kunnat vara näst rikaste efter Elon Musk men valde en annan väg. Här är varför Apples medgrundare tackade nej till miljarderna. Han kunde ha toppat listorna. I stället valde Steve Wozniak bort miljarderna och säger att han blev lyckligare på köpet. Så här landade Apples medgrundare i ett beslut som hade kunnat ge …
Köpråd för börsjätten: "Obegripligt låg värdering"
Den svenska börsjätten har halkat efter index under flera år men nu kan ett nära 20 procentigt kurslyft ligga i korten. ”Aktien är nämligen ett av mycket få stora svenska börsbolag som gynnas av en svagare dollar”, skriver Dagens Industris analytiker Ulf Petersson som stämplar bolaget som veckans aktie. Läs även: Veckans börsprofil: ”Vi står …
Sparprofetens fem börsvinnare: "LILIS-aktierna"
Per H Börjesson, välkänd sparprofil som också fått smeknamnet ”Sveriges Warren Buffett”, har plockat ut fem börsvinnare på Stockholmsbörsen han tycker passar som bas i en långsiktig portfölj. För Aktiespararnas medlemmar radar han upp inte mindre än sju starka själ till varför LILIS-aktierna, som han själv kallar de, är rätt investering att satsa på. Läs …
Analys: "Krisaktien" kan stiga 70 procent
”Aktien är rejält nedpressad. Den ligger i dag på den lägsta nivån på över 10 år. En riktig krisvärdering alltså”, lyder en färsk analys. Författare är Privata Affärers analytiker Jan Lindroth som ser möjlighet till 70 procents uppsida för den investerare som vågar sig på en chansning i aktien. Läs även: Aktiechefen: Här hittar du börsvinnare …
Det skriver Handelsbankens analytiker Gustaf Schwerin i en nya analys av småspararfavoriten som landar i ett fortsatt säljråd till investerare.
Läs även: Analys: “Krisaktien” kan stiga 70 procent – Dagens PS
Swedbank tror på vändning
Värmepumpsbolaget Nibe (börskurs Nibe) har ett antal tuffa år bakom sig på börsen.
Smålandsbolaget, med över 100 000 aktieägare, är back 35 procent i ett femårsperspektiv och från toppen runt julen 2021 är aktien ned drygt 70 procent.
Aktiechefen: Här hittar du börsvinnare i höst
September och oktober är typiskt svaga börsmånader historiskt sett men det går att hitta börsvinnare även i en sådan marknad.
Inför rapporten som kom i fredags 22 augusti trodde dock Swedbanks analytiker Johan Sjöberg på en vändning och vågade sig på ett köpråd:
“Det värsta verkar vara över och vi väntar oss färre prognossänkningar framöver, vilket bör leda till mindre volatilitet i aktiekursen”, skrev han.
Senaste nytt
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård
En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …
Jämförelsesajten billån.se mycket omtyckt - hjälper besökare att hitta lägre räntor på billån
På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …
Positivt första mottagande för rapporten
När rapporten väl kom så fick den också ett initialt varmt mottagande.
Kursen studsade upp och vd Gerteric Lindquist skrev i ett pressmeddelande;
”Andra kvartalet utgör en bekräftelse på att de ljusare utsikter vi kunnat skönja sedan slutet av förra året består. Även om effekter av tullar och tariffer haft viss negativ påverkan så har framför allt det politiskt oroliga klimatet påverkat oss negativt genom lägre konsumtion och avvaktande konsumenter. Den starkare svenska kronan skymmer också delar av den positiva uppgången.”
Men snabbt vändes börslyckan och aktien är nu ned drygt 12 procent sedan toppen på rapportdagen.
Aktien högt värderad
Trots nedgången, där aktien cirka en timme in i onsdagshandeln nyter ägare för drygt 40,7 kronor är det över den kurs som Handelsbanken nu sätter som rimligt på Nibe.
“Även om aktien har varit svag under lång tid har aktien återhämtat sig sedan bottennivåerna och handlas nu till EV/EBIT 23x och 20x för 2025-26p, vilket är högre än för de bästa industribolagen”, skriver Gustaf Schwerin i analysen och konstaterar;
Vi bedömer att förhållandet mellan risk och potentiell avkastning ofördelaktigt och upprepar vår Sälj-rekommendation. Vi höjer dock vår riktkurs till 38 kronor (37) efter våra prognosjusteringar.”
Nibes aktie backar 1,3 procent på Stockholmsbörsen och är nu back 5,8 procent sedan årsskiftet.
Läs även: Fyndläge? Här är börsens billigaste aktier – Dagens PS
Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.
Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.
I Sverige kostar floppade projekt många miljarder. Ofta går det fel redan från början. Undvik detta och delta i kostnadsfritt event där vi med enkla verktyg ger dig tips och råd hur du ska undvika att floppa.
Senaste nytt
Mäklarens uppmaning: “Man borde verkligen passa på att köpa nu”
Visningssäsongen drar igång på allvar och enligt mäklaren är det läge att köpa nu. Du bör dock inte göra bort dig på bostadsvisningen. Hösten innebär inte bara skolstart och jobb. Det är också startskottet för landets största visningshelger. Jimmy Rossetti från Svensk Fastighetsförmedling menar att läget är gynnsamt för köpare. “Nu är räntorna tillbaka på …
Nu öppnar det lyxigaste privatpalatset i Göteborg – redan fullsatt
Efter 160 år bakom stängda dörrar öppnar palatset vid Avenyn i Göteborg för allmänheten den 3 september. Louise Johansson och Oliver Ingrosso står bakom nya restaurangen Umarell – och intresset är så stort att hela hösten redan är fullbokad. Perfect Weekend har gått husesyn. Ett palats för mat, barer och schack i Göteborg Dicksonska Palatset …
Rapporten övertygade inte: Experten behåller säljrådet i aktien
"Vi bedömer att förväntningarna är höga och ger litet utrymme för en uppsida i aktien." Det skriver Handelsbankens analytiker Gustaf Schwerin i en nya analys av småspararfavoriten som landar i ett fortsatt säljråd till investerare. Läs även: Analys: "Krisaktien" kan stiga 70 procent – Dagens PS Swedbank tror på vändning Värmepumpsbolaget Nibe (börskurs Nibe) har …
Företagens AI-blunder – missar skattefördelen
Inte ens ett av tio svenska företag använder AI-verktyget för att effektivisera sin skattehantering, enligt ny rapport från PwC. Det är sjunde året i rad som rapporten, Skattebarometern, genomförs och där svenska företag får ge sin syn på enskilda skatter och skattesystemet. I årets undersökning medverkar 300 svenska bolag och anmärkningsvärt är att nästan inga …
Skuldsatta svenskar lurade – tvingas betala tiotusentals kronor
Privata företag lockar skuldsatta med “gratis rådgivning”. Men istället för hjälp dimper det ner fakturor på tusentals kronor.? Skuldrådgivning via kommunen är gratis. Men dessa tjänster har fått konkurrens.? Redan 2020 uppmärksammade Karlstad kommuns budget- och skuldrådgivning att privata företag tar betalt för att ge motsvarande hjälp.? “Det är ju en särskilt utsatt grupp. Risken …