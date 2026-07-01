Investerare tveksamma till Space X – Musks baby slår inte Nvidia och Alphabet

Turbulens framöver

Även analyshuset Morningstar sticker ut hakan. Bolagets egen kassaflödesvärdering landar på 780 miljarder dollar – nära hälften av den privata marknadens värdering på 1 750 miljarder dollar.

Samtidigt varnar analytikerna för att noteringen kan bli ”spektakulär, med risk för turbulens framöver”.

SpaceX fortsätter gå back

Oron förstärks av att SpaceX fortfarande går back rejält: bolaget redovisade en nettoförlust på 4,9 miljarder dollar förra året och är nettonegativt med 41,3 miljarder dollar sedan starten 2002.

Förvirrande samarbete

Och när Elon Musk på sin egen plattform X beskrev en överenskommelse mellan SpaceX och Antrophic ökade svårigheterna. Eric Talley, professor vid Columbia Law School beskrev situationen som förvirrande för investerare. I

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Nvidia och Alphabet i framkant

I mars pratade Elon Musk om SpaceX som företaget som skulle slå alla konkurrenter inom AI. Men även om han gav det några år är frågan om hans baby kan komma ikapp och köra om Nvidia och Alphabet.

Nvidia är i dagsläget världens mest värdefulla bolag med ett börsvärde runt 4,7 biljoner dollar, medan Alphabet under våren närmat sig samma nivå och enligt vissa bedömare är på väg att gå om Nvidia.

Fördubblat börsvärde krävs

Även med optimistiska scenarier ligger SpaceX, på runt 2–2,4 biljoner dollar, fortfarande långt efter båda. För att klättra till toppen skulle bolaget behöva mer än fördubbla sitt börsvärde.

Och med tanke på det ifrågasättande som kommer från tunga analytiker Och detta samtidigt som tunga investerare redan ifrågasätter om dagens prislapp överhuvudtaget är rimlig. Morningstar vill som sagt halvera aktiekursen.

Oväntade vinnare?

Det finns mycket som talar mot att Space X skulle ha en motorväg till tronen som världens mest värderade företag. Mer sannolikt är en fortsatt svårberäknad utveckling för SpaceX, med både toppar och dalar.

Ett faktum som kan göra de svenska småsparare som inte fick chansen att köpa vid noteringen till slutliga vinnare.

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