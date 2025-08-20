Dagens PS
Medvind för IPO:er – men kvinnorna saknas

Wall Street är fortfarande mansdominerat när det gäller nya IPO:er på börsen i USA.
Wall Street är fortfarande mansdominerat när det gäller nya IPO:er på börsen i USA.
Uppdaterad: 20 aug. 2025Publicerad: 20 aug. 2025

Det rullar åter igen på bra för nya IPO:er i USA. Men inom tech är det väldigt mansdominerat och bolagen nobbar kvinnorna i ledningen.

IPO:er har fått ny vind under sina vingar där investerare numera åter igen öppnar sina plånböcker.

Bolagen vill till börsen

Oron över Trumps tullar som pågick under våren verkar ha lagt sig och de amerikanska bolagen blickar nu mot börsen.

Det är dock fortfarande en mansdominerad värld visar det sig, särskilt inom tech uppger Fortune.

Analyser visar att kvinnor lyser med sin frånvaro inom nya bolag på börsen.

IPO:er nobbar kvinnorna

Kvinnor saknas helt enkelt i styrelser och ledningsgrupper i den stora majoriteten av nya börsnoterade amerikanska företag, trots allt hårdare krav på mer mångfald i företagsledningen.

Damion Rallis, på styrelsedataföretaget Free Float Analytics, har analyserat data från sammanlagt 61 bolag som lämnade in IPO-relaterade dokument under de två första veckorna i augusti.

Kan kallar resultat helt “galet”.

Majoriteten av bolagen hade knappt några kvinnor i sina styrelser eller ledningsgrupper.

Exempel var att 88 procent av företagen, de flesta inom techbranschen, enbart hade en eller ingen kvinna i styrelsen, medan 93 procent bara hade en eller ingen kvinna i sin ledning.

De dystra siffrorna talade sitt tydliga språk – många bolag ska till börsen men det är utan kvinnligt sällskap.

I statistiken över de 61 bolagen representerade kvinnor endast 12 procent av de 349 styrelseledamöterna och 11 procent av de 205 cheferna.

Woke förvärrar situationen

Trumps krig mot “woke” har knappast gjort saken bättre, snarare tvärtom.

Nasdaq lade exempelvis grunden för en ny rekryteringsprocess 2020 där mångfald fick ett stort fokus i rekryteringsarbetet.

Arbetet lades dock ner förra året när Trump tog över Vita huset, och en federal domstol fastställde att Nasdaq inte hade sådana befogenheter.

Läs även:

Miljardplaner i krypto – tung IPO bakom Bitcoin-rally. Dagens PS

Klarna lyfter men börsintroduktionen haltar efter. Dagens PS

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

