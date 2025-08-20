Medvind för IPO:er – men kvinnorna saknas

AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …

IPO:er nobbar kvinnorna

Kvinnor saknas helt enkelt i styrelser och ledningsgrupper i den stora majoriteten av nya börsnoterade amerikanska företag, trots allt hårdare krav på mer mångfald i företagsledningen.

Damion Rallis, på styrelsedataföretaget Free Float Analytics, har analyserat data från sammanlagt 61 bolag som lämnade in IPO-relaterade dokument under de två första veckorna i augusti.

Kan kallar resultat helt “galet”.

Majoriteten av bolagen hade knappt några kvinnor i sina styrelser eller ledningsgrupper.

Exempel var att 88 procent av företagen, de flesta inom techbranschen, enbart hade en eller ingen kvinna i styrelsen, medan 93 procent bara hade en eller ingen kvinna i sin ledning.

De dystra siffrorna talade sitt tydliga språk – många bolag ska till börsen men det är utan kvinnligt sällskap.

I statistiken över de 61 bolagen representerade kvinnor endast 12 procent av de 349 styrelseledamöterna och 11 procent av de 205 cheferna.

Woke förvärrar situationen

Trumps krig mot “woke” har knappast gjort saken bättre, snarare tvärtom.

Nasdaq lade exempelvis grunden för en ny rekryteringsprocess 2020 där mångfald fick ett stort fokus i rekryteringsarbetet.

Arbetet lades dock ner förra året när Trump tog över Vita huset, och en federal domstol fastställde att Nasdaq inte hade sådana befogenheter.

