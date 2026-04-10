PS Insynskoll visar att veckan den 6-10 april främst handlade om mindre köp och sälj. Vi listar de största affärerna och vad de signalerar till marknaden.
Insynshandel 6-10 april 2026: Storköp i Mentice
Samtliga bolag är börsnoterade och finns med i Finansinspektionens insynsregister.
Det var en händelserik börsvecka. Trumps eskalerande tullkrig skakade om de globala marknaderna och Stockholmsbörsen föll kraftigt. Men mitt i turbulensen genomfördes ett av veckans mest anmärkningsvärda insynsköp.
Gulf Offshore köper Mentice för 30 miljoner
Gulf Offshore Limited, ett bolag närstående styrelseledamoten Lawrence Howell i Mentice AB, förvärvade den 1 april 2 168 100 aktier i bolaget till kursen 13,95 kronor per aktie. Affären är värd drygt 30 miljoner kronor och gjordes utanför handelsplats.
Mentice är ett Göteborgbaserat medicinteknikbolag noterat på Nasdaq First North Premier, som utvecklar simuleringslösningar för endovaskulär kirurgi. Howell är via närstående en av bolagets största ägare.
PS analys: Köpet sker i en av årets mest turbulenta börsveckor, när Trumps tullkrig pressade ned Stockholmsbörsen kraftigt. Att Gulf Offshore väljer att förvärva aktier i denna storleksordning, utanför handelsplats och mitt i bruset, är svårt att tolka som annat än ett genuint förtroendeuttalande.
Howell är en av de personer som känner Mentice allra bäst och väljer att öka sin exponering när kursen är låg. Det är en klassiska insidersignal: Man köper in sig med stora plånboken när andra säljer.
Övrig insynshandel under veckan
Utöver Mentice-affären redovisar insynsregistret för perioden tilldelningar av optioner och teckningsrätter i bland annat Maha Capital och Ratos. Katarina Grönwall tecknade 50 000 teckningsoptioner i Ratos till 8,15 kronor per styck.
PS analys: En vecka med få insynsaffärer av storlek behöver inte vara ett dåligt tecken. I ett turbulent börsklimat väljer många insynspersoner att avvakta. Det gör Mentice-köpet än mer anmärkningsvärt, det sticker ut som ett aktivt val att agera när andra står still och inte vågar.
Det låga antalet publicerade affärer och små affärer i skala kan delvis av att det har varit påskvecka och ledigheter, samt att transaktioner lagligen får anmälas upp till tre arbetsdagar efter genomförd affär.
Fler poster från veckan kan därmed tillkomma i nästa veckas Insynskoll.
