Insynshandel 6-10 april 2026: Storköp i Mentice

Gulf Offshore köper Mentice för 30 miljoner

Gulf Offshore Limited, ett bolag närstående styrelseledamoten Lawrence Howell i Mentice AB, förvärvade den 1 april 2 168 100 aktier i bolaget till kursen 13,95 kronor per aktie. Affären är värd drygt 30 miljoner kronor och gjordes utanför handelsplats.

Mentice är ett Göteborgbaserat medicinteknikbolag noterat på Nasdaq First North Premier, som utvecklar simuleringslösningar för endovaskulär kirurgi. Howell är via närstående en av bolagets största ägare.

PS analys: Köpet sker i en av årets mest turbulenta börsveckor, när Trumps tullkrig pressade ned Stockholmsbörsen kraftigt. Att Gulf Offshore väljer att förvärva aktier i denna storleksordning, utanför handelsplats och mitt i bruset, är svårt att tolka som annat än ett genuint förtroendeuttalande.

Howell är en av de personer som känner Mentice allra bäst och väljer att öka sin exponering när kursen är låg. Det är en klassiska insidersignal: Man köper in sig med stora plånboken när andra säljer.