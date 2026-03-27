Kriget i Iran pressar lyxbolag – nära 1 000 miljarder utraderade

Börstappet för lyxbolagen rör sig om över 100 miljarder dollar, nära 1 000 miljarder svenska kronor, enligt finanssajten.

Snabbt växande marknad

Utvecklingen lyfter fram Mellanösterns ökade betydelse för lyxsektorn. Regionen står för en relativt liten andel (6 procent) av den globala försäljningen, men har varit en av de snabbast växande marknaderna – med Dubai som tydlig motor.

Analytiker varnar för att försäljningen i regionen kan falla kraftigt på kort sikt, i ett värsta scenario upp till hälften. Samtidigt finns tecken på att effekten kan bli mer begränsad, då bolag fortsatt säljer direkt till sina mest förmögna kunder.

”De flesta företag vi har pratat med pekar egentligen inte på en katastrofal nedgång i Mellanöstern. I slutändan, om detta begränsades till mars månad, skulle det i stort sett vara en icke-händelse”, säger Bernsteins lyxanalytiker Luca Solca till CNBC.

Känslig tidpunkt

Han räknar med att lyxbolagen kan tappa någon procentenhet av vinsten i de kommande kvartalsrapporterna för det första kvartalet.

Tidpunkten är dock känslig för branschen, som efter flera svaga år hoppats på en återhämtning under 2026. Den ökade geopolitiska osäkerheten riskerar nu att skjuta upp den vändningen, särskilt om krisen fortgår en längre tid.

Läs mer: Lyxkungen Bernard Arnault, 77, vägrar abdikera