Analys: Uniqlo ökar, medan H&M och Zara tappar

Filosofin som skiljer Uniqlo från mängden

Förklaringen till framgången är mer strukturell än konjunkturell. Uniqlo arbetar med en ”LifeWear-filosofi” som fokuserar på tidlösa, funktionella plagg snarare än att jaga säsongsbetonade trender, likt konkurrenter som Zara och H&M.

Produktutvecklingscykeln skiljer sig markant från traditionell snabbmode, då Uniqlo har runt 1 000 kärnprodukter per år jämfört med tusentals nya stilar varje månad.

Det är ett medvetet val med tydliga börseffekter. Lägre lagerkostnader, färre reor och stabilare marginaler. H&M brottas fortfarande med överskottslager och svårigheter att sälja till fullpris. Uniqlo bygger i stället en kundrelation kring plagg som faktiskt håller.

Hållbarhet som konkurrensfördel, med förbehåll

Fast Retailing har åtagit sig att skapa kläder med lång livslängd, lägre miljöpåverkan, i trygga arbetsmiljöer och som i slutändan kan återvinnas eller återanvändas.

Bolaget samlar in begagnade plagg i butik via Re.Uniqlo-programmet och har teknologier som minskar vattenanvändningen vid jeanstillverkning med upp till 99 procent.

Det bör dock sägas att ungefär 70 procent av Uniqlos kollektioner består av syntetmaterial som polyester och nylon, och andelen mer hållbara material är fortfarande under 20 procent av den totala materialanvändningen. Hållbarhetsberättelsen är alltså riktigt, men inte helt oproblematisk.

Vad investerare bör ha i åtanke

Uniqlos succé handlar inte om att vara perfekt, utan om att ha en tydligare affärsmodell än konkurrenterna. Konsumenter betalar för kvalitet och funktion, inte trendsäsonger. Det ger bolaget prissättningskraft som H&M och Zara saknar.

För den som följer klädsektorn på börsen är modellen med snabbt trendbyten och hög volym ofta under press. Fast Retailing ses nu som en konkurrent till H&M, såväl Japan som Kina, med nästan 900 butiker på fastlandet enligt RTE.

