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Mångmiljardorder för Saab – köpare okänd

Bild på Saabs flygplan Globaleye med Mark Rutte, generalsekreterare för Nato, i förgrunden. Arkivbild.
Bild på Saabs flygplan Globaleye med Mark Rutte, generalsekreterare för Nato, i förgrunden. Foto: Christine Olsson/TT
”På grund av branschens karaktär och omständigheter som rör kunden samt nationella säkerhetsintressen kommer ingen ytterligare information om denna beställning eller kunden att offentliggöras”, skriver Saab i pressmeddelandet.

Försvarskoncernen Saab har fått klart med ännu en mångmiljardorder gällande sin flygplansmodell Globaleye. Köparen är dock okänd, Saab anger endast ”ett land i Mellanösternregionen”.

”På grund av branschens karaktär och omständigheter som rör kunden samt nationella säkerhetsintressen kommer ingen ytterligare information om denna beställning eller kunden att offentliggöras”, skriver Saab i pressmeddelandet.

Sedan tidigare har dock Förenade arabemiraten köpt just den här typen av spanings- och ledningsflygplan från Saab.

Måndagens affär meddelas efter att det tidigare i juli annonserats att Nato valt att köpa upp till tio Globaleye-flygplan, en order som bedöms vara värd omkring 40 miljarder kronor.

Även Finland har uttryckt intresse för att köpa spaningsplanet.

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