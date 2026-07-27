Mångmiljardorder för Saab – köpare okänd
Försvarskoncernen Saab har fått klart med ännu en mångmiljardorder gällande sin flygplansmodell Globaleye. Köparen är dock okänd, Saab anger endast ”ett land i Mellanösternregionen”.
”På grund av branschens karaktär och omständigheter som rör kunden samt nationella säkerhetsintressen kommer ingen ytterligare information om denna beställning eller kunden att offentliggöras”, skriver Saab i pressmeddelandet.
Sedan tidigare har dock Förenade arabemiraten köpt just den här typen av spanings- och ledningsflygplan från Saab.
Måndagens affär meddelas efter att det tidigare i juli annonserats att Nato valt att köpa upp till tio Globaleye-flygplan, en order som bedöms vara värd omkring 40 miljarder kronor.
Även Finland har uttryckt intresse för att köpa spaningsplanet.