Den ryska ekonomin är i en historisk nedgång. Moskvabörsen har noterat sin största nedgång under en dag, 4,24 procent.
Ryska börsen: Värsta handelsdagen på fyra år
Den ryska krigsekonomin uppvisar tydliga sprickor, enligt experter som varnar för stagflation och bankkris.
Dessutom fortsätter det ryska beroendet av Kina att växa, samtidigt som den ryska ekonomin genomgår en historisk nedgång.
16 juli föll Moskvabörsens huvudindex för första gången sedan december 2022 under 2 100 punkter.
Ryssland upplevde sin värsta handelsdag på nästan fyra år med en nedgång under dagen på 4,24 procent.
Stora siffror men samtidigt en fortsättning på en trend som pågått i snart ett halvår.
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Ekonomin är hårt pressad
Under måndagen fortsatte nedgången och huvudindexet föll under 1 900 punkter för första gången. För ett år sedan låg det över 2 800 punkter, en nedgång som visar vilken press den ryska krigsekonomin står under, noterar tyska Merkur.
En studie som publicerats av Kiel Institute for the World Economy och Stockholm Institute of Transition Economics förutsåg denna utveckling och har visat att den ryska ekonomin uppvisar tydliga tecken på strukturell utmattning.
Flera orsaker till nedgång
Mikhail Seltzer, analytiker vid ryska investmentbanken BCS, anger flera orsaker till nedgången hos Die Welt.
Bristen på framgångar i förhandlingarna om Ukraina tynger marknaden, som dessutom prisat in ett ökat sanktionstryck mot Ryssland från såväl Europa som USA.
Även bränslekrisen tynger marknaden. Ukrainska drönarattacker mot ryska oljeanläggningar stör Ryssland, som nu infört ett exportförbud mot diesel.
”Bränslekrisen kan både påskynda prisökningarna och driva in ekonomin i en recession”, skriver ekonomiprofessorn Jevgenij Kogan, Higher School of Economics i Moskva, på Telegram.
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Dilemma för centralbanken
Situationen ställer den ryska centralbanken inför ett dilemma. Styrräntan ligger kvar på en hög nivå, 14,25 procent, vilket hämmar investeringar och belastar företag och konsumenter.
Centralbanken sänkte nyligen räntan med endast 0,25 procentenheter, vilket var hälften av de 0,5 procentenheter marknaden väntat sig.
President Vladimir Putin har vid två tillfällen offentligt efterlyst en lättnad i penningpolitiken.