16 juli föll Moskvabörsens huvudindex för första gången sedan december 2022 under 2 100 punkter.

Ryssland upplevde sin värsta handelsdag på nästan fyra år med en nedgång under dagen på 4,24 procent.

Stora siffror men samtidigt en fortsättning på en trend som pågått i snart ett halvår.

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Ekonomin är hårt pressad

Under måndagen fortsatte nedgången och huvudindexet föll under 1 900 punkter för första gången. För ett år sedan låg det över 2 800 punkter, en nedgång som visar vilken press den ryska krigsekonomin står under, noterar tyska Merkur.

En studie som publicerats av Kiel Institute for the World Economy och Stockholm Institute of Transition Economics förutsåg denna utveckling och har visat att den ryska ekonomin uppvisar tydliga tecken på strukturell utmattning.

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